Papa Francisco: 21 frases del sumo pontífice para conmemorar su cumpleaños 85

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Jorge Mario Bergoglio, el papa Francisco, cumple 85 años este viernes.

Desde que fue nombrado obispo de Roma, Francisco se ha caracterizado por su humildad; por ser un transgresor de las tradiciones de la Iglesia en temas polémicos como el aborto, los homosexuales, los abusos del clero a menores de edad, entre otros; y por marcar la diferencia, ya sea por sus acciones o por los mensajes que ha entregado.

Estas son algunas de las frases más polémicas del papa Francisco en estos cinco años:

1. “Si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?”

En julio de 2013, apenas tres meses después de convertirse en papa, Francisco pronunció una frase que ha trascendido como una de las más famosas. Refiriéndose al supuesto “lobby gay” –cuando trascendieron a la prensa italiana algunas informaciones de que supuestamente la Santa Sede contenía una red de clérigos homosexuales–, el pontífice reconoció que había mucho que hablar del tema.

“Cuando me encuentro con una persona gay, tengo que distinguir entre su ser gay y ser parte de un lobby. Si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Ellos no deben ser marginados. La tendencia [a la homosexualidad] no es el problema… ellos son nuestros hermanos”. En ese sentido, insistió en que el problema son los “lobbies que actúan en contra de los intereses de la iglesia”, dijo a periodistas entonces.

2. La Iglesia debe “pedirles perdón” a los homosexuales

El 26 de junio de 2016, el papa Francisco se volvió a referir al tema de los homosexuales, esta vez diciendo que es la Iglesia católica la que debe pedirles perdón a estas personas y a todos aquellos que han sido marginados.

“Creo que la iglesia no sólo debe disculparse… no sólo deben pedir perdón a esta persona que es homosexual a quien se ha ofendido, sino que tiene que pedir perdón a los pobres, a las mujeres explotadas, a los niños explotados por su mano de obra, tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas”, dijo el papa.

3. “Yo no quería ser papa”

En un encuentro con estudiantes católicos de Italia y Albania en junio de 2014, Francisco dejó a un lado su “aburrido” discurso y, en cambio, respondió a las preguntas de los niños. Entonces un niño le preguntó por qué quiso convertirse en papa.

“Yo no quería”, respondió Francisco. De hecho, “una persona que quiere convertirse en papa no se ama a sí misma. Y Dios no lo bendice”, dijo el pontífice.

4. “Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres”

En junio de 2014 en una entrevista con el diario italiano Il Menssaggero, el papa se refirió a los pobres y dijo que los comunistas le robaron la bandera de los pobres a la Iglesia, pues son el centro del Evangelio desde hace 20 años.

“Los comunistas nos han robado la bandera. La bandera de los pobres es cristiana (…). La pobreza es el centro del Evangelio… Los comunistas dicen que todo esto de la pobreza es algo comunista. Sí, claro, ¿cómo no?… Pero veinte siglos después (de la escritura del Evangelio). Cuando ellos hablan, nosotros podríamos decirles: ‘¡Pero si son cristianos!’”, dijo el papa a Il Messagero.

5. “Abusar de los niños es una enfermedad”

El 9 de febrero de 2017, el papa Francisco se refirió a los abusos sexuales por parte de los integrantes del clero y dijo que abusar de los niños es “una enfermedad”. El pontífice agregó que la Iglesia católica debe esforzarse más en la selección de los candidatos que aspiren a ser sacerdotes.

En su primera visita a Chile, en enero de 2018, Francisco se volvió a referir al tema de los abusos a menores de edad por parte de representantes de la iglesia, y dijo sentir “dolor y la vergüenza” por el daño que se les ha causado a los niños.

6. Los responsables de abusos sexuales a menores rendirán cuentas

En un duro y conmovedor mensaje ante un grupo de obispos durante su visita a Estados Unidos en septiembre de 2015, el Papa Francisco manifestó su “profundo dolor” por los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia y prometió que los responsables rendirán cuentas.

“Me comprometo a la celosa vigilancia de la iglesia para proteger a los menores y prometo que todos los responsables rendirán cuentas”, les dijo a los obispos en Estados Unidos. “Para aquellos que fueron abusados por un miembro del clero, lamento profundamente las veces en que ustedes o sus familias denunciaron abusos pero no fueron escuchados o creídos. Sepan que el Santo padre les escucha y les cree”.

7. Para ser padres no deben ser ‘como conejos’

En enero de 2015, el papa Francisco regresaba de un viaje de Filipinas a Roma, cuando los periodistas lo abordaron para preguntarle sobre control de natalidad y corrupción.

Al responder una pregunta sobre el control de la natalidad, Francisco dijo que los padres no deberían procrear sin parar, confiando en Dios en que todo saldrá bien.

“Dios les da métodos para que sean responsables”, dijo el papa Francisco entonces. “Algunos piensan que, perdón por usar esa palabra, para ser buenos católicos tenemos que ser como conejos. No. Paternidad responsable”.

