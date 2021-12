Los videos más impresionantes de este 2021: ¿cuál crees que definió el año?

macamilarincon

(CNN Español) — Este año empezó bajo la carga de una pandemia que parecía no tener un final cercano, mientras seguía cobrando víctimas sin cesar. Pero la primera imagen impactante del año no llegó por cuenta del coronavirus. No. Fue la insurrección en el Capitolio que protagonizaron seguidores de Trump el 6 de enero, cuando el Congreso iba a certificar la victoria de Biden en las elecciones de 2020. Manifestantes armados irrumpieron en el Capitolio y lo asaltaron. Lo atacaron. Pero esa no sería la única imagen que definiría el año: un rover de la NASA en Marte, las cremaciones masivas por el covid-19, la escalada de un conflicto en Medio Oriente y la tragedia del derrumbe de un edificio en Florida son solo algunos de los videos que retrataron a 2021. ¿Cuál crees que fue la más impactante?

Ataque sin precedentes al Capitolio de Estados Unidos

El asalto al Capitolio en la ciudad de Washington no solo fue un atentado directo al corazón a la democracia de Estados Unidos: también cobró la vida de cinco personas. Entre ellas, un agente de policía y una mujer que recibió un disparo mortal de las autoridades. El momento de ese disparo quedó registrado en video. Las imágenes muestran los minutos previos y el momento en que ocurre. El camarógrafo dijo que el incidente sucedió afuera de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El video también captó a los agitadores rompiendo vidrios, se puede escuchar a alguien decir “tiene un arma”. Advertimos que las imágenes pueden resultar perturbadoras.

Momento de un disparo dentro del Capitolio 0:42

Otro video muestra el ataque sufrió un agente de policía del Capitolio cuando la turba favor del presidente Trump trató de abrirse camino a la fuerza a través de una puerta del edificio. En las imágenes se escucha al policía pidiendo ayuda mientras está siendo aplastado. El resto de agentes pudo mantener a la multitud de alborotadores lejos de la entrada y el policía logró liberarse.

Policía fue aplastado por la turba en el Capitolio 3:06

La postal de los agitadores que ingresaron al piso del Senado también quedó para la posteridad. Un video de un reportero de NBC News los muestra caminando dentro del Capitolio en Washington

Momento en que agitadores entran al Senado 0:19

El rover Perseverance llega a Marte y hace historia con el helicóptero Ingenuity

El 18 de febrero, el rover Perseverance de la NASA cumplió su primer objetivo: llegar a Marte, después de sobrevivir a los siete minutos de “terror”. Es el vehículo más sofisticado de su tipo que ha llegado al planeta rojo y durante meses ha sido una ventana para conocerlo más de cerca.

Las imágenes de su llegada se publicaron días después del amartizaje y captaron parte de la superficie de Marte. ¿Era como la imaginabas?

Video del amartizaje del Perseverance 1:03

A partir de ese momento, el Perseverance ha producido miles de imágenes que nos han ayudado a conocer en detalle el planeta rojo. Incluso, pudimos oír su ambiente.

Escucha el primer audio que envió Perseverance desde Marte 1:54

Y hasta vimos la primera imagen panorámica que existe de Marte.

Marte, en alta resolución: NASA revela impactante imagen 1:03

Pero, el momento histórico del rover Perseverance ocurrió con el primer vuelo exitoso del helicóptero Ingenuity. Lo que marca la primera vez que los humanos volaron una nave en otro planeta. La NASA, además, transmitió el evento en vivo y compartió la adrenalina con quienes la vieron.

Así voló el Helicóptero Ingenuity en Marte 0:48

Dron capta las cremaciones masivas en la India

La India vivió una segunda ola devastadora de covid-19, ante los ojos del mundo. La situación fue tan crítica que debieron recurrir a cremaciones masivas ante el gran incremento de muertos. Las autoridades se vieron obligadas, incluso, a organizar este procedimiento en lugares improvisados. Estas son las descorazonadoras imágenes.

Dron capta las cremaciones masivas en la India 2:03

Una niña lucha con todas sus fuerzas para que no la secuestren

Una niña de 11 años que esperaba su autobús escolar en Pensacola, Florida, logró evitar que la secuestraran y pudo ponerse a salvo, según autoridades. Un video de vigilancia captó el momento en que la niña está arrodillada en el césped en la parada del autobús cuando una camioneta Dodge Journey blanca se detiene a la orilla de la calle. El video muestra a un hombre saliendo del auto y corriendo hacia la niña.

Video capta lucha de una niña para que no la secuestren 0:44

Escala el conflicto en Medio Oriente y vuelan misiles entre Gaza e Israel

El 10 de mayo de 2021, las sirenas de alerta de misiles se dispararon en Jerusalén: advertían sobre un posible ataque. Familias que disfrutaban de una tarde en la marcha por el Día de Israel entraron en pánico. Hombres y mujeres intentaron proteger a los niños. Incluso, corresponsales de CNN lograron captar el momento de terror que se vivió. Ese día se lanzaron siete cohetes desde Gaza y Hamas se atribuyó el ataque.

Terror en Jerusalén por sirenas de bombardeo 0:42

Así comenzó una serie de acciones instigadoras, de parte y parte, que intensificaron el conflicto por 11 días. Todo ante la preocupación generalizada de otras naciones. Uno de los videos más destacados del año fue sobre el Domo de Hierro, el escudo de antimisiles de Israel. ¿Qué es y cómo funciona exactamente?

