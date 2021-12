Lo que podemos aprender de los comentarios de Ben Affleck sobre su matrimonio y su adicción

Sol Amaya

(CNN) — A pesar de la controversia que generó el actor Ben Affleck al hablar sobre su matrimonio y su adicción, también arrojó luz sobre conversaciones importantes para adictos y sus seres queridos, dijo un experto.

Los problemas matrimoniales y la adicción tienen una relación de “huevo y gallina”, dijo el psicólogo John F. Kelly, profesor de psiquiatría de la Escuela de Medicina de Harvard y director del Instituto de Investigación de Recuperación del Hospital General de Massachusetts.

La conclusión de la historia de Affleck y Garner no debería ser culpar, dijo Kelly, sino más bien la importancia de las estrategias de afrontamiento para evitar comportamientos adictivos y mantener relaciones saludables.

Affleck habló con Howard Stern esta semana sobre cómo su matrimonio con Jennifer Garner contribuyó a su alcoholismo, y dijo que si no se hubieran separado en 2015, “probablemente todavía estaría bebiendo”.

“Es parte de la razón por la que comencé a beber”, le dijo Affleck a Stern. “Porque estaba atrapado”. A medida que sus comentarios se volvieron virales, algunas personas vieron a Affleck culpando a Garner por su adicción.

“No es cierto. No lo creo. Es exactamente lo contrario de lo que soy y de lo que creo”, dijo Affleck en “Jimmy Kimmel Live” este miércoles en respuesta, y agregó que ama y respeta a Garner.

La adicción y las relaciones son temas difíciles y complejos, dijo Kelly, pero hay cosas que tanto los adictos como quienes los rodean pueden aprender de la controversia.

Responsabilidad

Garner, o las personas en su posición, pueden haber escuchado palabras como “atrapadas” y sentir que se les culpa por jugar un papel en la formación de la adicción, pero los seres queridos no tienen la culpa del comportamiento adictivo, dijo Kelly.

“Ella no debería culparse a sí misma”, dijo. “La responsabilidad quedaría en la persona que está utilizando una estrategia de afrontamiento ineficaz”.

Hay muchos factores que afectan a una persona que desarrolla una adicción, incluida la predisposición genética, dijo Kelly. El uso intensivo repetido a lo largo del tiempo también puede provocar adicción, agregó.

El uso intensivo puede deberse a la ausencia de mecanismos de supervivencia efectivos, un patrón que puede haberse establecido mucho antes de que un adicto entre en una relación, dijo.

La culpa no es útil cuando se habla de conflictos en las relaciones y adicciones, dijo Kelly.

“El punto es tratar de resolver los conflictos que inevitablemente ocurren en las relaciones a través de una comunicación honesta y respetuosa, y el consumo de alcohol es una forma ineficaz de afrontar la situación”, dijo.

Habilidades de afrontamiento

A corto plazo, el alcohol puede parecer una forma muy eficaz de afrontarlo, dijo Kelly. Puede disolver sentimientos desagradables de una manera rápida y confiable.

“Desafortunadamente, a largo plazo, puede causar todo tipo de problemas”, agregó.

Hasta cierto punto, todo el mundo lucha con la comunicación y las relaciones interpersonales, y muchas personas buscan formas de evitar afrontar las situaciones cuando las cosas se ponen difíciles, dijo Kelly.

“Si agregas alcohol a la mezcla, solo empeoras las cosas”, dijo Kelly. “Las personas a menudo recurren al uso del alcohol como estrategia principal de afrontamiento porque no tienen las herramientas para poder comunicarse de manera efectiva”.

Cuando surgen problemas en las relaciones que nos importan, es posible que evitemos mencionar los problemas o esperemos que desaparezcan cuando no nos sintamos equipados para enfrentarlos de frente.

Los problemas se agravan cuando el uso de la bebida para evitar el conflicto de relación empeora ese conflicto, lo que crea un problema mayor que el bebedor debe evitar con la bebida, y el ciclo sigue y sigue, dijo Kelly.

“Todos tenemos conflictos en las relaciones”, dijo. “La pregunta es: ¿cómo nos ocupamos de ellos?” Evitar la situación o usar sustancias para hacer frente puede, en última instancia, conducir a más problemas más adelante, agregó Kelly.

Comunicación

No podemos conocer los detalles de la situación de Affleck y Garner específicamente, pero muchas personas con trastorno por consumo de alcohol que experimentan dificultades en las relaciones pueden encontrar que no tenían las habilidades de comunicación directa que necesitaban incluso antes de comenzar la relación, dijo Kelly. Pero no tienen que aprender las habilidades por sí mismos.

“Aquí, por supuesto, es donde cosas como la consejería de parejas y cosas así pueden ser realmente útiles porque proporciona un foro para que las personas puedan comunicarse de manera efectiva y escucharse entre sí”.

Hablar con un amigo o familiar imparcial, o idealmente con un terapeuta profesional si es posible, como pareja puede ayudar a sacar a la luz los pensamientos y sentimientos no expresados ​​que el adicto tiene, así como iluminar los patrones de comportamiento entre la pareja y cómo tratan al otro.

Además de tratar el uso de sustancias, los psicólogos a menudo también usan el entrenamiento de asertividad para las personas con adicciones para que puedan comunicarse de manera efectiva y “decir lo que quieren decir sin ser mezquinos”, dijo Kelly.

El objetivo no es eliminar las dificultades y los conflictos de la vida de una persona para detener el consumo de sustancias, sino armarlos con las habilidades para buscar apoyo, lidiar directamente con lo que la vida les depara y “enfrentar la vida en los términos de la vida”, dijo Kelly.

Para un cónyuge o excónyuge de alguien afectado por el consumo de alcohol, “obtener asesoramiento de un terapeuta experimentado y / o grupos como los grupos familiares de A.A a menudo es muy útil para obtener apoyo y objetividad en estas situaciones intensas”, sugirió.

