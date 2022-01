Estos son los mejores destinos para viajar en 2022

Alexandra Ferguson

(CNN) — Los viajes se han vuelto más difíciles ahora. Las fronteras se reabren provisionalmente para volver a cerrarse de golpe. El visado de entrada, antes sencillo, se sustituye por un montón de papeleo. Y todo el mundo repasa el alfabeto griego cada vez que una nueva variante del coronavirus aparece en los titulares.

Sin embargo, en medio de toda la oscuridad que ha definido la pandemia, hay algunos destellos de esperanza.

Quizá la lección que los viajeros pueden llevarse en 2022 es que explorar el mundo es un privilegio, no un derecho. Los lugares de ensueño de este año reflejan esa mentalidad: desde los parques nacionales hasta las islas remotas y los lugares menos visitados, la conciencia y el respeto por la Tierra forman parte del viaje.

Parece poco probable que cuando Orville y Wilbur Wright pusieron en marcha su pequeña avioneta en 1903 hubieran imaginado un mundo con decenas de aviones diarios que conectan las grandes ciudades del mundo, o con un escaneado de globo ocular que hasta sustituya al pasaporte de papel.

Cuando miramos hacia atrás y vemos lo lejos que hemos llegado, nos sentimos más agradecidos por estar donde estamos.

Intentemos canalizar el sentido de la maravilla cuando podamos viajar en 2022 y más allá.

Antigua y Barbuda

Crédito: Adobe Stock

La nación de las islas gemelas no solo ha sido bendecida con kilómetros y kilómetros de arenas blancas y rosadas (Antigua tiene una playa para cada día del año), sino que también tiene la fiesta dominical más larga del Caribe, que tiene lugar en el restaurado mirador militar Shirley Heights.

Barbuda, la más pequeña de las dos islas, fue uno de los lugares de vacaciones favoritos de la princesa Diana, mientras que el veterano actor Robert De Niro es copropietario de un complejo turístico en la zona con el multimillonario australiano James Packer.

El críquet es un negocio masivo aquí, por lo que los Tests de Inglaterra, que se celebran en Antigua en 2022, son uno de los eventos más esperados del año. El partido oficial de prueba entre Inglaterra y las Indias Occidentales tendrá lugar en el estadio que lleva el nombre de la leyenda del críquet de Antigua, Vivian Richards, en marzo.

En los últimos años, Antigua y Barbuda ha sido reconocida por sus esfuerzos en materia de sostenibilidad gracias a una serie de exitosas iniciativas ecológicas. Los plásticos de un solo uso están prohibidos, mientras que el “Corredor Verde”, una serie de hoteles, centros turísticos y empresas respetuosas con el medio ambiente, se ha establecido en toda la costa suroeste de Antigua.

— Tamara Hardingham-Gill (THG)

Islas Bissagos, Guinea-Bissau

El archipiélago de Bissagos es una Reserva de la Biosfera de la Unesco.Crédito: Adobe Stock

Formado por 88 islas, de las cuales solo 23 están habitadas, este mágico archipiélago situado a unos 48 kilómetros de la costa guineana de África occidental es de lo más singular.

Las islas Bissagos están gobernadas por una sociedad matriarcal en la que las mujeres poseen todo el poder. Aquí las mujeres eligen a sus maridos, proponen matrimonio, construyen sus propias casas y dirigen los hogares.

Los pocos turistas que pueden visitar la Reserva de la Biosfera de la UNESCO se ven recompensados con playas inmaculadas, amplios parques naturales y tranquilas aguas azules.

El conjunto de islas, a las que se puede acceder en barco, transbordador o avioneta, también alberga una extraordinaria abundancia de vida silvestre, incluyendo especies protegidas o raras como el cocodrilo del Nilo, el delfín de nariz de botella y el manatí africano, así como unas 500 especies de aves.

Hurtigruten Expeditions, la compañía que fundó los cruceros de expedición en 1896, ha añadido su primera aventura africana a su línea 2022/23, con las Islas Bissagos entre la lista de destinos del itinerario. — THG

Cómo cambiaron los viajes en avión en 2021

Isla del Cabo Bretón, Nueva Escocia

Conectada con el continente canadiense por una carretera elevada de un kilómetro y medio, la isla del Cabo Bretón, en Nueva Escocia, es famosa por sus vistas panorámicas y sus lugares históricos.

Con una superficie de 10.311 kilómetros cuadrados, no es un pequeño punto en el océano.

