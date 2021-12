Adolescente salvó a su madre al crear un torniquete con un cordón y algo de inspiración de Grey’s Anatomy

Alejandra Ramos Barreda

(CNN) — Después de ver Grey’s Anatomy, muchos seguidores del programa creen que pueden replicar con éxito los procedimientos médicos que realizan los doctores.

Para un adolescente de Maine, eso se hizo realidad.

Lo que comenzó como una mañana rutinaria para Kristen Larrobino y su hijo de 16 años, Cyrus, se convirtió en un evento casi catastrófico.

Kristen se cayó fuera de su casa en Glenburn, al norte de Bangor, después de resbalar en un poco de hielo que confundió con lluvia.

La caída hizo que la taza de café en su mano se rompiera, cortándole la muñeca en el proceso.

“Cuando miré mi mano, inmediatamente le dije que llamara al 911”, dijo Kristen a CNN. “No hubo un momento en el que pensé que podríamos conducir hasta el hospital. Sabía que necesitábamos una ambulancia”.

Fue entonces cuando Cyrus llamó rápidamente al 911 y se puso en acción para ayudar a su madre.

“Estaba en modo de lucha o huida”, dijo Cyrus a CNN. Siguió revisando la herida mientras Kristen sostenía su sudadera contra ella para aplicar presión mientras respondía las preguntas del despachador.

Luego, el despachador le indicó a Cyrus que buscara cosas en la casa para formar un torniquete improvisado.

En el primer intento usó una cuerda de su cajón de basura que se rompió, lo que los preocupó a ambos. Pero Cyrus siguió buscando artículos.

Cyrus arrancó los cordones de estos zapatos para hacer un torniquete.

“Estaba de rodillas buscando algo para usar y arranqué los cordones de mis zapatos nuevos”, explicó Cyrus. “No me tomó un segundo desatarlos ni nada”.

En el costado de la casa, encontró un pequeño trozo de madera multilaminada y comenzó a hacer el torniquete. Hizo un nudo con los cordones de los zapatos en su brazo, puso el palo en el nudo y comenzó a torcer.

“Fue una de las cosas más dolorosas que he sentido en mi vida, y eso que me he roto huesos y tuve hijos”, dijo Kristen a CNN.

Yo “seguía pensando ‘no pares, no pienses en eso'”, dijo Cyrus. “Todo el tiempo estuvimos tratando de mantener la calma”, agregó Kristen.

Kristen, Cyrus y Michael Iarrobino en su casa en Glenburn, Maine.

Poco después llegó la ambulancia para hacerse cargo y se trasladaron al hospital Eastern Maine Medical Center.

Kristen le dijo a CNN que tuvo un torniquete en el brazo durante 40 minutos, entre el que fue hecho en casa y el que fue hecho en el hospital.

Las arterias de su muñeca y brazo tuvieron cortes, por lo que necesitó dos cirugías que duraron alrededor de siete horas en total. “El cirujano dijo que estuve a 6,3 milímetros de cortar toda mi muñeca”, dijo Kristen.

La herida mide aproximadamente 5 centímetros de ancho en su muñeca y baja otros 2 centímetros por su antebrazo. Afortunadamente, ya le quitaron los puntos, pero le espera un largo camino en terapia para recuperarse.

Kristen explicó lo agradecida que está con el servicio médico de emergencia y el personal del hospital, pero especialmente con Cyrus por estar allí y ayudar rápidamente.

“Fue una de esas cosas en las que ves el procedimiento en la televisión y dices ‘Oh, sí, lo que sea’, pero luego lo ves en la vida real o te sucede a ti y es algo completamente diferente”, señaló Kristen.

