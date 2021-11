Viajes pandémicos 2.0: ¿Cómo viajar el Día de Acción de Gracias este año?

Mariana Toro

(CNN) — Después de quedarse guardados las vacaciones de 2020, se espera que muchos más viajeros estén en movimiento este año.

En Estados Unidos, la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés) predice que los viajes para el Día de Acción de Gracias se recuperarán cerca de nieles previos a la pandemia, y se espera que 53,4 millones de estadounidenses viajen para las vacaciones, un aumento del 13% con respecto al año pasado.

Los casos de covid-19 van en aumento en EE.UU. con el Día de Acción de Gracias a solo tres días de distancia

Eso lleva el volumen total de viajes a solo un 5% por debajo de la cifra de 2019. Y se espera que los viajes aéreos aumenten un 80% con respecto al año pasado, lo que lo llevará a solo un 9% por debajo de 2019. Se espera que alrededor de 4,2 millones de viajeros vuelen este año.

Con los recientes colapsos operativos en Southwest y American Airlines, además de los problemas de personal y un aumento en los viajes internacionales, a muchos viajeros aéreos les preocupa que las cosas puedan complicarse.

Vientos fuertes, temperaturas frías y algo de nieve: esta es el pronóstico del tiempo para la semana del Día de Acción de Gracias

“Incluso antes de la pandemia, los informes de retrasos importantes, cancelaciones y pasajeros varados eran algo así como una tradición de las vacaciones”, dijo Willis Orlando, especialista sénior en operaciones de productos en el sitio de ofertas de pasajes aéreos Scott’s Cheap Flights.

“Este año, la gente está comprensiblemente más nerviosa que nunca”, dijo Orlando, y las recientes cancelaciones masivas de vuelos hicieron que los viajeros se detuvieran. Pero dijo que las aerolíneas están haciendo ajustes para evitar problemas potenciales.

“Aunque ciertamente no está fuera de discusión, nos sorprendería ver el tipo de fallas importantes entre las aerolíneas estadounidenses que no son de bajo presupuesto que hemos visto en los últimos meses antes de las vacaciones”, dijo Orlando.

Los retrasos habituales relacionados con el mal clima son más probables, dijo.

Pero aunque los viajes en avión están en aumento, la gran mayoría de los viajeros seguirán viajando en automóvil, según la AAA, y se espera que el 90% (48,3 millones) conduzcan.

Con tanta gente vacunada, el portavoz de la AAA, Andrew Gross, espera que las carreteras se sientan como un típico Día de Acción de Gracias: “Lleno de gente”.

“Si te vas el miércoles por la tarde antes del Día de Acción de Gracias y vives cerca de una gran área metropolitana, volverás a estar sentado en ese tráfico de siempre”, dijo Gross a Pete Muntean, de CNN.

Y el tráfico es solo el comienzo. También hay problemas de salud con los que luchar y la seguridad de las reuniones una vez que llegas allí. Con la temporada de viajes de vacaciones cerca, aquí hay consejos de expertos para minimizar las molestias y maximizar la seguridad mientras viajas durante una pandemia:

Si recibiste alguna de estas vacunas contra covid-19 sí puedes viajar a EE.UU.

Preparación para vuelos de vacaciones

Los aeropuertos estarán llenos.

“Estamos cerca de los números prepandémicos”, dijo Gross, de la AAA. “Así que le estamos diciendo a la gente: ‘Mira, encontrarás colas en el aeropuerto. Es simplemente inevitable. Así que llega al menos dos horas antes. Y si es un vuelo internacional, tres horas antes'”.

Los viajeros de vacaciones pasan por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles en noviembre de 2020. Se espera que los viajes aéreos aumenten un 80% durante el Día de Acción de Gracias de este año. David McNew / Getty Images

Se debe considerar la posibilidad de interrupciones importantes y la AAA recomienda un seguro de viaje.

“Obtén ese seguro de viaje y ese seguro de aerolínea si puedes. Ese pequeño recuadro que a menudo te saltas, haz clic en él este año porque no sabemos qué niveles de personal van a tener las aerolíneas y la Administración de Seguridad en el Transporte”, dijo Gross.

La cobertura de seguro generalmente se puede comprar hasta el día anterior a la salida del viajero, según el sitio de comparación de seguros de viaje Squaremouth.

Otros consejos para volar:

– Vuela temprano en el día para evitar el efecto en cascada de retrasos y cancelaciones. También es más probable que el mal tiempo afecte los vuelos posteriores.