8. “Evitar el embarazo no es un mal absoluto”

Ante la propagación y gravedad del zika a principios de 2016, Francisco sugirió que las mujeres podrían usar anticonceptivos para evitar embarazos que ayuden a prevenir el virus.

Durante una conferencia de prensa en el avión papal de regreso a Roma tras su visita a México, el pontífice explicó: “El gran Pablo VI, en una difícil situación en África, permitió a las monjas usar anticonceptivos en casos de violencia… Por otra parte, evitar el embarazo no es un mal absoluto. En ciertos casos, como en este que mencioné del papa Pablo VI, era claro”.

Incluso sostuvo que evitar el embarazo era “un mal menor” que “entra en conflicto con el quinto y sexto mandamiento”. El papa volvió a insistir que, en el otro extremo, “el aborto no es el menor de los males. Es un crimen… Es eliminar a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia”.

9. “El celibato voluntario no es una solución”

En marzo de 2017, el papa se mostró abierto a la posibilidad de que hombres casados puedan ordenarse como sacerdotes y así combatir la falta de clérigos, según dijo a una entrevista con el diario alemán Die Zeit, donde también calificó de “problema enorme” la falta de vocación.

10. Es mejor ser ateo que un mal cristiano

En febrero de 2017, Francisco sorprendió con una declaración sobre los malos cristianos, diciendo que si una persona que dice ser cristiana explota a otras personas o si lleva una doble vida, es mejor que no se identifique como creyente.

“Tantos católicos son así. Y escandalizan”, dijo el pontífice durante una misa matinal en Casa Santa Marta. “Cuántas veces hemos oído, todos nosotros, en el barrio y en otras partes, ‘pero, para ser católico como aquel, es mejor ser ateo’. Ese es el escándalo. Te destruye. Te derriba. Y esto sucede todos los días”.

11. Incluso los ateos irán al cielo

En 2013, pocos meses después de ser elegido como papa, Francisco planteó preguntas para decir que el cielo estaba abierto, potencialmente, para todos.

“El señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo: todos nosotros, no solo los católicos. Todos”, dijo a los creyentes en una misa. “‘Padre, ¿y los ateos?’ Incluso los ateos. ¡Todos!”.

El papa continuó: “Debemos encontrarnos el uno al otro haciendo el bien. ‘¡Pero no creo, padre, soy ateo!’. Pero haz el bien: todos nos encontraremos allá”.

12. “El internet es un regalo de Dios”

En enero de 2014, Francisco elogió el uso de las redes sociales y el internet, invitando a los cristianos a “hacerse ciudadanos del mundo digital”. El papa dijo que internet es un don de Dios, pero aun así puede crear “exclusión” y “manipulación”.

“Internet puede ofrecer mayores posibilidades de encuentro y de solidaridad entre todos; y esto es algo bueno, es un don de Dios”, dijo.

El papa también destacó que existen “aspectos problemáticos” de esta era de las nuevas comunicaciones como “la velocidad con la que se suceden las informaciones, que supera nuestra capacidad de reflexión y de juicio, y no permite una expresión mesurada y correcta de uno mismo”.

13. “Detrás de tanto dolor y destrucción se huele el tufo… del estiércol del diablo”

En su visita a Bolivia, en julio de 2015, Francisco participó en el II Encuentro Mundial de Movimientos Sociales en Santa Cruz y su mensaje fue claro: es necesario un cambio frente a la globalización excluyente, es preciso erradicar las formas de colonialismo y hay que dejar la idolatría del dinero.

El papa habló sobre la “economía de la exclusión” y pidió perdón a los indígenas por los crímenes contra los pueblos originarios en la llamada Conquista de América.

En su discurso, Francisco señaló que el sistema económico actual “no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, trabajadores… tampoco la tierra”, dijo Francisco, reiterando su mensaje en contra de la exclusión social regido por los intereses del dinero.

“La globalización de la esperanza debe sustituir a la globalización de la exclusión y la indiferencia”, puntualizó.

“He comprobado que existe un anhelo de cambio en todos los pueblos del mundo”, dijo, y agregó que “muchos esperan un cambio que los libere de esa tristeza individualista que esclaviza”.

Francisco criticó el sistema actual: “Detrás de tanto dolor y destrucción se huele el tufo… del estiércol del diablo”.

14. “Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano”

Cuando Donald Trump era candidato a la presidencia de Estados Unidos, el papa Francisco lo criticó por su polémica propuesta de construir un muro fronterizo entre EE.UU. y México.

En febrero de 2016, aseguró mientras iba en su avión que “una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano”, refiriéndose al polémico muro fronterizo.

“Solo voy a decir que este hombre no es cristiano si ha dicho cosas como estas. Debemos ver si ha dicho estas cosas de esta manera y le daré el beneficio de la duda”, matizó el sumo pontífice.