Lo más destacado de la isla es el Cabot Trail, una pintoresca carretera de dos carriles que serpentea a través del Parque Nacional de las Tierras Altas del Cabo Bretón, donde las exuberantes colinas verdes y los rojos acantilados oxidados se alzan sobre las escarpadas playas; la impresionante Fortaleza de Louisbourg, del siglo XVIII, que fue la capital de una colonia francesa y que hoy es un museo de historia viva; y la oferta culinaria, que va desde la moderna gastronomía hasta las tradicionales cenas comunitarias de langosta.

¿Por qué ir ahora? En los últimos años, Canadá ha dado pasos importantes para desarrollar y promover el turismo local y Cabo Bretón no es una excepción. Los visitantes pueden sumergirse en las tradiciones de los Mi’kmaq de Cabo Bretón, un pueblo de las Primeras Naciones que vive en la región marítima oriental de Canadá desde hace más de 10.000 años, a través de una variedad de ofertas de las cinco comunidades de las Primeras Naciones de la isla. — Karla Cripps (KC)

Chile

El Parque Nacional Torres del Paine se encuentra en la Patagonia chilena.Crédito: Ana Fernández/AFP/Getty Images

Chile, una larga y delgada franja entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes, es líder mundial en ecoturismo y un paraíso para los aventureros al aire libre.

En el norte de Chile, Atacama es el lugar al que hay que ir. El Valle de la Luna ofrece paisajes de otro mundo, formaciones rocosas y atardeceres surrealistas y llenos de color. Hablando de color, puedes ver flamencos de color rosa intenso en la laguna Chaxa. Ambas se encuentran en la Reserva Nacional de los Flamencos.

Así florece en el desierto de Atacama, la zon más árida del mundo 1:23

¿Quieres algo aún más salvaje? Entonces dirígete más al sur, a la naturaleza patagónica. El Parque Nacional Torres del Paine está considerado una de las joyas de la corona del sistema de parques de Chile. Sus glaciares, cascadas y fauna son de gran renombre.

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas incluyó dos lugares chilenos en su lista de “Mejores Pueblos Turísticos” en 2021, que promueve el desarrollo sostenible. Se trata de Pica, conocida por sus cítricos y aguas termales, y Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo.

En 2022 se cumplirán 300 años de la llegada de los holandeses a la isla de Rapa Nui (también conocida como Isla de Pascua), en el Pacífico sur. Este territorio especial de Chile, famoso por sus gigantescas caras de piedra, ha estado cerrado a los visitantes durante la pandemia. Pero está previsto que vuelva a abrirse a los turistas en febrero. — Forrest Brown (FB)

Colombo

Colombo suele ser incomprendida desde el principio.

A pesar de ser la ciudad más grande de Sri Lanka, no es la capital (que sería Sri Jayewardenepura Kotte, lo cual es un gran dato para soltar en tu próximo concurso de preguntas en un bar), y muchos viajeros la pasan por alto en favor de las preciosas playas y las plantaciones de té de la isla.

Pero en 2022 es hora de prestar atención a los infravalorados destinos de diseño de la ciudad, incluida la casa del difunto arquitecto Geoffrey Bawa, que ahora es un minimuseo y una casa de huéspedes llamada Number Eleven. El año que viene traerá a la ciudad una avalancha de nuevos y prometedores hoteles, como los de Amari, Grand Hyatt, Marriott, Sheraton e ITC.

Sri Lanka tiene su cuota de deliciosos currys, pero no hay que dar por hecho que la comida es la misma que en la vecina India.

Empieza el día con huevos con sambal de coco en el exuberante desayuno del Palmyrah, visita al mercado flotante de Pettah para abastecerte de plátanos de casi todos los colores del arco iris y termina el día viendo la puesta de sol en la playa del Galle Face Hotel tomando un Negroni con infusión de toronja en el acertado Traveller’s Bar. Todo sabe mejor si se combina con los tés de ceilán propios de la isla.

La empresa de viajes Urban Adventures proporciona el contexto histórico necesario sobre las culturas cingalesa, tamil y malaya del país junto con la comida. — Lilit Marcus (LM)

Dijon, Francia

¿Creías que Lyon era la capital de la cocina francesa? No tan rápido: Dijon siempre ha sido un gran centro gastronómico. La ciudad más grande de la región de Bourgogne-Franche-Comté es una gloriosa mezcla de casas con marcos de madera, magníficos palacios del siglo XVIII y una altísima catedral gótica, pero también es una de las capitales gastronómicas de Francia.

