Un estudio científico revela por qué la voz de Freddie Mercury era increíble

marpichel

(CNN) — La voz de Freddie Mercury era única y un grupo de investigadores la analizó para profundizar en los aspectos que la hacían increíble.

El estudio Freddie Mercury: acoustic analysis of speaking fundamental frequency, vibrato, and subharmonics fue publicado recientemente en la revista Logopedia Foniatría Vocology y analiza las capacidades vocales del cantante de Queen.

El equipo de investigadores austriacos, checos y suecos utilizaron grabaciones de archivo para profundizar en el sonido de la voz de Mercury, que ha sido descrita como “una fuerza de la naturaleza con la velocidad de un huracán”.

“Freddie Mercury fue uno de los cantantes más conocidos de la música contemporánea comercial del siglo XX”, se lee en la investigación. “Este estudio presenta un análisis acústico de la producción de su voz y el estilo de canto, sobre la base de análisis perceptivo y cuantitativo de las grabaciones de sonido disponibles para el público”.

El estudio encontró que Mercury, quien murió por complicaciones relacionadas con el VIH en 1991, era un maestro modulando su voz. Los resultados incluyeron pruebas de que usaba “subarmónicos” por la vibración de sus pliegues ventriculares, una técnica normalmente se encuentran solo en los cantantes de garganta.

“Perceptualmente irregular (y por lo general más rápido), el vibrato de Freddie Mercury se oye claramente en las notas sostenidas de canciones famosas como Bohemian Rhapsody o We Are the Champions+, y parece ser uno de los pilares fundamentales de su estilo vocal”, dice el estudio.

La investigación se dio a conocer inmediatamente después de la noticia de que un cuaderno de notas de Mercury, con letras de 19 canciones, iría a subasta en junio.

Artículo publicado originalmente el 21 de abril de 2016.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.