Sergio “Kun” Agüero anunció que se retira del fútbol profesional por un problema cardíaco

Juan Pablo Elverdin

(CNN Español) — El futbolista argentino Sergio “Kun” Agüero, de 33 años, anunció este miércoles que abandona la práctica deportiva profesional por un problema cardíaco. lo hizo durante una conferencia de prensa en el mismo Camp Nou, en la que se lo vio visiblemente emocionado, al punto de que le costó varios segundos dar sus primeras palabras.

“Es para comunicar que he decidido dejar de jugar al fútbol”, fueron las primeras palabras de Agüero.

“He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Así que estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace una semana, quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha”, siguió Agüero al borde de las lágrimas.

El futbolista argentino dijo que está “muy orgulloso” y “muy feliz” por su carrera profesional. “Siempre he soñado jugar al fútbol, desde los cinco años que he tocado una pelota. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca he pensado en llegar a Europa”.

“Quiero agradecer a todos. Primero a Independiente, que es donde me formé. Después a Atlético de Madrid, que con solo 18 años aportaron por mi. Y a la gente del City, saben lo que siento por el City, he dejado lo mejor ahí. Y a la gente del Barca, increíble, sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo. Pero las cosas pasan por algo y estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien”, dijo Agüero en otro pasaje de su conferencia.

Por supuesto, le dejó un párrafo aparte a la selección argentino, con quien hace unos meses ganó la Copa América al vencer a Brasil en la final.

“Claramente agradecer a la selección argentina que es lo que más amo. Gracias a todos los que están acá”, dijo.

Cómo procesó la noticia

Acompañado por el presidente del Barcelona, Joan Laporta, por parte de la dirigencia, el cuerpo técnico y compañeros del plantel, entre otros, el argentino dio detalles de cómo recibió la noticia de que ya no podría jugar más al fútbol profesional, y admitió que “no fue fácil”.

“Cuando me hice la primera prueba en la clínica y luego los médicos me dijeron que había una posibilidad grande de que no podía seguir, me empecé a mentalizar, pero no fue fácil. Cuando me llamaron que ya era definitivo, tardé unos días en procesarlo. Seguía teniendo esperanzas, pero después en frío pensaba que no. Estoy bien pero fue difícil”, dijo.

Además, repasó rápidamente cuándo fueron sus mejores momentos en el fútbol profesional y sus mejores goles.

“Un gol que hice en Independiente contra Racing, fue un momento muy lindo en mi carrera. Tenía 17 años y fue el primer gol más lindo que hice. Después, la Europa League con el Atlético de Madrid, fue un momento muy feliz. Y todos saben en el City. El gol contra el QPR, con el que ganamos la primera Premier League, y después fueron muchos momentos muy lindos. Y el último fue en la Copa América. Me tocó estar acompañando a los chicos”.

Y no dejó de recordar cuál fue su última aparición en la red. “Y me voy con el último gol que le hice al Madrid. No está mal, no?”, dijo, y despertó los aplausos de los presentes.

“Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué es lo que me pasará en la otra vida, pero hay mucha gente que me quiere y quiere lo mejor”, dijo el argentino.

Sergio Agüero, un delantero que dejó su huella

Ídolo en Argentina y en Inglaterra, el “Kun” se unió al Barcelona en una transferencia gratuita desde el Manchester City en julio de este año, con la idea de cumplir el sueño de jugar a nivel club junto a su gran amigo Lionel Messi. Pero nada de eso se pudo concretar: la salida de “La Pulga” al PSG lo impidió.

Por si fuera poco, en los primeros entrenamientos sufrió una lesión muscular que postergó su camiseta con la casaca del club catalán, que recién se concretó en octubre.

Sergio “Kun&” Agüero: la carrera de un futbolista argentino que dejó huella en Europa

Poco después, el 30 de octubre, Sergio Agüero debió abandonar el terreno de juego a los 40 minutos del primer tiempo del encuentro ante el Alavés debido a un fuerte dolor en el pecho. Estudios posteriores detectaron un problema cardíaco y los médicos de la institución indicaron 3 meses de baja para seguir su evolución.

Noticia en desarrollo…

The-CNN-Wire

™ & © 2021 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.