En mayo de 2022 se inaugurará en Dijon la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin, una renovación de 70.000 metros cuadrados de edificios históricos de los siglos XVI al XVIII, convertidos en un complejo dedicado exclusivamente a la gastronomía y el vino franceses.

Además de la nueva apertura, hay muchas otras razones para incluir Dijon en tu lista de cosas por hacer. Aventúrate en los viñedos de los alrededores de la región de Borgoña: Beaune, a media hora al sur, es una ciudad vinícola de primer orden. Visita el mercado de alimentos Les Halles, diseñado por Gustave Eiffel (sí, el de la famosa torre) para probar los mejores ingredientes de la región. Degusta la mostaza en la Moutarderie Edmond Fallot, que sigue en activo después de 180 años, y prueba el pan de jengibre de Mulot et Petitjean, que se hornea aquí desde el siglo XVIII.

Aparte de la comida y la bebida, está el impresionante Museo de Bellas Artes de Dijon, donde se resguardan más de 130.000 obras de arte en el neoclásico Palacio de los Duques de Borgoña. — Julia Buckley (JB)

Bahía de Disko, Groenlandia

Ballenas, icebergs colosales, un glaciar de rápido movimiento y un montón de trineos tirados por perros definen la bahía de Disko, en la costa occidental de Groenlandia.

La ciudad de Ilulissat, con sus coloridas casas, es un punto de partida ideal para explorarla, sobre todo porque es vecina del fiordo de hielo de Ilulissat. Este espectacular fiordo ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en parte por su asombroso esplendor y en parte por los estudios científicos que se han realizado en él durante los últimos 250 años, que han ayudado a los científicos a comprender el impacto del cambio climático.

El deshielo de Groenlandia amenaza el nivel del mar 0:53

Los enormes icebergs que pueblan el fiordo de hielo de Ilulissat proceden del glaciar Sermeq Kujalleq; las excursiones en barco disponibles en la bahía de Disko ofrecen la oportunidad de maravillarse con las escenas heladas, y animan a los viajeros a considerar por qué esta región se llama a veces la “zona cero” del cambio climático.

Otro viaje en barco te llevará a la isla de Disko, con sus impresionantes playas de arena negra, mientras que de vuelta a tierra firme, podrás explorar el recientemente inaugurado Centro del Fiordo de Hielo de Ilulissat.

Esta nueva atracción pretende educar a los visitantes sobre la importancia del hielo en la zona de la bahía de Disko, así como defender las historias del pueblo inuit, que ha vivido de la tierra y el mar en la región durante miles de años, y examinar el creciente impacto de la crisis climática. El edificio es una atracción en sí mismo, diseñado por la arquitecta danesa Dorte Mandrup como un derroche de cristal, acero y curvas que se funden con el asombroso paisaje.

A medida que crece el turismo en Groenlandia, hay varios proyectos aeroportuarios en marcha, incluido un nuevo centro aéreo en Ilulissat.

El objetivo es facilitar a los viajeros internacionales la exploración de este bello país en los próximos años, al tiempo que se dispersan los visitantes por el país para evitar el exceso de turismo. — Francesca Street (FS)

Parques Nacionales de Gabón

El Amazonas tiene más prensa, pero la cuenca del Congo, a veces llamada “el pulmón de África”, es la segunda selva tropical más grande del mundo y también es un recurso precioso amenazado por la deforestación. Más del 10% de Gabón, en la costa atlántica de África Central, está dedicado a sus 13 parques nacionales, y todos ellos celebran su 20º aniversario en 2022.

Parque Nacional Ivindo, Gabón.Crédito: Adobe Stock

Ivindo, el más reciente sitio del Patrimonio Mundial de la Unesco de este país ecuatorial y accesible únicamente por el ferrocarril transgabonés o por avión privado, comprende casi 300.000 hectáreas de parques atravesados por ríos de aguas negras, con impresionantes rápidos y gloriosas cascadas. Su lejanía significa que algunas partes del sitio aún no se han explorado, pero las criaturas que habitan aquí incluyen gorilas, leopardos, mandriles y pangolines, así como el elefante de la selva, en peligro de extinción.

