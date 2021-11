Países de América Latina que han impuesto restricciones de viajes por la variante ómicron

Ángela Reyes

(CNN Español) — La preocupación por la variante ómicron de coronavirus ha desatado una ola de restricciones de viajes y prohibiciones temporales de vuelos alrededor del mundo. Estos países latinoamericanos también han tomado medidas.

Argentina

El Gobierno de Argentina dispuso este lunes que todas las personas que ingresen al país procedentes de África o que hayan estado en ese continente en los últimos 14 días previos a su llegada deberán realizar una cuarentena. Esta será de 14 días debido a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la nueva variante ómicron del coronavirus.

También hay una serie de requisitos obligatorios para las personas que ingresen al país desde África. Entre estos están: contar con el esquema de vacunación completo 14 días antes de su llegada y una prueba PCR con resultado negativo realizado en el lugar de origen dentro de las 72 horas previas al ingreso al país.

Además, al momento del ingreso los viajeros deberán someterse a un test de antígeno.

Para finalizar la cuarentena, los viajeros deberán hacerse una prueba PCR luego de que hayan transcurrido 10 días de su toma de muestra en el país origen, cuyo resultado deberá ser negativo.

Por último, a los extranjeros no residentes en el país se les exigirá un “seguro de salud covid-19”, que incluya cobertura de servicios de internación.

Chile

Chile cerrará sus fronteras a extranjeros no residentes que hayan estado los últimos 14 días en Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, Botsuana, Lesoto, Eswatini y Mozambique.

Autoridades del Ministerio de Salud informaron este lunes que la medida entrará en vigor a partir del 1 de diciembre.

En cuanto a los chilenos y extranjeros residentes en el país que hayan visitado esos países los últimos 14 días, pueden ingresar siempre y cuando se realicen una prueba de PCR en el punto de entrada y además cumplan con una cuarentena de siete días. Esto, independientemente de su estado de vacunación y aunque el resultado del test sea negativo.

Guatemala

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo el viernes que emitió una restricción de viaje a las personas que vengan del sur de África.

“Ayer recibimos un informe de una nueva variante, por lo que emitimos una prohibición de viaje a todas las personas que vienen de esos países. No vienen mucho de Lesotho, Mozambique, Sudáfrica. No es común que vengan a Guatemala pero de todos modos, porque apareció una nueva variante mucho más agresiva, y no hay vacuna para eso, tenemos que cuidarnos”, dijo el presidente Giammattei.

Paraguay

El Ministerio de Salud Pública de Paraguay emitió una prohibición de viaje a los turistas de 10 países africanos para evitar la entrada de la nueva variante ómicron, anunció este lunes.

Restringe a los viajeros de Sudáfrica, Botswana, Lesoto, Swazilandia, Zimbabwe, Namibia, Malawi, Mozambique, Zambia y Angola.

El Ministerio de Salud también recomendó a los ciudadanos paraguayos que eviten viajar a esos países y a cualquier otro en el que se haya detectado la variante ómicron hasta que haya más información sobre la misma.

Panamá

El ministro de Salud de Panamá informó el sábado que emitirán una resolución que establezca los países que ya tienen contagio comunitario y que si el presidente Cortizo lo aprueba, entrarían en la calificación de muy alto riesgo.

Estar en esa lista implicaría la restricción de entrada al país, a través de la aplicación de cuarentenas a los viajeros procedentes de esos destinos, explicó a CNN la oficina de Prensa del Ministerio de Salud.

Agregó el ministro de Salud que los países propuestos en “el listado son Sudáfrica, Bostwana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia y Zimbabwe”.

Ecuador

Ecuador anunció restricciones de viaje el lunes por la noche en respuesta a la variante ómicron, dijo el presidente Guillermo Lasso.

Lasso anunció una serie de medidas para evitar la propagación, incluida la prohibición de la entrada de personas provenientes de una lista de países africanos, ya sea como su país de origen, o que vengan de una escala o tránsito por esos países.

Los países incluyen a Sudáfrica, Botswana, Egipto, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, Eswatini y Namibia.

Las medidas entrarán en vigencia el 1 de diciembre.

También dijo que la frontera con Colombia se abriría en fases, comenzando con el transporte de mercancías.

Los viajeros nacionales y extranjeros deben presentar su certificado de vacunación y una prueba de PCR negativa tomada dentro de las 72 horas, y los niños menores de 16 años deben presentar una prueba de PCR negativa para ingresar al país.

“Si hay un caso sospechoso entre los viajeros, se realizará una prueba de PCR. Si es positivo, deben cumplir con 14 días de aislamiento ”, dijo Lasso, e instó a los ecuatorianos a vacunarse.

Al menos 70 países y territorios de todo el mundo han anunciado restricciones de viaje para frenar la propagación de la nueva variante.

