Las nuevas funciones de WhatsApp: quién ve tu última conexión, mensajes que duran 24 horas y previas de voz

(CNN Español) — Antes de que se termine el año, WhatsApp lanzará un par de actualizaciones de seguridad, privacidad y otra para evitarte pasar vergüenzas.

Este martes, la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Meta anunció que los usuarios podrán escuchar sus mensajes de voz antes de enviarlos, permitiéndoles volverlos a grabar si es que contienen errores. Esta función llegará a todos los usuarios de WhatsApp en los siguientes días.

Además, “en las próximas semanas” podrás elegir entre más opciones de privacidad para controlar los mensajes temporales en WhatsApp.

La función que se lanzó el año pasado bajo la premisa de que “no todos los mensajes necesitan quedar guardados para siempre” ahora permite que los mensajes se borren a las 24 horas o 90 días de ser enviados, según lo decida el usuario. La opción de siete días ya estaba disponible, y la función que hace desaparecer las fotografías y videos tras ser vistas una vez fue lanzada en el verano.

WhatsApp. Fotos y videos de visualización única.

Entre las novedades, los usuarios también podrán activar los mensajes temporales de forma predeterminada y se podrán usar dentro de chats grupales.

Sin embargo, ten en cuenta que no todos los mensajes temporales desaparecerán ya que existen ciertas limitantes. Por ejemplo, cuando respondes a un mensaje temporal este podría permanecer en el chat y lo mismo pasaría si reenvías un mensaje temporal a un chat que tiene los mensajes temporales desactivados.

Los mensajes temporales se pueden activar de forma predeterminada para todos los chats individuales en Ajustes > Cuenta > Privacidad > Duración predeterminada.

En cuestión de seguridad, la aplicación de mensajería que cuenta con aproximadamente 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, según cifras de Statista, está por lanzar una nueva función de seguridad relacionada con el estatus visible, o no, de tu última conexión.

La nueva función, primero reportada por WABetaInfo, ocultaría tu estatus de conexión a personas que no estén guardadas dentro de tus contactos o con las que nunca has conversado.

“Estamos emocionados de lanzar esta actualización que mejora la privacidad y seguridad de nuestros usuarios, al hacer más difícil para las personas que no conoces o con quienes no has chateado, que puedan visualizar tu última conexión o tu estado en WhatsApp. Esto no cambiará nada entre tú y tus amigos, familia o negocios que conoces y con los que ya estás en contacto”, dijo un vocero de WhatsApp a CNN.

De acuerdo con WhatsApp, esta actualización está actualmente en proceso de distribución por lo que no existe una fecha específica para su lanzamiento.

