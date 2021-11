Gobierno de Panamá advierte que podría reinstaurar restricciones por la pandemia y el riesgo de la variante ómicron

Ángela Reyes

(CNN Español) — El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, advirtió sobre la posibilidad de regresar a medidas restrictivas si los empresarios no cumplen con el compromiso de solicitar a los clientes de bares y discotecas, entre otros, tarjetas o el código QR que comprueben que los clientes están completamente vacunados contra el covid-19.

“Si se comprometieron a pedir el código QR y la tarjeta de vacunación, cúmplanlo porque si no lo hacen, no es que van a perder a uno o dos clientes. Me pueden poner a mí en una situación completamente difícil de tener que cerrar dentro de un mes o mes y medio”, advirtió el mandatario este sábado durante las actividades del bicentenario de Panamá.

Sobre el mismo tema, el ministro de Salud del país, Luis Francisco Sucre, detalló en un comunicado que “el empresario que no quiera solicitar el QR o la tarjeta de vacunación debe utilizar el aforo del 50% y garantizar la debida separación de las mesas o de las personas dentro del local, pero deben escoger una de las dos”.

La advertencia de las autoridades panameñas se produce ante el incremento en el índice de contagios de covid-19 en algunos puntos del país y a la amenaza mundial que representa la nueva variante ómicron.

Posibles restricciones en Panamá por la variante ómicron

Respecto a esta última, el ministro de Salud informó también el sábado que emitirán una resolución que establezca los países que ya tienen contagio comunitario y que si el presidente Cortizo lo aprueba, entrarían en la calificación de muy alto riesgo.

Estar en esa lista implicaría la restricción de entrada al país, a través de la aplicación de cuarentenas a los viajeros procedentes de esos destinos, explicó a CNN la oficina de Prensa del Ministerio de Salud.

¿Qué sabemos de ómicron y la eficacia de las vacunas? 2:16

Agregó el ministro de Salud que los países propuestos en “el listado son Sudáfrica, Bostwana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia y Zimbabwe”.

El vacunómetro del Ministerio de Salud de Panamá indica que en el país se han aplicado 2.427.941 vacunas contra el covid-19 en segundas dosis y, según el último informe epidemiológico de la institución, hay 477.514 casos confirmados en lo que va de la pandemia.

Hasta el momento 7.362 personas han fallecido por covid-19, hay 2.693 casos activos, de los cuales 118 personas están hospitalizadas, 23 de ellas en cuidados intensivos.

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.