El Parque Nacional de Loango ofrece la posibilidad de practicar la pesca de altura en el estuario y en el mar, mientras que Minkébé, con 7.000 metros cuadrados, es el más grande del país. El Parque Nacional de Pongara cuenta con hermosas playas vírgenes en las que las tortugas laúd desovan entre noviembre y marzo, mientras que los delfines y las ballenas jorobadas pueden verse en la estación seca, entre julio y octubre. — Maureen O’Hare (MO)

Jordania

Petra fue nombrada una de las “nuevas siete maravillas del mundo” en una encuesta realizada en 2007, junto con el Cristo Redentor y la Gran Muralla.Crédito: Khalil Mazraawi/AFP/Getty Images

Hace unos años, la espectacular ciudad jordana de Petra, tallada en la roca, corría el riesgo de convertirse en víctima de su propio éxito, ya que la industria turística amenazaba sus delicadas estructuras y alejaba a los beduinos de sus costumbres tradicionales. Los años de disturbios en la región, seguidos de la pandemia, hacen que Petra esté ahora pidiendo a gritos el retorno de las multitudes.

Seguramente los visitantes volverán a esta joya, pero hay oportunidades para explorar Jordania de forma más sostenible. Otros tesoros arqueológicos, como las ruinas de Jerash y Umm Qais, merecen ser vistos.

También está la vasta extensión del desierto de Wadi Rum, que se disfruta mejor con guías beduinos que pueden compartir sus conocimientos sobre el trabajo en armonía con el épico paisaje. También merece la pena hacer una excursión para flotar en el Mar Muerto, sobre todo para observar otro delicado ecosistema atacado por la vida moderna, esta vez la extracción desenfrenada de agua. — Barry Neild (BN)

Lahti, Finlandia

Lahti ha sido apodada “la Chicago de Finlandia”.Crédito: Adobe Stock

Finlandia se lleva el primer sitio regularmente como el lugar más feliz del mundo, y hay muchos motivos para estar alegres cuando se trata de la hermosa ciudad lacustre de Lahti.

Situada a 100 kilómetros al noreste de Helsinki, este destino es verde en todos los sentidos. La octava ciudad más grande de Finlandia está repleta de hermosos bosques, parques y reservas con increíbles rutas de senderismo y miradores.

Lahti también ha liderado las innovaciones medioambientales, convirtiéndose en la primera ciudad finlandesa en ser nombrada Capital Verde Europea tras abandonar el carbón como fuente de combustible y ofrecer a sus ciudadanos transporte gratuito y alimentos como recompensa por ser ecológicos.

Quienes la visiten deberían probar el agua del grifo. El innovador sistema de aguas subterráneas de la ciudad ha sido certificado por la Unesco como “la mejor agua potable del mundo”, y es utilizada por la galardonada Teerenpeli Brewery & Distillery de Lahti, la destilería de whisky más antigua de Finlandia.

En la primavera de 2022, el flamante Museo de Artes Visuales Malva inaugurará sus primeras exposiciones, mientras que Lahti acogerá por primera vez el Campeonato Mundial Ironman 70.3 en 2023. –THG

Desierto de Munga-Thirri-Simpson, Australia

A los que siempre han querido vivir un desafío único en el interior de Australia, les espera el parque nacional más nuevo, y ahora más grande, del país.

Aclamado como un importante corredor de conservación en el corazón de la nación, el Parque Nacional del Desierto de Munga-Thirri-Simpson de Australia Meridional abarca 36.000 kilómetros cuadrados e incluye partes del famoso Desierto de Simpson, que se extiende hasta el estado de Queensland y el Territorio del Norte. Fue declarado parque nacional en noviembre de 2021 y combina una reserva regional existente y un parque de conservación.

Ahora viene lo difícil: la única forma de explorar el Parque Nacional del Desierto de Munga-Thirri-Simpson es con un vehículo todoterreno de alta capacidad, necesario para acceder a su extensa red de lagos efímeros, impresionantes dunas rojas y praderas llenas de aves. Las noches se pasan acampando bajo las estrellas.

Los conductores deben llevar reservas de combustible, agua y alimentos, así como repuestos básicos para el vehículo y equipos de recuperación, mientras que para entrar y acampar en el parque se requiere un pase de Parques del Desierto. En otras palabras, la autosuficiencia es fundamental. Otra nota importante a tener en cuenta a la hora de planificar el viaje: el parque nacional está cerrado del 1 de diciembre al 15 de marzo, cuando las temperaturas se disparan.

