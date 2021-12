Una mujer se aísla en el baño del avión después de dar positivo al covid-19 en pleno vuelo

Rocío Muñoz-Ledo

(CNN) — Después de que una mujer dio positivo por covid-19 en pleno vuelo, el baño se convirtió en su asiento durante las siguientes horas.

Marisa Fotieo estaba en un vuelo de Icelandair desde Chicago a Reykjavik, Islandia, el 19 de diciembre, en ruta a su destino final, Suiza, con su hermano y su padre.

Antes del vuelo, Fotieo le dijo a CNN que se hizo dos pruebas de PCR y alrededor de 5 pruebas rápidas, todas las cuales resultaron negativas. Pero aproximadamente a una hora y media de vuelo, Fotieo comenzó a sentir dolor de garganta.

“Las ruedas empezaron a girar en mi cerebro y pensé, ‘Está bien, voy a hacer una prueba’. Me iba a hacer sentir mejor”, dijo Fotieo a CNN. “Inmediatamente resultó positivo”.

Fotieo, quien está completamente vacunada y ha recibido el refuerzo, es una maestra de educación infantil en Chicago. Realiza pruebas de forma constante ya que trabaja con una población no vacunada.

Cuando obtuvo sus resultados en el baño del avión, sobre el Océano Atlántico, dijo que comenzó a entrar en pánico.

“El primer auxiliar de vuelo con el que me encontré fue Rocky. Estaba histérica, estaba llorando”, dijo Fotieo. “Estaba nerviosa por mi familia con la que acababa de cenar. Estaba nerviosa por las otras personas en el avión. Estaba nerviosa por mí”.

Ragnhildur Eiríksdóttir, o Rocky, la auxiliar de vuelo con la que se topó Fotieo, ayudó a calmarla.

“Por supuesto, es un factor de estrés cuando surge algo como esto, pero eso es parte de nuestro trabajo”, dijo Eiríksdóttir a CNN.

La auxiliar de vuelo dijo que hizo lo que pudo para tratar de reorganizar los asientos para que Fotieo pudiera sentarse en un lugar sola, pero el vuelo estaba lleno.

“Estaba nerviosa por mi familia con la que acababa de cenar. Estaba nerviosa por las otras personas en el avión. Estaba nerviosa por mí misma”, dijo Marisa Fotieo a CNN. (Cortesía de Marisa Fotieo)

“Cuando regresó y me dijo que no podía encontrar suficientes asientos, opté por quedarme en el baño porque no quería estar con otras personas en el vuelo”, dijo Fotieo.

Luego se colocó una nota en la puerta del baño diciendo que estaba fuera de servicio y que ese era el nuevo asiento de Fotieo para el resto del vuelo.

CNN se puso en contacto con Icelandair este jueves para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

Las políticas varían entre las aerolíneas en cuanto a cómo manejar a un pasajero positivo de covid. Esto se produce solo unas semanas después de que EE. UU. y otros países establecieran restricciones de viaje en medio de la propagación de la variante ómicron.

Estuvo dentro del baño durante unas tres horas. Eiríksdóttir la revisó continuamente y le proporcionó mucha comida y bebida.

“Estaba en shock porque me estaba perdiendo un viaje familiar. Estaba en shock porque iba a estar sola en Islandia. Estaba en shock porque tenía 20 familias en casa que me habían tenido en su salón de clases”, Fotieo dicho.

Mientras estaba dentro del baño, dijo que compró acceso a Internet e hizo llamadas para avisar a su escuela. También hizo un video de TikTok, que ha sido visto más de 4.3 millones de veces, hasta este jueves por la tarde.

Fotieo dijo que no se sentía encerrada dentro del baño y que estaba feliz de no estar en la cabina principal con el resto de los pasajeros, uno de los cuales era su padre de 70 años.

En cuarentena en Islandia

Una vez que el avión aterrizó en Islandia, Fotieo y su familia fueron los últimos en bajar del vuelo.

Como su hermano y su padre no presentaban ningún síntoma, podían tomar su vuelo de conexión a Suiza. Fotieo recibió una prueba rápida y una PCR en el aeropuerto, y ambas resultaron positivas, dijo.

Luego fue trasladada a un hotel de la Cruz Roja donde comenzó sus 10 días de cuarentena.

Los médicos la visitaban tres veces al día, le daban comida y los medicamentos estaban disponibles. “Honestamente, ha sido una experiencia fácil”, dijo Fotieo. “Se debe en parte a Rocky y los islandeses. Todos aquí son muy amables”.

Marisa Fotieo recibió regalos, un árbol y una tarjeta de los auxiliares de vuelo mientras estaba en cuarentena en Islandia. (Cortesía de Marisa Fotieo)

Durante su cuarentena, continuó documentando la experiencia en TikTok. Incluso recibió regalos de Navidad y bocadillos de Eiríksdóttir, con quien se había mantenido en contacto a través de las redes sociales.

“Sabía que estaría sola en Islandia”, dijo Eiríksdóttir. “Entonces, incluso si estás aislada, si tienes a alguien allí que pueda traerte algo, es bueno. Entonces, yo tenía que ser ese alguien”.

El último día de cuarentena de Fotieo fue el 30 de diciembre y su familia planeaba reunirse con ella en ese momento. Podrán experimentar Islandia juntos para recuperar el tiempo perdido, ya que su vuelo de regreso a Estados Unidos es el 3 de enero.

Y Fotieo tiene planes de reunirse con Eiríksdóttir antes de que abandone el país. Eiríksdóttir también mencionó visitar Fotieo cuando tenga vuelos a Chicago.

“Al salir de esta experiencia, tengo una nueva amiga y tengo una nueva perspectiva de cuánto tienen que hacer los auxiliares de vuelo”, dijo Fotieo. “Rocky y la tripulación de vuelo me tenían a mí, pero también tenían a los otros pasajeros con los que lidiar en el vuelo”.

Channon Hodge y Mackenzie Happe de CNN contribuyeron a este reporte.

