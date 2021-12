Crucero de Royal Caribbean no pudo ingresar a dos naciones insulares debido a un brote de covid-19.

olivertapia

(CNN) — A un crucero de Royal Caribbean se le negó la entrada a dos naciones insulares después de que 55 miembros de la tripulación y pasajeros completamente vacunados contrajeron covid-19 solo días después de que el barco zarpara de Fort Lauderdale, informó el miércoles el Miami Herald.

Al crucero Odyssey of the Seas se le prohibió ingresar a Curazao y Aruba, permaneciendo efectivamente en el mar hasta su regreso planificado el 26 de diciembre a Fort Lauderdale, según el diario.

Las autoridades de salud de Curazao se negaron a permitir que el barco atracara porque el porcentaje de personas infectadas a bordo era demasiado alto, informó el Curacao Chronicle.

Hubo 51 casos positivos a bordo el miércoles por la mañana, según el Dr. Izzy Gerstenbluth, epidemiólogo nacional de Curazao.

“Anteayer, 18 tripulantes dieron positivo, ayer 36 y esta mañana 51. Además, varios tripulantes no han sido puestos en cuarentena, por lo que es muy probable que los pasajeros también hayan sido infectados”, dijo Gerstenbluth.

“Con este número de contagios, ese porcentaje se ha superado y, por tanto, no estamos ansiosos por recibir a estas personas en la isla, y menos con las cifras actuales en la isla”, dijo Gerstenbluth al Curacao Chronicle.

Según Royal Caribbean, Odyssey of the Seas puede acomodar hasta 5.500 invitados más 1.600 miembros de la tripulación. No estaba claro si el barco estaba completamente lleno en este viaje.

El brote se produce días después de que al menos 48 personas a bordo del Symphony of the Seas de Royal Caribbean dieran positivo por covid-19 cuando el crucero atracó en Miami, dijo la compañía.

El Symphony of the Seas, conocido por ser el crucero más grande del mundo, llevó más de 6.000 pasajeros y tripulación en un viaje de una semana por el Caribe. El número de personas que dieron positivo representó el 0,78% de la población a bordo.

No está claro si la variante ómicron, altamente infecciosa, que actualmente se propaga rápidamente por todo el mundo, fue responsable de los casos detectados en cualquiera de los cruceros.

Las reglas de Royal Caribbean dictan que todos los pasajeros de 12 años o más deben estar completamente vacunados y dar negativo en la prueba antes de la salida. La línea de cruceros dice que “recomienda encarecidamente” que los huéspedes reciban una dosis de refuerzo antes de zarpar, pero esto no es obligatorio actualmente.

Los miembros de la tripulación también deben estar completamente vacunados y hacerse la prueba “al menos una vez a la semana”.

Andy Rose, Francesca Street y Lechelle Benken de CNN contribuyeron a este informe.

