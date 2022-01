Twitter suspende permanentemente una de las cuentas verificadas de Marjorie Taylor Greene

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Twitter suspendió permanentemente la cuenta de Twitter @mtgreenee de la representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, confirmó la compañía a CNN el domingo por la mañana.

Un portavoz de Twitter dijo que la compañía “suspendió permanentemente” la cuenta “por repetidas violaciones de nuestra política de desinformación sobre el covid-19”.

Greene tuiteó con más frecuencia desde la cuenta @mtgreenee. Todavía tiene acceso y puede tuitear desde su cuenta oficial del Congreso @RepMTG.

Twitter previamente había restringido temporalmente la cuenta de Greene por compartir información errónea sobre las elecciones presidenciales de 2020 y el covid-19.

Taylor Greene acumula US$ 48.000 por no usar mascarilla 1:12

La prohibición de Greene se produce casi un año después de que la plataforma prohibiera al expresidente de EE.UU. Donald Trump a raíz de la letal insurrección del 6 de enero.

La representante Greene emitió una declaración después de la suspensión, parte de la cual decía: “Las plataformas de redes sociales no pueden evitar que la verdad se difunda por todas partes. Las grandes tecnologías no pueden detener la verdad. Los demócratas comunistas no pueden detener la verdad. Estoy con la verdad y con la gente. ¡Venceremos!”

Melanie Zanona de CNN contribuyó a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.