ANÁLISIS | Bienvenido al 2022. Estos son los temas que tenemos en la mira

Alexandra Ferguson

Washington (CNN) — Este 2022 trae consigo una serie de obstáculos de enormes proporciones para Estados Unidos, desde la pandemia de coronavirus, hasta la desinformación generalizada que desafía a nuestras instituciones.

Lo que está en juego es especialmente importante para el presidente Joe Biden y los demócratas en el Congreso, que buscan conseguir grandes victorias para los estadounidenses antes de las elecciones intermedias de este año.

Estos son los tres temas que seguimos de cerca en este nuevo año:

Covid-19

Estados Unidos se adentra en 2022 con la ya familiar ansiedad por la pandemia.

En todo el país, la rápida propagación de la variante ómicron ha afectado a las empresas, el transporte y los servicios de emergencia.

“Ómicron está realmente en todas partes”, dijo la Dra. Megan Ranney, profesora de Medicina de Urgencias en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown.

“Lo que más me preocupa en el próximo mes es que nuestra economía se paralice, no por las políticas del gobierno federal o de los gobiernos estatales, sino porque muchos de nosotros estemos enfermos”.

Pero las circunstancias están evolucionando rápidamente. Según algunos expertos, es posible que Estados Unidos supere el pico de casos de ómicron para finales de enero; incluso puede que en 2022 el coronavirus se convierta en “parte de nuestro trasfondo”, a medida que va y viene, según declaró el Dr. Ofer Levy a Alisyn Camerota de CNN la semana pasada.

“Creo que es probable que veamos esta ola ir y venir y que la primavera y el verano se vean mucho mejor de lo que nos parece ahora”, dijo Levy, director del Programa de Vacunas de Precisión del Hospital Infantil de Boston. “Habrá menos casos y, de nuevo, el próximo otoño e invierno registraremos un pico de enfermedades víricas, coronavirus, gripe y otras, pero que será más bien un ciclo endémico”.

“Será un invierno mejor, al igual que este invierno, con todos los desafíos, sigue siendo mejor que el anterior”.

La pandemia no durará para siempre. Esto es lo que podemos esperar

Por su parte, se espera que la Casa Blanca revele pronto los detalles sobre el despliegue de los 500 millones de pruebas gratuitas a domicilio que Biden prometió a todos los estadounidenses que lo solicitaran, aunque una serie de preguntas sobre la logística y la capacidad del programa siguen sin respuesta.

Pero podría decirse que la decisión más importante sobre la pandemia para el año que viene está fuera de las manos de Biden. La Corte Suprema escuchará los argumentos orales este viernes en los casos que desafían los requisitos de la vacuna del gobierno de Biden para los grandes empleadores y ciertos trabajadores sanitarios.

El gobierno de Biden ha dicho que no empezará a aplicar el mandato para los empleadores hasta el 10 de enero, y ha dicho que no implementará el mandato de los trabajadores sanitarios mientras se resuelven los desafíos legales.

La Casa Blanca dijo el mes pasado que “confía en la autoridad legal de ambas políticas”.

Red de seguridad social

El senador demócrata de Virginia Occidental Joe Manchin, con un voto decisivo, asestó un duro golpe a su partido cuando anunció a finales de diciembre que votaba “no” a la ley Build Back Better, una legislación defendida por Biden para ampliar la red de seguridad social y luchar contra la crisis climática.

Ahora, los líderes demócratas tienen que decidir qué hacer. Prometen no rendirse, pero aún no está claro qué podrían lograr.

Biden ha dicho que todavía cree que “existe la posibilidad de conseguir que se apruebe Build Back Better” y ha insistido en que él y Manchin “conseguirán algo” después de que el moderado de Virginia Occidental socavara la agenda del presidente. La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi afirmó que los demócratas “no dejarán pasar esta oportunidad”.

ANÁLISIS | Manchin y otro invierno bajo el covid-19: Biden sufre dos golpes

“El presidente Biden, para quien he trabajado durante muchos años… tiene la costumbre de hacer magia legislativa. Y lo ha hecho muchas veces”, dijo a CNN Jared Bernstein, uno de los principales economistas del presidente. “No ha terminado, ni mucho menos, de luchar por Build Back Better. Cuando hablo con él sobre eso, tiene cierta confianza en ello”.

Sin embargo, CNN ha informado que Manchin ha indicado que no apoyaría rápidamente una versión reducida del plan, argumentando que debería pasar por el proceso de la comisión antes de intentar hacerlo pasar por el Senado, a través del proceso de reconciliación a prueba de obstruccionismo.

Esta postura subraya los grandes obstáculos que tienen por delante los demócratas si esperan hacer avanzar incluso una versión reducida de la legislación antes de las elecciones intermedias de noviembre.

Los desafíos de Biden para 2022 giran en torno al covid-19, Rusia y el trato con el Congreso

Investigación del 6 de enero

La comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el asalto del 6 de enero se prepara para un año importante, a medida que la extensa investigación se acerca a una fase más pública.

El grupo está trabajando para publicar un informe provisional con las conclusiones iniciales este verano, según dijo un asesor de la comisión a CNN, y un informe final en otoño de 2022. Y los miembros de la comisión han dicho que esperan celebrar audiencias públicas que esbocen la historia de lo ocurrido el 6 de enero, aunque todavía no se ha fijado el momento concreto para ellas.

“Existe la creencia de que mucho de lo que ocurrió ese día no fue una comedia de equivocaciones, sino un esfuerzo planificado y coordinado. Así que nuestras audiencias determinarán si lo que ocurrió el 6 de enero fue una comedia de equivocaciones o un esfuerzo planificado por parte de ciertos individuos”, dijo el domingo el representante Bennie Thompson, que preside el panel, en el programa “State of the Union” de CNN.

Mientras tanto, la comisión ha emitido una larga lista de citaciones en un esfuerzo por encontrar información y buscar testimonios, y ha tomado medidas para mostrar que habrá consecuencias por el incumplimiento.

ANÁLISIS | La comisión selecta del Congreso que investiga la insurrección del 6 de enero está superando el muro de obstrucción levantado por Trump

La comisión también ha iniciado el proceso para acusar al exfuncionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark de desacato al Congreso, pero ha detenido ese proceso para darle una oportunidad más de testificar ante la comisión, ya que ha declarado que tiene intención de acogerse a la protección de la Quinta Enmienda.

Aun así, mientras los demócratas se preparan para lo que podrían ser unas difíciles elecciones intermedias, el partido está calibrando pública y privadamente la aplicación política de la insurrección violenta. Algunos en el partido, sin desestimar la gravedad de los ataques, sostienen que los demócratas deben dar prioridad a otros temas en la campaña.

“La mayoría de la gente de a pie está preocupada por que sus hijos reciban una buena educación, por que les paguen, por asegurarse de que sus carreteras están arregladas, por poder conectarse a Internet de alta velocidad”, dijo en diciembre el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, presidente de la Asociación de Gobernadores Demócratas. “Los temas del proceso político, nunca he sido un verdadero fanático de hacerlos una parte central de los mensajes”.