Así funciona el Domo de Hierro de Israel 3:08

Como parte de su retaliación contra Gaza, Israel lanzó un ataque aéreo al otro día que resultó en el desplome de una torre de 13 pisos en Gaza. Se desconoce si el edificio había sido completamente evacuado o si hubo víctimas. Las autoridades de Israel dicen que habían lanzado pequeños misiles de advertencia para desocupar el edificio.

Torre de 13 pisos se desploma en Gaza tras ataque 2:07

Y tras los 11 días de intenso conflicto, en Gaza quedó un panorama de devastación. La gente se agolpó alrededor de los edificios y hogares destruidos, luego de que Israel y el grupo militante Hamas finalmente declararan un cese del fuego. Al menos 248 palestinos murieron como resultado de los ataques aéreos de Israel en Gaza, incluidos 66 niños, aseguró el Ministerio de Salud palestino, gobernado por Hamas, en su momento.

Esta es la destrucción en Gaza tras ataques de Israel 1:34

La tragedia en Surfside por colapso del edificio que sepultó a decenas de personas

Durante la madrugada del 24 de junio, un derrumbe estremeció al condado de Miami-Dade: las Torres Champlain South, en Surfside, colapsaron parcialmente con decenas de personas adentro. Durante días, las víctimas mortales figuraron como desaparecidas hasta que se fueron encontrando los cuerpos en las operaciones de búsqueda, rescate y recuperación. Un total de 98 personas perdieron la vida en ese accidente.

En medio de las preguntas y el impacto de la tragedia, se recuperaron las imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento del derrumbe del edificio. Advertimos que el video contiene material que puede ser perturbador y herir la sensibilidad.

Sobrecogedor video del momento del derrumbe en Surfside 0:51

Las imágenes de los rescates también empezaron a llegar y los bomberos lograron sacar con vida a un joven que estaba entre los escombros.

Bomberos rescatan a joven de escombros de un edificio 1:54

Las postales de la devastación en la zona cero de la tragedia llegaron todos los días. También los testimonios de personas que vieron el accidente, que buscaban a sus familiares y amigos, que podían aportar cualquier tipo de información. A eso se sumó una fuerte tormenta con viento que obligó por momentos a detener las tareas de búsqueda y rescate.

Angustia por desaparecidos tras colapso en Miami 3:49

En el día 14 tras el derrumbe, las autoridades permitieron una nueva visita controlada a las Torres Champlain para los medios de comunicación. Desde el sitio del colapso, pudimos ver el lugar donde han operado los equipos de rescate que para ese momento pasaron a labores de recuperación de cadáveres.

CNN regresa a la zona cero del derrumbe en Miami 2:26

La desesperación de cientos por huir de Afganistán, al quedar bajo el mando de los talibanes

Los talibanes volvieron a tomar el poder de Afganistán en cuestión de meses, tras la decisión del presidente Joe Biden de retirar las tropas de EE.UU. Más allá de lo que el régimen talibán representa para el conflicto en Medio Oriente, las imágenes de cientos de personas desesperadas que trataban de huir retrataron un drama mucho más profundo.

Un video captó el caos y los disparos que se registraron en el aeropuerto de Kabul, mientras los talibanes se tomaban la ciudad. La grabación muestra a personas que se aferran al fuselaje de un avión militar estadounidense.

Una multitud intenta treparse a un avión en Kabul 1:33

Incluso, una grabación registró el momento en que un hombre le entrega una niña a un soldado en el aeropuerto de Kabul. Los testigos dijeron en sus momento que las tropas no están evacuando a los niños sin sus familias.

Hombre le entrega una niña a un soldado en Kabul 1:23

La reportera de CNN Clarissa Ward sufrió acoso de los talibanes, mientras realizaba el cubrimiento en Afganistán para la cadena. Fue blanco del control de los extremistas cuando la obligaron a cubrirse el rostro.

Talibanes intimidan a reportera de CNN y su equipo 3:08

Y el 26 de agosto se estrenó un nuevo capítulo: una explosión frente al aeropuerto de Kabul cuando Estados Unidos y otros países intentan evacuar a sus ciudadanos y afganos en riesgo de los talibanes. Las primeras imágenes del lugar de la explosión mostraron escenas de caos. Advertimos que las imágenes pueden ser perturbadoras.

Imágenes muestran el caos tras explosión en Kabul 1:03

Y un video tras la explosión mostró algunas personas heridas y la desesperación de los afectados.

Video muestra caos y varios heridos tras explosión en Kabul 1:20

La furia interminable del volcán en La Palma

Durante tres meses, el volcán Cumbre Vieja en La Palma, España, ha estado en erupción. Lo que significa que su lava, convertida en extensos ríos, ha arrasado con todo a su paso. La devastación en la isla habla por sí sola. Las imágenes en todo ese tiempo han ido desde el espectáculo del fuego que expulsa hasta cómo ha sepultado casas y hogares bajo el magma frío, pasando por los animales que fueron rescatados y ahora esperan una segunda oportunidad.

En su primer mes de erupción, el volcán provocó la evacuación de miles de personas en la isla de La Palma, España. Las imágenes de su cráter, de la lava que corren cuesta abajo y de la devastación extendida en la isla dan cuenta de la gravedad de un fenómeno natural que no da tregua. El volcán en La Palma cumple un mes en erupción: su furia cubre todo de lava y devastación

Furia del volcán en La Palma sigue intacta un mes después 2:43

Además, la situación al cumplirse dos meses de erupción era crítica, mientas los afectados continuaban creciendo.

Dos meses de destrucción del volcán de La Palma 3:04

