Las dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer reducen las infecciones y muertes por covid-19 en un 90% o más, según estudios israelíes

(CNN Español) — Las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech redujo diez veces las infecciones y un 90% las muertes por covid-19, según muestran dos estudios separados de Israel.

Los dos estudios, publicados en The New England Journal of Medicine, analizan los efectos de la campaña de Israel que ofreció vacunas de refuerzo a todas las personas mayores de 12 años ante la propagación de la variante delta durante el verano. Si bien las muertes y los casos graves fueron bajos entre las personas completamente vacunadas, las vacunas de refuerzo los redujeron drásticamente.

Ron Milo y sus colegas del Instituto de Ciencia Weizmann analizaron datos de cinco millones de personas mayores de 16 años y compararon a los que recibieron una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer/BioNTech 12 días antes o más con los que no recibieron un refuerzo. “La tasa de infección confirmada fue menor en el grupo de refuerzo que en el grupo sin refuerzo en un factor de aproximadamente 10”, escribieron. “Entre los de 60 años o más, la mortalidad fue menor en un factor de 14,7”, agregaron.

“En todos los grupos de edad estudiados, las tasas de covid-19 confirmado y enfermedad grave fueron sustancialmente más bajas entre los que recibieron una dosis reforzada de la vacuna BNT162b2 que entre los que no la recibieron”.

El Dr. Shlomit Yaron de Clalit Health Services y sus colegas observaron a todos los miembros del grupo de servicios de salud que tenían 50 años o más que habían recibido dos dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech al menos cinco meses antes. Durante agosto y septiembre, 65 personas que recibieron refuerzos murieron y 137 personas que no recibieron refuerzos murieron. “Los participantes que recibieron un refuerzo al menos cinco meses después de una segunda dosis de BNT162b2 tuvieron una mortalidad un 90% menor debido por covid-19 que los participantes que no recibieron un refuerzo”, escribió el equipo.

“Los datos de ambos estudios indicaron una efectividad relativa contra enfermedades graves o muerte del 90 al 95%. Esto significa que si la efectividad absoluta de dos dosis de vacuna es del 90%, la efectividad absoluta de dos dosis más un refuerzo es del 99 al 100%”, dijo el Dr. Minal Patel de la Comisión Especial Internacional sobre el coronavirus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

“Por lo tanto, es importante que la vacunación con la serie primaria, especialmente en poblaciones de alto riesgo, siga siendo una prioridad máxima en todas partes, porque esto finalmente conducirá a una mayor reducción de enfermedades graves y muertes”.

Dicho esto, agregó Patel, es aún más importante asegurarse de que las personas que no han sido vacunadas se vacunen en primer lugar.

