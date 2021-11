Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿Se puede donar sangre tras vacunarse contra el covid-19?

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Esta semana, en nuestro episodio de preguntas y respuestas, el Dr. Elmer Huerta resuelve varias dudas sobre las vacunas pediátricas contra el covid-19. También, hablamos de las vacunas que se pueden mezclar para las dosis de refuerzo.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o en tu plataforma de podcast predilecta, o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre las dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19

@drhuerta quería consultarle yo me puse las dos dosis de pfizer para la tercera dosis según leí si me pongo lo mismo solo aumenta 4 veces la protección, pero si me pongo otra vacuna aumenta en 32 veces que tan cierto es eso y que otra vacuna sería recomendable, gracias Dr Huerta. — Alfredo Cruz (@Alfredo94548349) November 14, 2021

Hola, Alfredo. A pesar de que hay algunos estudios que apuntan aplicar como dosis de refuerzo vacunas de una plataforma diferente a la inyectada inicialmente, las investigaciones continúan.

En Estados Unidos, independientemente de las administradas como dosis inicial, se permite usar cualquiera de las tres vacunas aprobadas como dosis de refuerzo.

@drhuerta #Covid #DosisRefuerzo Dr. me di las dos dosis de Pfizer en Mayo/21, vivo en argentina donde no hay Pfizer para dosis de refuerzo. Cuales me puedo dar de las aprobadas por la OMS? — FEDERICO (@republicanofed) November 12, 2021

Hola, Federico, en Estados Unidos se acepta usar las vacunas de Moderna y Johnson & Johnson como dosis de refuerzo para la de Pfizer.

Si no tuvieras acceso a esas vacunas, es posible que, consultando con tu médico, puedas usar la de AstraZeneca, que se ha demostrado en estudios europeos que puede combinarse con la de Pfizer.

Preguntas sobre las vacunas pediátricas

@drhuerta buen día Dr. Mi consulta es sobre la vacuna Moderna, mi hija tiene 12 años y el 25 de octubre le aplicaron moderna en Honduras, cuando esperaba aplicar pfizer, mi pregunta es la siguiente que debo hacer, tengo miedo de aplicarle la 2da dosis. — Ingrid (@Ingrid24424441) November 13, 2021

Hola, Ingrid, siento mucho que le hayan puesto una vacuna de Moderna por error a tu hija. Hasta este momento, solo la vacuna de Pfizer -a dosis completa- está aprobada para ser usada en niños mayores de 12 años.

La de Moderna (también la dosis completa) está en evaluación por la FDA de Estados Unidos y aún no tiene su licencia de uso de emergencia.

Creo que tu niña debe completar su segunda dosis con la vacuna de Pfizer y recuerda que sí es posible combinar esas dos vacunas.

@drhuerta que tan segura es la Pfizer para niños menores de 12 años? Se han detectados casos de reacciones graves por haberla administrado ? Gracias — Aimara Aviles (@AimaraAviles) November 13, 2021

Hola, Aimara. Por lo que ha dado a conocer el laboratorio Pfizer en su solicitud de uso de emergencia a la FDA de Estados Unidos, la vacuna es eficaz y segura en niños de 5 a 11 años. Lo mismo para la vacuna de Moderna, que también ha solicitado autorización de la FDA.

De tal modo, que no es cierto que se hayan detectado graves efectos secundarios causados por la vacuna de Pfizer en niños menores de 12 años.

@drhuerta hay algún riesgo en vacuna de Covid 19 para niño de 8 años con diagnóstico de Neurofibromatosis? — Jen (@Jen27242301) November 9, 2021

Hola, Jen, del mismo modo que -estoy seguro- vacunaste a tu niño contra la polio, el sarampión y otras enfermedades, no va a haber ningún problema cuando lo vacunes contra covid-19.

La neurofibromatosis es una condición genética que puede afectar el cerebro y los nervios periféricos de los niños, pero no es contraindicación para vacunarlos.