Los viajeros disuadidos por las dificultades logísticas pueden reservar una de las diversas excursiones al desierto de Simpson que parten de Adelaida, la capital de Australia meridional. Por ejemplo, los viajes organizados por Spirit Safaris también incluyen paradas en diversos lugares de interés de la región, desde bares históricos hasta ruinas ferroviarias restauradas. — KC

Nápoles, Italia

Para conocer la Italia clásica, basta con visitar Nápoles. La pizza nació aquí; Sophia Loren se crió en sus calles empedradas. Bajo los modernos suburbios se esconden antiguas ruinas. Las motonetas zigzaguean entre los palacios de glorias olvidadas, construidos cuando la ciudad del sur era su propio estado soberano. Los gestos con las manos son un arte aquí. ¿Y esa legendaria amabilidad italiana? Aquí es donde se forja.

Pero, ¿por qué ir ahora? Porque Nápoles está en auge. El centro histórico está lleno de energía. Se están abriendo hoteles atrevidos y sin pretensiones, como el Atelier Inès, que es en parte un taller de joyería y en parte una casa de huéspedes artística.

Las zonas que antes se consideraban prohibidas para los turistas por fin se ven con otros ojos. El barrio de Sanità, antes menospreciado, es ahora el lugar de moda: los visitantes acuden en masa a sus redes de antiguas catacumbas, y el artista del barrio Paolo La Motta se expone de repente entre obras de Louise Bourgeois y Anish Kapoor en el antiguo palacio real de Capodimonte.

Y hay más: en 2022 se abrirán nuevos sitios arqueológicos que, aunque por ahora están en secreto, arrojarán nueva luz sobre la Neápolis griega y romana, como se llamaba entonces. Fuera de la ciudad, Pompeya está descubriendo ruinas recién excavadas y nuevas ideas, como el Pompeii ArteBus, que lleva a los visitantes a las villas cercanas menos conocidas, de forma gratuita. En la costa, la isla de Procida será la Capital de la Cultura de Italia en 2022. Pero en realidad, este es el año de Nápoles. — JB

Consejos para adquirir una casa a bajo precio en Italia de aquellos que ya lo hicieron

Ollantaytambo, Perú

Algunos historiadores creen que Ollantaytambo fue un refugio para la realeza inca.Crédito: Adobe Stock

Un viaje a uno de los lugares turísticos más codiciados del mundo debe ser mucho más que llegar al destino final. Y ahí es donde entra Ollantaytambo.

Este pueblo bien conservado en la ruta a Machu Picchu, en el Valle Sagrado de Perú, cuenta con sus propias e impresionantes ruinas incas y ha sido nombrado recientemente uno de los “Mejores Pueblos Turísticos” de la Organización Mundial del Turismo. La iniciativa reconoce a los lugares que han adoptado el turismo como medio para promover el desarrollo sostenible y salvaguardar las aldeas rurales “junto con sus paisajes, su diversidad natural y cultural, y sus valores y actividades locales”.

Aquí hay mucho que salvaguardar: una fortaleza y un templo incas del siglo XV que se convirtieron en el escenario de una rara derrota de los conquistadores españoles; un pueblo vibrante que es también uno de los mejores ejemplos de planificación urbana inca; los almacenes inca de Pinkuylluna, con vistas a Ollantaytambo; y una cantera cercana que dio lugar a maravillas de ingeniería.

Viaje en tren al corazón de Machu Picchu

Dado que Ollanta, como se le suele llamar, está a una altitud menor (2.792 metros) que la terminal internacional de Cuzco (3.399 metros), también es un lugar más adecuado para aclimatarse al fino aire de los Andes. Otros lugares interesantes del Valle Sagrado, como las misteriosas ruinas incas circulares de Moray –que se cree que son un proyecto agrícola– y los salares de Maras en terrazas, están cerca.

El turismo a Perú en 2020 se redujo a solo el 20% de las llegadas de 2019, pero esas cifras volverán a subir a medida que el mundo encare al covid-19. El 2022 podría ser el año para planificar un buen viaje largo y sinuoso antes de que el número de visitantes vuelva a aumentar. — Marnie Hunter (MH)

Islas Orcadas, Reino Unido

Las Islas Orcadas están geográficamente más cerca de Noruega que de Londres.Crédito: Adobe Stock

Frente al extremo más septentrional de Escocia se encuentran las Islas Orcadas, un impresionante archipiélago con acantilados y peñascos salpicados de aves marinas, focas y fascinantes sitios arqueológicos.

Las Orcadas comprenden unas 70 islas, de las cuales 20 no están habitadas. La más grande, Mainland, alberga un grupo de monumentos neolíticos protegidos por la Unesco que datan de hace 5.000 años, como la tumba de cámara de Maeshowe y el enigmático círculo en pie, Anillo de Brodgar.

