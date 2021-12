Una creciente evidencia subraya la importancia de las dosis de refuerzo contra el covid-19

olivertapia

(CNN) — A medida que el mundo aprende más sobre la variante ómicron del nuevo coronavirus y la variante delta continúa haciendo que los casos de covid-19 aumenten en gran parte de Estados Unidos, la necesidad de las dosis de refuerzo se vuelve más evidente que nunca, incluso más allá de los datos crecientes sobre la disminución de la inmunidad de las vacunas.

El miércoles, Pfizer y BioNTech anunciaron que estudios de laboratorio preliminares muestran que una tercera dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech puede mejorar la protección contra ómicron.

El hallazgo no sorprendió a la Dra. Leana Wen, médica de emergencias y profesora visitante de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

“Los datos de Pfizer publicados esta mañana (miércoles) no son sorprendentes. En realidad, esto es lo que hemos estado anticipando todo el tiempo, que hay buenas y malas noticias; la mala noticia es que hay cierto grado de escape inmunológico, que dos dosis puede que no funcionen tan bien como con variantes anteriores. Pero en realidad creo que es una muy buena noticia que la tercera dosis parezca dar ese efecto estimulante adicional realmente significativo”, dijo Wen, analista médica de CNN, a Ana Cabrera de CNN el miércoles.

Pfizer / BioNTech dice que dos dosis de la vacuna pueden no brindar protección suficiente contra la variante ómicron, pero tres dosis pueden neutralizarla

La importancia de las dosis de refuerzo

“Esto añade más razones para que todos obtengan una dosis de refuerzo, ciertamente quien sea elegible”, dijo Wen. “Pero también espero que nuestros funcionarios federales de salud reevalúen rápidamente la definición de lo que significa estar completamente vacunado, especialmente a la luz de lo que estamos aprendiendo sobre ómicron”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) recomiendan dosis de refuerzo para todos los adultos que recibieron su segunda dosis de la vacuna Moderna o Pfizer/BioNTech hace al menos seis meses y aquellos que recibieron una vacuna Johnson & Johnson hace al menos dos meses. Los adultos elegibles pueden recibir una dosis de refuerzo de cualquiera de las tres vacunas autorizadas.

México comienza a aplicar dosis de refuerzo de la vacuna 3:38

Los fabricantes de vacunas saben desde hace meses que la inmunidad que provocan las vacunas contra el covid-19 puede disminuir con el tiempo, lo que lleva a la necesidad de una dosis de refuerzo. Las dosis de refuerzos parecen restaurar la inmunidad a su nivel inicial.

Dos estudios separados en Israel publicados el miércoles muestran que las dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech redujeron las infecciones hasta diez veces y redujeron las muertes por covid-19 en un 90%.

Los dos estudios, publicados en The New England Journal of Medicine, analizan los efectos de la campaña de Israel para ofrecer dosis de refuerzo a todos los mayores de 12 años con la propagación de la variante delta en el verano. Si bien las muertes y los casos graves fueron bajos entre las personas completamente vacunadas, las dosis de refuerzo los redujeron drásticamente más.

Esto es más evidencia de que las dosis de refuerzo no solo restauran la inmunidad menguante, sino que también mejoran la protección contra las variantes emergentes del nuevo coronavirus.

¿Qué cuenta ahora como esquema completo de vacunación?

La evidencia ha llevado a algunos a sugerir que la definición de estar completamente vacunado debería cambiar para pasar de dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech a tres dosis.

El esquema principal de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech debe considerarse una serie de tres dosis en lugar de una serie de dos dosis más un refuerzo, dijo Uğur Şahin, director ejecutivo de la empresa alemana de biotecnología BioNTech, durante una conferencia de prensa el miércoles.

“Particularmente con los datos que llegan ahora sobre la variante ómicron, está muy claro que nuestra vacuna, para la variante ómicron, debería ser una vacuna de tres dosis”, dijo Şahin.

Pfizer y BioNTech están trabajando para desarrollar una vacuna específica para la variante ómicron y dicen que estará disponible en marzo, si es necesaria. Pero Şahin dijo que a pesar de que se está desarrollando una vacuna específica para ómicron, las personas que son elegibles para recibir dosis de refuerzo ahora no deberían esperar.

Sondeo: republicanos mayores rechazan dosis de refuerzo 0:28

Beneficios de dosis de refuerzo

Dado que el beneficio de una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus ha quedado más claro en los datos científicos, algunos expertos en salud pública se preguntan si la definición de EE.UU. de lo que significa estar completamente vacunado debería cambiar, mientras que otros dicen que cambiar la definición es un “gran salto”.

Actualmente, los CDC consideran que las personas están completamente vacunadas contra el covid-19 dos semanas después de su segunda dosis de las vacunas Pfizer/BioNTech o Moderna o dos semanas después de una sola inyección de la vacuna Johnson & Johnson.

La definición de “completamente vacunado” contra el covid-19 cambiaría: ahora sería con tres dosis

CNN se ha puesto en contacto con los CDC para obtener comentarios sobre la actualización de esa definición.

