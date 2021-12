Tom Holland cumple su promesa al niño que salvó a su hermanita del ataque de un perro

macamilarincon

(CNN) –– Tom Holland es un hombre de palabra.

El actor le prometió a un niño que salvó a su hermana de un ataque de perro en 2020 que podría visitar el set de “Spider-Man: No Way Home” y lo cumplió.

Bridger Walker tenía solo 6 años cuando saltó a defender a su hermana de 4 años. Los niños jugaban fuera de su casa en Wyoming cuando un perro mezcla de pastor alemán se lanzó contra la hermana de Walker y él intervino. Posteriormente, el pequeño tuvo una cirugía de dos horas que requirió más de 90 puntos, según informó su familia en un comunicado a CNN tras el incidente.

Celebridades como Anne Hathaway, Chris Evans, Mark Ruffalo y Holland le enviaron mensajes tanto en las redes sociales como en privado a Walker, elogiándolo por su valentía. Holland lo invitó a lanzar algunas telarañas en la vida real.

El padre de Walker compartió imágenes y un video de la visita al set. En una publicación, se ve a Walker haciendo un truco con Tom Holland, quien está vestido con su traje de Spider-Man.