Otras preguntas sobre las vacunas

@drhuerta Mi mamá tuvo Coronavirus por no vacunarse hace 3 meses y estuvo grave. Padece de tromboflebitis y ese fue su temor a la vacuna. Ahora desea vacunarse, en mi país solo hay disponible Moderna, Sputnik y Aztrazeneca cual será más recomendable,su médico dice que cualquiera. — Elizabeth Morales Cordón (@emoralescordon) November 14, 2021

Hola, Elizabeth, siento mucho lo que le pasó a tu mamá. Coincido con el médico de tu mamá porque, aunque la vacuna de Moderna ha demostrado una alta eficacia, cualquiera de ellas le darán protección contra una enfermedad grave y el peligro de morir.

@drhuerta hola doctor mi sobrina se vacunó con la spuntik ayer con q otra vacuna puede combinar su Segunda dosis para q le permitan ma entrada a usa en diciembre? — Freckles (@lindacasas) November 12, 2021

Hola, Freckles. De acuerdo a un estudio argentino, aún no publicado, la vacuna de Sputnik V se puede combinar con las vacunas de AstraZeneca y Moderna, ambas aceptadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

@drhuerta un saludo desde Colombia. Qué se sabe sobre la eficacia de las vacunas disponibles contra la variante delta? Muchas gracias. — Ricardo Gutierrez (@RicardoGutier31) November 11, 2021

Hola, Ricardo. Los estudios han demostrado que todas las vacunas en uso han perdido eficacia contra el riesgo de presentar una infección sintomática causada por la variante delta.

Felizmente, las vacunas no han perdido eficacia contra la enfermedad grave y el peligro de la muerte, por lo que es altamente importante inmunizarse. Por último, no existen vacunas especialmente diseñadas contra la variante delta.

Se puede comer huevo antes de la vacuna sinovac ? — Jota (@josejotali) November 10, 2021

Hola, Jota. No hay ningún problema en comer huevos antes de la vacunación contra covid-19. Si haces esta pregunta es porque has escuchado que algunas personas deben tener cuidado al momento de vacunarse y ver si son alérgicas a la clara del huevo.

Te digo que eso ocurre con algunas vacunas contra la gripe, que se fabrican en huevos de gallina. Las vacunas contra covid-19 no se fabrican usando huevos de gallina.

Preguntas generales sobre el covid-19

Dr. Una persona vacunada contra el covid, puede donar sangre ? Si la respuesta es “sí “, a partir de cuando puede donar y si la respuesta es no, quisiera saber por qué. Gracias.@drhuerta — Isa (@BebecitaRosado) November 13, 2021

Excelente pregunta, Isa. Claro que sí, la donación de sangre de personas que han sido vacunadas contra el covid-19 es posible, y se alienta hacerlo. La persona inmunizada con alguna de las vacunas autorizadas pueden donar sangre en cualquier momento, siempre que no presenten síntomas y se sientan bien al momento de la donación.

Los donantes que recibieron una vacuna covid-19 viva atenuada (que es aún experimental) o que no saben qué tipo de vacuna recibieron, deben esperar dos semanas antes de donar sangre.

https://t.co/UhBM1Sw0OT @drhuerta una duda ¿hay alguna razón médica por la cual aún no están permitidas las duchas en los gimnasios? — sandra (@CazaMortifagos) November 13, 2021

Hola, Sandra. La verdad es que, si la frecuencia de la infección en la zona geográfica es menos de 10 por cada 100.000 habitantes, y la mayoría de la población está completamente vacunada, no hay razón para que las duchas de los gimnasios estén cerradas.

Obviamente, a pesar de que no nos gusten, debemos obedecer las ordenanzas locales.

@drhuerta holaaa buenas noches. Cuando puedo cortarme el cabello. Ya tengo 17 días de haber contraído el covid. Ya me siento completamente bien. Pero quiero saber si existe alguna complicación por cortarme el cabello? — Jose V Reyes Garcia (@josevreyesg) November 12, 2021

Hola, José. Si bien es cierto que se ha observado que una persona que pasa la infección puede presentar una pérdida temporal del cabello, no existe ninguna razón para que no puedas cortártelo. Gracias por tu pregunta.

¿Tienes preguntas sobre el covid-19?

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en @Drhuerta.