Otras actividades destacadas son la observación de estrellas y auroras en North Ronaldsay, recientemente designada isla de Cielo Oscuro, y la visita a la colorida Capilla Italiana en la deshabitada Lamb Holm, construida con cabañas Nissen por prisioneros de guerra italianos durante la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, la ruta de peregrinación del Camino de San Magnus, que lleva el nombre del santo patrón de las Orcadas, ofrece una gran introducción a la belleza salvaje de las islas; la ruta serpentea por acantilados escarpados, pasando por brochs de la Edad de Hierro, que son unas torres de piedra escocesas, y culminando en la catedral de San Magnus de Kirkwall.

Los viajeros pueden viajar entre el territorio continental escocés y las Orcadas, así como entre las distintas islas, ya sea en transbordador o por vía aérea: en las Orcadas se realiza el vuelo comercial más corto del mundo, que conecta los 1,7 kilómetros entre las islas de Westray y Papa Westray en solo dos minutos.

También existe la esperanza de que los aviones eléctricos se conviertan en la principal fuente de transporte de las islas, ya que en el verano de 2021 el avión Cessna Skymaster de seis plazas de Ampaire realizó vuelos de prueba en el archipiélago. Es el siguiente paso natural para las islas Orcadas, que son verdes en más de un sentido: el famoso archipiélago ventoso alberga más de 500 turbinas eólicas que generan energía. — FS

Oslo

Los inviernos noruegos pueden ser fríos, pero las cosas se están calentando en Oslo. El 11 de junio se inaugurará el nuevo Museo Nacional de Arte Tradicional y Contemporáneo, Artesanía y Diseño, que se convertirá en el mayor museo de arte de los países nórdicos. Las colecciones de 5.000 objetos de los tres museos existentes hasta ahora se han reunido bajo un techo totalmente moderno, justo detrás del paseo marítimo de la ciudad, con vistas al fiordo interior de Oslo desde su terraza.

Esto se unirá al nuevo Museo Munch, que abrió sus puertas en octubre de 2021 bajo el nombre simplemente de MUNCH. No solo se ha dado más espacio a la obra del artista, con 11 espacios de exposición que dan cabida a obras que antes estaban almacenadas, sino que también hay zonas para exposiciones temporales. Estas comenzaron con la fenomenal muestra de Tracey Emin, “The Loneliness of the Soul”, trasladada desde la Royal Academy de Londres, en la que explora su fascinación de toda la vida por Munch.

El edificio en sí también tiene un gran impacto. Diseñado por el Estudio Herreros, una empresa de arquitectura madrileña, forma parte del proyecto de regeneración del frente marítimo de Oslo a largo plazo. ¿Quieres escapar de la ciudad? En lugar de ir al agua, visita el interior. A tres horas al oeste se encuentra Rjukan, una ciudad rodeada de montañas en la que los “espejos solares” de los picos reflejan la luz en la ciudad durante los meses de invierno, que de otro modo serían oscuros, y un teleférico de la época de la Guerra Fría lleva a los turistas a las profundidades del monte Gausta y luego a su cima. — JB

Palau

Palau tiene unos 18.000 habitantes.Crédito: Adobe Stock

En 2021, Palaos tuvo una de las únicas “burbujas de viaje” exitosas del mundo con su colega del Pacífico, Taiwán. Una de las razones por las que Palaos ha podido lograr una pequeña reapertura al turismo es que la sostenibilidad no es solo una prioridad, sino que está incorporada a todo lo que ocurre en este frágil paraíso de 396 kilómetros cuadrados.

Todos los visitantes del país deben firmar el Compromiso de Palaos, una promesa de comportarse de forma responsable mientras se viaja y poner de su parte para cuidar el medio ambiente, lo que puede incluir desde no usar bolsas de plástico hasta llevar solo protectores solares que cumplan con los altos estándares del país. El compromiso fue redactado por académicos de Palaos, otro recordatorio de que las decisiones que tomamos no solo nos afectan a nosotros, sino a las próximas generaciones.

El compromiso de preservar el medio ambiente tiene sentido cuando se ve la gran cantidad de paisajes impresionantes y diversos que ofrece Palaos.

El Lago de las Medusas, que estuvo cerrado a los visitantes durante varios años para que la población de medusas volviera a niveles aceptables, está abierto de nuevo.

