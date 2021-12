Trump revela que se puso una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19… y es abucheado

olivertapia

(CNN) — El expresidente de Estados Unidos Donald Trump recibió algunos abucheos el domingo en Dallas cuando dijo que había recibido una dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19, según el video del evento de prensa a puerta cerrada que se compartió en las redes sociales.

Los comentarios de Trump –quien, a pesar de defender los esfuerzos de su administración para desarrollar vacunas contra el covid-19, rara vez habla sobre su propia vacuna y se ha negado en gran medida a alentar a otros a que se vacunen– se produjeron durante una parada de su gira con el expresentador de Fox News, Bill O Reilly.

Según el video tuiteado por “No Spin News” de O’Reilly, el expresentador de Fox News dice: “Tanto el presidente como yo estamos vacunados” y luego le pregunta a Trump: “¿Recibió una dosis de refuerzo?”.

“Sí”, dice Trump en medio de algunos abucheos de la audiencia. “No, no, no, no, no”, dice Trump en el video, tratando de calmar los abucheos. “Está bien, es un grupo muy pequeño allí”.

CNN se comunicó con un portavoz de Trump para obtener más detalles sobre la decisión del expresidente de recibir la dosis de refuerzo.

En un video más largo que luego tuiteó el sitio de O’Reilly, Trump advierte a sus seguidores que están “cayendo en sus manos” cuando descartan las vacunas y no asumen el crédito por ellas.

“Mire, hicimos algo que fue histórico, salvamos decenas de millones de vidas en todo el mundo. Nosotros, juntos, todos, no yo”, dice Trump en el video, que aparece justo antes de que reciba algunos abucheos.

Trump añade que, si las vacunas no se hubieran desarrollado, el covid-19 habría “devastado al país mucho más que ahora”.

“Asuman el crédito por ello. Asuman el mérito por ello. Es genial. Lo que hemos hecho es histórico. No dejen que nos lo quiten. No nos lo quitemos a nosotros mismos”, dice Trump. “Están cayendo directamente en sus manos cuando dicen, ‘oh, la vacuna’. Si no quieren ponérsela, no deberían ser obligados. No a los mandatos. Pero asuman el crédito, porque salvamos decenas de millones de vidas. Asuman el crédito. No dejen que se los quiten”.

Las personas no vacunadas enfrentan un riesgo 10 veces mayor de dar positivo en la prueba de covid-19 y un riesgo 20 veces mayor de morir por el virus que las personas completamente vacunadas que también han recibido una dosis de refuerzo, según datos publicados recientemente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

La información de los CDC, que evalúan datos hasta octubre, sugieren que la brecha de riesgo entre las personas no vacunadas y las que recibieron una dosis de refuerzo es incluso mayor que entre las personas no vacunadas y las que están completamente vacunadas con su serie inicial. Las personas no vacunadas enfrentan un riesgo cinco veces mayor de dar positivo por covid-19 y un riesgo 14 veces mayor de morir por covid-19 que las personas completamente vacunadas, según los datos de los CDC.

Trump, quien se contagió de covid-19 como presidente, recibió su primera vacuna lejos de la prensa antes de dejar el cargo. CNN informó meses después que el momento de su vacunación no fue registrado por fotógrafos o videógrafos oficiales, según una persona familiarizada con el asunto. Y Trump no participó en un anuncio de servicio público por el covid-19 que incluía a todos los demás expresidentes vivos.

Trump dijo en una entrevista con el diario The Wall Street Journal que se publicó en septiembre que era poco probable que recibiera la dosis de refuerzo. Dijo que sentía que estaba “en buena forma desde ese punto de vista” y que “probablemente no” recibiría la dosis de refuerzo.

“Lo revisaré más tarde”, agregó. “No estoy en contra, pero probablemente no sea para mí”.

Esta no es la primera vez que Trump recibe abucheos cuando habla de vacunas.

“Creo totalmente en sus libertades. Lo hago. Tienen que hacer lo que tienen que hacer. Pero yo recomiendo que se vacunen. Yo lo hice. Es bueno. Vacúnense”, dijo Trump en un evento en Alabama en agosto.

Algunos en la audiencia respondieron abucheando la declaración.

“No, está bien. Está bien”, dijo Trump, aparentemente reconociendo los abucheos. “Ustedes tienen sus libertades, pero resulta que yo me vacuné. Si no funciona, serán los primeros en saberlo, ¿de acuerdo?”.

