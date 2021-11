La reinfección por covid-19 es poco común; la enfermedad grave, aún más, según un estudio en Qatar

Mariana Toro

(CNN) — Cuando las personas se reinfectan con covid-19, sus probabilidades de terminar en el hospital o morir son un 90% más bajas que una infección inicial por covid-19, según un nuevo estudio.

El estudio publicado el miércoles en el New England Journal of Medicine encontró que hubo pocas reinfecciones confirmadas entre 353.326 personas que contrajeron covid-19 en Qatar, y las reinfecciones fueron poco comunes y generalmente leves.

La primera ola de infecciones en Qatar se produjo entre marzo y junio de 2020. Al final, alrededor del 40% de la población tenía anticuerpos detectables contra el covid-19. Luego, el país tuvo dos oleadas más desde enero hasta mayo de 2021. Esto fue antes de la variante delta más infecciosa.

Para determinar cuántas personas se reinfectaron, los científicos de Weill Cornell Medicine-Qatar compararon los registros de personas con infecciones confirmadas por PCR entre febrero de 2020 y abril de 2021. Excluyeron a 87.547 personas que recibieron la vacuna.

Los investigadores encontraron que entre los casos restantes hubo 1.304 reinfecciones. La mediana de tiempo entre la primera enfermedad y la reinfección fue de aproximadamente 9 meses.

Entre aquellos con reinfecciones, solo hubo cuatro casos lo suficientemente graves como para que tuvieran que ir al hospital. No hubo casos en los que las personas estuvieran lo suficientemente enfermas como para necesitar tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. Entre los casos iniciales, 28 se consideraron críticos. No hubo muertes entre el grupo reinfectado, mientras que hubo siete muertes en las infecciones iniciales.

“Cuando hay solo 1.300 reinfecciones entre esa cantidad de personas y cuatro casos de enfermedad grave, eso es bastante notable”, dijo John Alcorn, un experto en inmunología y profesor de pediatría en la Universidad de Pittsburgh que no estaba afiliado al estudio.

El estudio tiene límites. Se hizo en Qatar, por lo que no está claro si el virus se comportaría de la misma manera en cualquier otro lugar. El trabajo se realizó cuando las variantes alfa y beta fueron la causa de muchas reinfecciones. Hubo 621 casos en los que no se determinó y 213 de un virus de “tipo salvaje”. No se mencionó la variante delta, que ahora es la cepa predominante. Eso podría tener un impacto en el número de reinfecciones.

Estudios anteriores han demostrado que la inmunidad natural reduce el riesgo de infección.

Un estudio realizado en Dinamarca y publicado en marzo encontró que la mayoría de las personas que tenían covid-19 parecían tener protección contra la reinfección que se mantuvo estable durante más de seis meses. Pero una verificación de la demografía de quién se estaba infectando nuevamente mostró que en su mayoría eran personas de 65 años o más. Ese estudio no aclara cuánto dura la protección, ni tampoco el nuevo estudio de Qatar.

La propia investigación de Alcorn sobre la inmunidad natural muestra que los niveles de anticuerpos también varían significativamente de una persona a otra. Los científicos aún no saben qué nivel de anticuerpos es protector. Pero en algunos casos, los niveles después de la infección pueden no ser suficientes para evitar que alguien se enferme nuevamente.

“Es necesario determinar si dicha protección contra la enfermedad grave en el momento de la reinfección dura más tiempo, análoga a la inmunidad que se desarrolla contra otros coronavirus estacionales del ‘resfriado común’. Estos provocan inmunidad a corto plazo contra la reinfección leve pero a más largo plazo inmunidad contra enfermedades más graves con reinfección”, señaló el estudio. “Si este fuera el caso del SARS-CoV-2, el virus (o al menos las variantes estudiadas hasta la fecha) podría adoptar un patrón de infección más benigno cuando se vuelva endémico”.

La Dra. Kami Kim, una especialista en enfermedades infecciosas que no está afiliada a este estudio, dijo que las personas deben tener cuidado de no tener la impresión equivocada de que eso significa que las personas no necesitan vacunarse si han estado enfermas con covid-19.

“Es como preguntar si necesitas airbags y cinturones de seguridad”, dijo Kim, directora de la División de Enfermedades Infecciosas y Medicina Internacional de la Universidad del Sur de Florida. “El hecho de que tengas airbags no significa que los cinturones de seguridad no te ayudarán y viceversa. Es bueno tener la protección de ambos”.

Kim dijo que no vale la pena correr el riesgo de contraer la enfermedad, particularmente porque una infección podría traer consigo efectos a largo plazo. “La incidencia del covid prolongado es mucho mayor que el riesgo de recibir una vacuna”, dijo Kim.

Además, las vacunas no solo protegen a una persona de enfermarse, también protegen a la comunidad.

“La medicina moderna es mucho mejor, y las personas contraen cáncer y sobreviven y a las enfermedades autoinmunes y prosperan. A menos que estés muy cerca, no siempre sabes quién es vulnerable a enfermedades más graves. Y, literalmente, podrías estar poniendo a las personas que te importan en riesgo si te enfermas y los expones”, dijo Kim. “Sin vacunación no se puede volver a una vida normal”.

Limitar el número de enfermedades también limita la posibilidad de que se desarrollen más variantes, variantes que podrían ser incluso más peligrosas que las que están en circulación ahora.

Alcorn dijo que hay otra lección importante de este estudio.

“Las vacunas siguen siendo nuestro mejor método para llegar al mismo lugar en el que se encuentran estas personas que han sido infectadas”, dijo Alcorn. “La principal conclusión de este estudio aquí es que existe la esperanza de que mediante la vacunación y la recuperación de la infección lleguemos al nivel en el que todos tengan algún nivel de protección”.