“Creo que pasar de la ciencia sólida –lo que es muy alentador, me alegra mucho escuchar esa información de Pfizer– a la política pública y redefinir cuándo se está vacunado, es un gran salto. No hagamos las cosas más complicadas de lo que son en la actualidad”, dijo el miércoles el Dr. William Schaffner, presidente del departamento de medicina preventiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt y enlace con el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los CDC, a Victor Blackwell y Alisyn Camerota de CNN.

‘Una definición técnica’

“Cambiar los requisitos de lo que significa estar completamente vacunado, creo, tiene todo tipo de efectos posteriores para todo tipo de instituciones en el país”, dijo. “No creo que estemos ahí todavía”.

Pero ahora la cuestión es “cuándo cambiará, no de si lo hará” la definición de completamente vacunado para incluir tres dosis, dijo el miércoles el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

“Es una definición técnica, casi semántica, y es la definición de requisitos si alguien dice: ‘¿Está completamente vacunado?’, para poder asistir a clases en una universidad o un colegio o poder laborar en el lugar de trabajo”, le dijo Fauci a Kate Bolduan de CNN.

Añadió que no espera que la definición cambie “mañana o la semana que viene”.

Las claves de la dosis de refuerzo aprobadas por los CDC 1:28

Protección contra el coronavirus

Pero en términos de la protección que proporciona una dosis de refuerzo, “no creo que nadie pueda negar que la protección óptima será con una tercera inyección. Ya sea que se cambie oficialmente o no en la definición, creo que ser considerado literalmente a diario. Eso siempre está sobre la mesa”, dijo Fauci. “Va a ser una cuestión de cuándo cambiará, no de si lo hará”.

Actualmente, solo alrededor de una cuarta parte (25,9%) de los adultos completamente vacunados en Estados Unidos han recibido una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, según datos de los CDC. Ese porcentaje es un aumento con respecto a la proporción de adultos vacunados que recibieron una dosis de refuerzo hace un mes.

El ritmo de la vacunación está aumentando rápidamente después de una caída durante el festivo de Acción de Gracias. Se informó que se administraron un promedio de más de 950.000 dosis de refuerzo cada día durante la semana pasada, lo que representa más de la mitad de todas las dosis administradas, según los datos de los CDC.

Pero todavía hay margen de mejora en la aceptación de la vacuna. Según la guía de los CDC, más de 144 millones de adultos deberían recibir una dosis de refuerzo. Hasta ahora, solo unos 48 millones de adultos han recibido una.

Qué pasa con los menores

En cuanto a los menores de 18 años, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) está revisando la solicitud de Pfizer/BioNTech de autorización de emergencia de los refuerzos de covid-19 para menores de 16 a 18 años sin convocar a su Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC), según la portavoz de la FDA, Abby Capobianco.

El mundo entero no está preparado para la próxima pandemia, encuentra un estudio

“La agencia ha convocado previamente al VRBPAC para discusiones extensas sobre el uso de refuerzos para las vacunas de covid-19 y ya ha autorizado refuerzos para personas de 18 y 19 años. Después de revisar la solicitud de Pfizer, llegamos a la conclusión de que no plantea preguntas que se beneficiarían de una discusión adicional por parte de los miembros del comité “, dijo Capobianco en un comunicado enviado por correo electrónico.

Pfizer solicitó una autorización de emergencia para una dosis de refuerzo para este grupo de edad a finales de noviembre y ya recibió autorización para dosis de refuerzo para cualquier persona mayor de 18 años. No está claro cuándo se tomará una decisión con respecto a esta solicitud, pero Capobianco continuó en su comunicado: “Si bien la FDA no puede predecir cuánto tiempo llevará su evaluación de los datos y la información, la agencia revisará la solicitud lo más rápidamente posible”.

Si bien las dosis de refuerzo ya se implementan en Estados Unidos, en otras partes del mundo el enfoque sigue siendo vacunar con las dos primeras dosis, tanto es así que la Organización Mundial de la Salud ha advertido contra poner demasiado énfasis en las dosis de refuerzo.

Un llamado mundial para vacunar a los no vacunados

Las rondas iniciales de vacunación contra el covid-19 siguen siendo importantes para combatir la propagación del virus, dijo el miércoles el científico jefe de la OMS, el Dr. Soumya Swaminathan, en una conferencia de prensa.

“Creo que el mensaje es fuerte y claro, que es el curso primario de vacunación lo que protegerá contra las enfermedades graves y la muerte. Ese tiene que ser nuestro objetivo”, dijo Swaminathan. Añadió que la OMS ha recomendado dosis adicionales de vacunas para las personas inmunodeprimidas.

Pero entre el público en general, “desafortunadamente, incluso en países que tienen suministros adecuados o suministros más que adecuados, todavía hay una proporción sustancial de personas que no han sido vacunadas: 30%, 40%, 50% completan el esquema de vacunación”, dijo Swaminathan.

“Entonces, las dosis de refuerzo, desafortunadamente, probablemente no sean la solución”, dijo. “En este punto, los beneficios que obtendremos al llegar a aquellas personas que no han recibido esquemas primarios de vacunación serán mayores que dar dosis adicionales a quienes ya completaron un esquema primario”.

Deidre McPhillips, Amanda Sealy, Jamie Gumbrecht, Naomi Thomas y Virginia Langmaid de CNN contribuyeron a este informe.

