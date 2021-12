Bruce Springsteen vendió su catálogo de música por cientos de millones de dólares, según informes

olivertapia

(CNN) — “El Jefe” puede haber ganado la friolera de 500 millones de dólares. Bruce Springsteen vendió los derechos de su catálogo de música a Sony Music Entertainment por un valor que podría superar los 500 millones de dólares, según The New York Times, citando fuentes informadas sobre el acuerdo.

El acuerdo sería la transacción más grande jamás realizada para el catálogo de un solo artista, según el diario, e incluiría su trabajo como cantante y compositor.

Billboard fue el primero en informar la venta.

Bruce Springsteen se presenta durante el 15° concierto benéfico anual de Stand Up For Heroes en la ciudad de Nueva York el 8 de noviembre de 2021.

Uno de los mejores artistas de rock de todos los tiempos, Springsteen es responsable de éxitos como “Born in the USA”, “Dancing in the Dark” y “Born to Run”. Él y la E Street Band, con quienes ha tocado durante décadas, han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

El último álbum de Springsteen, “Letter to You”, fue lanzado en octubre de 2020.

Springsteen reabrió Broadway en junio con sus presentaciones “Springsteen on Broadway” después de que las restricciones de covid-19 detuvieron los espectáculos a plena capacidad durante más de un año.

CNN se ha puesto en contacto con representantes de Springsteen y Sony para solicitar comentarios.