El único lugar de la isla declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco es un éxito de ventas: la Laguna Sur de las Islas Rocas, una extensión de más de 400 islas que alberga algunos de los corales más raros del mundo, así como una serie de aves, peces y tiburones. — LM

Penang, Malasia

La pandemia dejó a muchos de nosotros con ganas de realizar viajes épicos centrados en la gastronomía, y Penang está a la altura de los mejores de Asia.

Esta isla malaya en el mar de Andamán ofrece una amplia mezcla de platillos tradicionales malayos, chinos e indios. Y luego está la cocina Baba Nyonya –también conocida como Peranakan–, que incorpora ingredientes regionales y métodos culinarios chinos y malayos.

Todo ello se puede encontrar en los mercados ambulantes y en las tiendas de la capital de Penang, George Town, que está repleta de edificios históricos, desde antiguas mansiones inglesas hasta tiendas chinas clásicas y mezquitas islámicas.

Pero hay mucho más que comida y arquitectura para mantener el apetito de los viajeros en esta isla de 764 kilómetros cuadrados. En septiembre de 2021, la popular colina de Penang fue designada Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Es el punto más alto de Penang y está repleto de excelentes rutas de senderismo que se extienden desde su cima hasta los encantadores jardines botánicos, creados en 1884 y que sirven como depósito de la flora y la fauna de Penang Hill, incluidas más de 200 especies de orquídeas.

A la cabeza de los esfuerzos de conservación está The Habitat Penang Hill, un centro de descubrimiento de la selva tropical de categoría mundial que ofrece paseos guiados y excursiones en tirolesa. — KC

Sudáfrica

Sudáfrica tiene 12 idiomas oficiales.Crédito: Adobe Stock

Todos hemos tenido un mal año. En realidad, todos hemos tenido dos años malos. Sin embargo, es difícil no sentir un fuerte impulso de empatía por Sudáfrica.

Mientras que muchos destinos se han beneficiado de la pausa del covid durante el verano para reanimar el número de viajeros, la temporada alta de noviembre-marzo de Sudáfrica ha hecho que la mayoría de sus posibles visitantes se queden en casa, luchando contra los picos de virus invernales.

Para colmo, en agradecimiento a que los científicos sudafricanos identificaran rápidamente la variante ómicron del coronavirus y advirtieran de ella, gran parte del resto del mundo cortó todo contacto con los viajes, asestando un golpe inútil a la ya asediada industria turística del país.

Solo por estas razones, si es seguro visitarla en 2022, Sudáfrica merece estar en los primeros puestos de la lista de deseos de cualquiera.

Todas las cosas que la hacen especial –desde las playas hasta los safaris de caza mayor, desde el vino hasta el avistamiento de ballenas, desde las visitas a los pueblos hasta las rutas de senderismo– siguen estando ahí. Y hay un montón de joyas inexploradas que experimentar si se llena de gente: la ciudad playera de Gqeberha, las montañas Drakensberg en KwaZulu-Natal, las pintorescas rutas de Panorama y Garden Route. — BN

San Eustaquio, Países Bajos

Parece imposible que haya una isla caribeña de la que no haya oído hablar, pero San Eustaquio es precisamente eso, a menos que seas neerlandés, ya que la isla es un municipio de los Países Bajos.

La pieza central de “Statia”, como la conocen los lugareños, es Quill, un volcán inactivo cuyas laderas inclinadas permiten realizar excelentes excursiones, así como unas vistas panorámicas de esta perla marina de 20 kilómetros cuadrados.

Hasta ahora, la mayoría de los viajeros que llegaban a San Eustaquio eran buceadores deseosos de explorar los naufragios y los arrecifes de coral, así como de acercarse a barracudas y tiburones en las aguas vírgenes. Pero eso cambiará probablemente en 2022 con la apertura de un nuevo hotel de lujo llamado Golden Rock, por el apodo de la isla.

Además, es más fácil llegar aquí que nunca gracias a las nuevas rutas de ferry que conectan la isla con Saba, San Martín y San Cristóbal. –LM

Tulsa, Oklahoma

Entre los famosos de Tulsa se encuentran Bill Hader, Garth Brooks y los hermanos Hanson.Crédito: Adobe Stock

La gran noticia turística de Tulsa, Oklahoma, en 2022 será la inauguración del Centro Bob Dylan, prevista para el 10 de mayo.