– Prueba el sitio web o la aplicación de la aerolínea para volver a reservar si tu vuelo es cancelado. Por lo general, es más rápido, según Kathleen Bangs, expiloto de aerolínea y portavoz de FlightAware

– Reserva vuelos sin escalas que se ofrecen varias veces al día en las principales aerolíneas para aumentar tus probabilidades de volver a reservar en el mismo itinerario de manera oportuna, dijo Orlando.

– Para estar realmente seguro, reserva un vuelo de respaldo.

“Personalmente, a menudo compro dos boletos, y el segundo boleto se mantiene como reserva de respaldo”, dijo Bangs de FlightAware.

Ella se asegura de que el segundo vuelo sea reembolsable o reutilizable, y que sea al menos dos horas más tarde que el primero para tener tiempo de tomarlo si el otro se retrasa o cancela gravemente.

Cómo empacar tu maleta de mano y no tener que pagar por equipaje extra

Salir a la carretera

Los precios de la gasolina promedian alrededor de US$ 3,42 por galón este año, señaló Gross, lo que representa un aumento de aproximadamente US$ 1,30 respecto al año pasado y aproximadamente 80 centavos desde 2019.

“Pero como siempre hemos descubierto, no importa cuál sea el precio de la gasolina, la gente igual va a hacer ese viaje. Solo harán un presupuesto a lo largo del camino”.

Consejos de la AAA para conducir:

– Asegúrate de que tu vehículo esté listo. La AAA sugiere que se revisen componentes clave como la batería, el sistema de combustible, los neumáticos, los frenos y los niveles de líquido

– Las mañanas durante el fin de semana festivo son generalmente mejores momentos para conducir. El mejor momento del miércoles es después de las 9 p.m., según la firma de análisis de transporte INRIX. El peor momento del miércoles es entre el mediodía y las 8 p.m.

Consideraciones de salud de covid-19 para viajes de vacaciones en 2021

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) aún recomiendan retrasar los viajes hasta que estés completamente vacunado.

Para aquellos que viajan con personas no vacunadas, la agencia sugiere opciones más seguras como viajes por carretera con pocas paradas y vuelos directos.

Viajar con niños que no están vacunados será una consideración para muchas familias.

“Este riesgo no es tanto el viaje en sí, sino lo que haces en el destino”, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médica de emergencias y profesora de Políticas y Gestión de la Salud en la Escuela de Salud Pública, del Instituto Milken, en la Universidad George Washington.

Los viajes que implican visitas a atracciones en interiores y restaurantes llenos de gente son de mayor riesgo.

“El viaje en sí puede ser muy seguro, especialmente si los niños más pequeños pueden usar la mascarilla . Si no pueden usar un tapabocas, esa es una barrera importante”, dijo Wen, quien también es autora de un nuevo libro, “Lifelines: A Doctor’s Journey in the Fight for Public Health.”

Si viajara sola con su hijo de 4 años, quien está acostumbrado a usar mascarilla en el preescolar, Wen dijo que se sentiría muy cómoda llevándolo en un vuelo corto. Sin embargo, no viajaría en avión o tren con su hija, que tiene un año y medio, porque no puede usar mascarilla constantemente.

Las personas deben usar una mascarilla de alta calidad (N95, KN95 o KF94) cada vez que se encuentren en ambientes interiores abarrotados con personas cuyo estado de vacunación se desconoce, dijo.

Por qué el mundo sigue discutiendo sobre las mascarillas, 20 meses después de que empezó la pandemia

Reunirse de manera segura cuando llegues al destino

El estado de vacunación de todos los demás es clave cuando tienes niños no vacunados.

“Si planeas ver a familiares que están todos vacunados y estar al aire libre o cerca de otras personas que se sabe que están vacunadas, el riesgo es mucho menor que si planeas estar en espacios interiores llenos de gente con personas cuyo estado de vacunación se desconoce”, Wen dijo.

Si en la reunión participan miembros de la familia inmunodeprimidos o niños no vacunados, o ambos, Wen sugiere que todos se pongan en cuarentena durante al menos tres días antes de reunirse y tomar una prueba rápida justo antes de verse.

“Eso reduciría el riesgo para todos”, dijo. Y aquellos que son elegibles para las vacunas de refuerzo deberían recibirlas, aconsejó Wen.

Pfizer solicitará autorización para dosis de refuerzo de su vacuna contra el covid-19 para mayores de 18 años

Más allá de las precauciones de salud pandémicas, la paciencia será esencial para los viajes de vacaciones. Es de esperar ahora mismo retrasos en los vuelos, cancelaciones y restaurantes con poco personal, dijo el asesor de viajes Dave Hershberger, presidente de Prestige Travel Leaders, en Cincinnati.

“Si eres una persona muy impaciente, quédate en casa ahora porque realmente tendrás que dejarte llevar”.