En ese momento Trump respondió en un comunicado diciendo que “el papa solo ha escuchado un lado de la historia. No ha visto el crimen, el narcotráfico y el impacto negativo de las políticas mexicanas en EE.UU”, y afirmó “que el que un líder religioso cuestione la fe de una persona es un escándalo”.

15. Las noticias falsas nacieron en el Génesis

En enero de 2018, el papa Francisco llamó a sus seguidores a impedir la difusión de noticias falsas y a restaurar la dignidad del periodismo.

Según el papa, las noticias falsas tienen origen en el libro de Génesis, en la Biblia, pues allí se dio la primera “noticia falsa”, cuando la serpiente le miente a la mujer y da fruto al pecado, una situación que se ve en el presente, según el mensaje.

“Ninguna desinformación es inocua; por el contrario, fiarse de lo que es falso produce consecuencias nefastas. Incluso una distorsión de la verdad aparentemente leve puede tener efectos peligrosos”, dijo el papa en el mensaje el Día Mundial de las Comunicaciones.

16. Seguir insistiendo en temas de justicia social

“Persisto en mi fastidio”, dijo el papa Francisco en octubre de 2021 durante un discurso en el Vaticano, agregando que a algunas personas dentro de la Iglesia católica les molesta su insistencia en temas de justicia social.

El papa habló vía video al Encuentro Mundial de Movimientos Populares, una iniciativa fundada por Francisco, conformada por cientos de organizaciones internacionales de base y grupos de justicia social que trabajan por la reforma migratoria, temas ambientales, reforma penitenciaria, salarios y protecciones a trabajadores y justicia racial.

17. El papa Francisco y la vacuna contra covid-19

El papa Francisco dijo en septiembre de 2021 que estaba desconcertado por la negativa de tantas personas a vacunarse contra el covid-19, incluidos algunos cardenales de la Iglesia católica.

“Es un poco extraño porque la humanidad tiene una historia de amistad con las vacunas”, dijo a bordo del avión que regresaba de Eslovaquia, respondiendo a una pregunta de un periodista sobre las razones detrás de las dudas en torno a la vacunación.

“De niños (nos vacunaron) contra el sarampión, la poliomielitis. Todos los niños fueron vacunados y nadie dijo nada”, dijo.

18. “María, la ‘influencer’ de Dios”

Durante el cierre de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá en enero de 2019, el papa Francisco instó a los peregrinos que fueran como la Virgen María, a quien se refirió como la “influencer” de Dios.

“Sin lugar a dudas la joven de Nazaret no salía en las ‘redes sociales’ de la época”, dijo sobre la virgen. “Ella no era una ‘influencer’, pero sin quererlo ni buscarlo se volvió la mujer que más influenció en la historia”.

“Le podemos decir con confianza de hijos: María, la ‘influencer’ de Dios. Con pocas palabras se animó a decir ‘sí’ y a confiar en el amor, a confiar en las promesas de Dios, que es la única fuerza capaz de renovar, de hacer nuevas todas las cosas. Y todos nosotros hoy tenemos algo que hacer nuevo adentro, hoy tenemos que dejar que Dios renueve algo en mi corazón. Pensemos un poquito: ¿qué quiero yo que Dios renueve en mi corazón?”, añadió.

19. Extremismo, una “traición a la religión”

En marzo de 2021, al visitar Ur, la antigua ciudad iraquí donde judíos, cristianos y musulmanes creen que nació su patriarca común Abraham, el papa Francisco condenó el extremismo como una “traición a la religión”.

Al dirigirse a una reunión de líderes interreligiosos, Francisco condenó la violencia que ha afectado a ese país en los últimos años y pidió amistad y cooperación entre las religiones.

“Todas sus comunidades étnicas y religiosas han sufrido. En particular, me gustaría mencionar a la comunidad Yazidi, que ha llorado la muerte de muchos hombres y ha sido testigo de miles de mujeres, niñas y niños secuestrados, vendidos como esclavos, sometidos a violencia física y conversiones forzadas “, dijo.

20. Homesexuales “tienen derecho a tener una familia”

Según la Agencia Católica de Noticias, el papa Francisco declaró su apoyo a leyes de convivencia civil entre homosexuales por primera vez como papa en un nuevo documental, “Francesco”, estrenado en Roma en octubre de 2020.

“Las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ello”, dijo el papa Francisco en el documental, informó la Agencia Católica de Noticias.

“Lo que tenemos que crear es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente”, dijo Francisco.

21. “Quiero expresar mi vergüenza”

En octubre de 2021, el papa Francisco manifestó “su vergüenza” frente a la respuesta de la Iglesia católica a las víctimas de abuso sexual, esto en el contexto del informe de abuso sexual en Francia.

El pontífice señaló que la Iglesia ignoró a los supervivientes durante demasiado tiempo y añadió que quiere que esta sea un “hogar seguro para todos”.

Un informe registra que más de 200.000 menores sufrieron abuso sexual en Francia por parte del clero durante las últimas siete décadas.