El centro albergará más de 100.000 tesoros culturales creados y poseídos por Dylan a lo largo de siete décadas. Abarcando su carrera en el folk y el rock, las exposiciones mostrarán manuscritos originales, grabaciones inéditas y actuaciones cinematográficas, fotos y mucho más. Se está construyendo en el Distrito de las Artes de Tulsa, cerca de otro centro dedicado al héroe de Dylan y músico folclórico Woody Guthrie.

El año pasado se cumplió el centenario de la masacre racial de Tulsa. Visita el Parque de la Reconciliación John Hope Franklin, perteneciente al Servicio de Parques Nacionales, y el recién inaugurado Greenwood Rising para saber más.

¿Te gusta el aire libre? Estarás en el lugar adecuado. Tulsa está enclavada en un terreno suavemente ondulado, al borde de las Grandes Llanuras al oeste y de las Montañas Ozark al este. Dentro de la ciudad se encuentra la Turkey Mountain Urban Wilderness Area, con senderos escarpados y pendientes pronunciadas que proporcionan una oferta de senderismo completa, y River Parks, con kilómetros de senderos pavimentados que siguen el río Arkansas. — FB

Valencia, España

Originalmente, Valencia recibió el nombre de Valentia Edetanorum por los romanos.Crédito: Adobe Stock

Este año, deja de lado las abarrotadas calles de Barcelona y visita la ciudad portuaria de Valencia, Capital Mundial del Diseño en 2022, a pocas horas de distancia de la costa sureste de España.

Con una población de unos 800.000 habitantes, es la tercera ciudad más grande de España y pretende ser un destino neutro en emisiones para 2025.

La Ciudad de las Artes y las Ciencias, diseñada por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, es un vasto complejo futurista que cuenta con un planetario, un museo de la ciencia y el mayor acuario de Europa. Desde allí se puede recorrer toda Valencia en bicicleta o a pie a través del Jardín del Turia, de nueve kilómetros de longitud, construido sobre el antiguo cauce del río Turia.

Valencia es la cuna de la paella, y encontrarás este emblemático platillo español a la venta en todas partes. En cuanto a la gastronomía, el restaurante homónimo del chef Ricard Camarena ha sido galardonado con dos estrellas Michelin, una de ellas verde por su sostenibilidad, siendo el primer restaurante de la ciudad en recibir esta distinción.

Por último, si visitas la ciudad en marzo, tendrás la oportunidad de vivir la fiesta anual de las Fallas que, cuando el covid lo permite, es una fiesta callejera de cinco días que incluye fuegos artificiales y la quema de esculturas de madera y cartón. — MO

Parque Nacional de Yellowstone

Géiseres, fuentes termales, fangos y fumarolas. Osos, lobos, bisontes y alces. El primer parque nacional del mundo alberga suficientes maravillas y curiosidades como para justificar muchas visitas.

Y en 2022, Yellowstone cumplirá 150 años como parque nacional. Aunque en un principio iba a ser un parque estatal, Yellowstone obtuvo la categoría de parque nacional en 1872 porque el terreno que atravesaba formaba parte de tres territorios, ninguno de los cuales era todavía un estado. El parque actual — que se divide en 96% en Wyoming, el 3% en Montana y el 1% en Idaho– abarca 8.983 kilómetros cuadrados.

Hay mucho que descubrir. Si contamos solo sus características hidrotermales, hay unas 10.000 por conocer. El Gran Manantial Prismático de la cuenca de los géiseres de Midway es una maravilla, con anillos brillantes de color naranja, amarillo y verde que rodean su centro de color azul intenso, y, por supuesto, ver la erupción de Old Faithful es una tradición de Yellowstone.

Piedra de Yellowstone de 630.000 años revela verdades sobre los volcanes

Si a esto le añadimos los encuentros con la formidable fauna silvestre (mantén la distancia, por favor), tenemos un increíble atractivo para las multitudes, con un número de visitantes a la altura. (Más de un millón de personas visitaron el parque en julio de 2021, el mes de mayor afluencia en la historia del parque).

Para no encontrarse con tanta gente, es buena idea llegar a las principales atracciones naturales a primera hora de la mañana o a última de la tarde y visitarlas en primavera y otoño.

El parque tiene previsto celebrar los 150 años de Yellowstone con una serie de actividades, concentradas de marzo a agosto, que ponen de relieve las conexiones tribales del territorio, examinan los éxitos y los retos de sus ecosistemas y miran al futuro. El énfasis en la administración y la visita responsable animará a los visitantes a poner de su parte para ayudar a proteger el parque para las próximas generaciones. — MH

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.