California bate el récord de precios de la gasolina por segundo día consecutivo

Nueva York (CNN Business) — Los precios de la gasolina en California alcanzaron este lunes los US$ 4,682 por galón, estableciendo un nuevo récord para el estado por segundo día consecutivo, según la Asociación Americana del Automóvil.

El precio de este lunes para la gasolina regular sin plomo fue seis décimas de centavo más alto que el promedio del domingo reportado por la AAA, que rompió el récord histórico de US$ 4,671 establecido previamente en octubre de 2012.

El mayor estado de Estados Unidos por población tiene los precios de la gasolina más altos del país. La media nacional subió ligeramente a US$ 3,415 este lunes.

La AAA señaló que las fuertes tormentas en el norte de California han mermado la capacidad de producción, lo que se ha trasladado al sur de California, al igual que ocurrió en Louisiana con el huracán Ida.

“Es un poco la escasez de suministro que tenemos ahora, no hay nada importante, hasta que las refinerías del norte de California vuelvan a estar a plena capacidad de producción”, dijo Jeffrey Spring, Director de Comunicaciones Corporativas del Automóvil Club del Sur de California.

Los precios están rozando los US$ 5 en algunas zonas, como el condado de Humboldt, en el norte de California, donde el precio medio fue de US$ 4,97 dólares el lunes. En la zona de la bahía, el precio medio superó los US$ 4,85. Doug Shupe, portavoz de AAA, dijo que aunque los californianos están acostumbrados a pagar más por la gasolina, el precio ha sido mucho más alto últimamente.

“Los conductores están pagando US$ 1,50 más por galón que hace un año”, dijo Shupe a CNN. “Significa que la persona que tiene el típico sedán mediano con un tanque de combustible de 14 galones, está pagando 21 dólares más por llenar ese tanque hoy que el año pasado”.

Shupe dice que las principales razones del aumento de precios son el incremento de los precios del crudo y la demanda reprimida por la pandemia.

“Normalmente vemos que los precios en el surtidor bajan después del Día del Trabajo porque la gente ha terminado sus vacaciones de verano. Los niños vuelven a la escuela”, dijo Shupe. “Pero este año la gente sigue viajando. Sigue habiendo esa demanda de combustible para llegar a donde la gente quiere ir”.

Los precios de la gasolina han aumentado de forma constante a lo largo del año, ya que la demanda de combustible crece en todo el mundo y los proveedores no han podido –o no han querido– producir más petróleo. Aunque los precios del petróleo en EE.UU. han aumentado más de un 65% este año, la producción de petróleo en EE.UU. está un 14% por debajo de los niveles de finales de 2019, antes de que estallara el covid-19.

Los precios de la gasolina han subido a su nivel máximo en siete años, y los bancos de Wall Street advierten que el petróleo de US$ 100 o incluso US$ 120 está en camino.

Los precios aún no se han estabilizado, dijo Spring.

“Lo que está ocurriendo en la zona de la bahía indica que quizá estemos en la cúspide de este aumento de precios, salvo que haya otros problemas”, dijo Spring. “Así que esperamos que a finales de año las cosas empiecen a bajar”.

California alcanzó su precio récord en 2012 tras unos fallos en las refinerías que hicieron que los precios se dispararan durante unas semanas antes de volver a bajar.

Andy Rose y Matt Egan de CNN contribuyeron a este informe.

