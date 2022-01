Los globos aerostáticos de Internet llegan a Zanzíbar. Pero, ¿podrá una empresa británica triunfar donde Google fracasó?

Alexandra Ferguson

(CNN) — Las islas de Zanzíbar y Pemba en Tanzania están a punto de convertirse en un sitio de prueba para una red de Internet móvil que sus creadores esperan que no solo revolucione la vida allí, sino posiblemente en toda el África subsahariana y más allá.

Según el Banco Mundial, solo un 20% de los tanzanos utiliza Internet. Esta cifra es baja, incluso para el África subsahariana, donde el uso se ve afectado por la limitada cobertura de Internet y agravado por los altos costos de los datos y la baja alfabetización digital. Sin embargo, el cambio podría llegar pronto.

La empresa británica World Mobile lanzará una red híbrida que utiliza globos aerostáticos, globos similares a los dirigibles que, según dice, proporcionarán una cobertura casi total en las islas.

Dos globos llenos de helio y alimentados por energía solar flotarán a 300 metros de altura y tendrán un alcance de transmisión de unos 70 kilómetros cada uno, utilizando frecuencias 3G y 4G para emitir su señal. Los globos pueden sobrevivir a vientos de hasta 150 kilómetros por hora y permanecer en el aire hasta 14 días antes de descender para rellenarlos. En las pocas horas de inactividad se desplegarán otros globos aerostáticos, asegurando así que los usuarios nunca se queden sin servicio, dice la empresa.

La señal de un globo aerostático, utilizado como estación de plataforma de baja altitud (LAPS, por sus siglas en inglés), es suficiente para tareas como navegar por Internet y revisar el correo electrónico, afirma World Mobile. Mientras tanto, se está construyendo una red de nodos en tierra, cada uno de ellos capaz de proporcionar WiFi a cientos de personas con velocidades suficientes para la transmisión de video y los juegos. Está previsto que la red, con 125 ubicaciones, esté terminada este año y que el primer globo se lance en junio.

“Zanzíbar representa una oportunidad realmente interesante”, dijo Micky Watkins, CEO de World Mobile, a CNN. “Hay aproximadamente un millón y medio de personas en las islas. Es como un país pequeño”.

Donde otros han fracasado

World Mobile aspira a triunfar donde otras empresas más grandes han fracasado. El proyecto Aquila de Facebook, un sistema de entrega de internet mediante drones a gran altura, cerró en 2018. Loon, que utilizaba globos estratosféricos para entregar conectividad a internet, y que formaba parte de la empresa matriz de Google, Alphabet, se retiró en enero de 2021.

El proyecto Aquila y Loon fueron diseñados para proporcionar Internet a zonas remotas utilizando sistemas de estaciones de plataformas a gran altitud (HAPS, por sus siglas en inglés). Loon se utilizó en las tareas de ayuda en caso de catástrofe, incluso tras el huracán María, que azotó Puerto Rico en 2017 (Loon se asoció con AT&T la empresa matriz de CNN) y también se probó comercialmente en Kenya en 2020.

Derek Long, jefe de telecomunicaciones y móviles de la empresa de asesoramiento tecnológico Cambridge Consultants, dice que Loon y Facebook no tuvieron éxito porque no pudieron hacer funcionar la economía de sus sistemas, entre otros factores. Sin embargo, dice, “se puede afinar un modelo híbrido para superar esto ofreciendo soluciones terrestres de alta capacidad en zonas muy pobladas y soluciones de cobertura de menor costo con plataformas no terrestres”.

Long afirma que, aunque la novedad de los globos aerostáticos “puede generar por sí misma cierta resistencia a la aceptación en el mercado”, un modelo híbrido tierra-aire, si “se integra a la perfección”, podría ser la “mejor solución para el reto en cuestión”.

World Mobile también está llevando a cabo experimentos con la tecnología HAPS, pero no esperará a los resultados, sino que desplegará primero sus globos aerostáticos y su red WiFi terrestre. “Sería una tontería pasar tres o cuatro años investigando (y) desarrollando la solución de red completa sin desplegar lo que sabemos que podemos desplegar ahora”, dice Watkins.

El valor de la conectividad

Sara Ballan, especialista principal en Desarrollo Digital del Banco Mundial, afirma que en Tanzania la conectividad tiene un impacto económico a nivel personal y nacional.

“Para un agricultor, la conectividad puede abrir el acceso a la información meteorológica, los precios del mercado y facilitar los flujos de pago. Para la economía, la transformación digital es un motor de crecimiento, innovación, creación de empleo y acceso a los servicios”, explica. “Liberar este potencial es importante para la sociedad en general, pero especialmente para la creciente población juvenil que busca empleo y oportunidades”.

Ballan señala que la conectividad es solo una parte de la solución: “Somos optimistas en cuanto a que, dentro de unos años, las innovaciones (en materia de telecomunicaciones) subsanarán importantes lagunas de conectividad (en el África subsahariana)… Sin embargo, la asequibilidad sigue siendo una cuestión clave, y seguirán siendo necesarios modelos empresariales innovadores para conectar a las poblaciones pobres”.

El costo del despliegue de la red en Zanzíbar es muchas veces menor que el de la infraestructura heredada, afirma Watkins, y World Mobile aspira a proporcionar conectividad por la mitad del precio de los operadores existentes.

World Mobile recaudó recientemente US$ 40 millones para el desarrollo de software y el despliegue inicial de su red, afirma el CEO. La empresa es la propietaria de la red y de la licencia de uso en Zanzíbar, pero Watkins afirma que espera que los ciudadanos puedan llegar a comprar el 70% de los nodos WiFi, para gestionar y mantener la infraestructura de nodos de la red y obtener ingresos de ella.

Es un modelo de negocio inusual, dice Long, en un mercado categorizado por un pequeño número de grandes operaciones multinacionales.

“Si World Mobile puede tener éxito en un mercado así, en el que ya hay varios grandes operadores tradicionales, es un buen augurio para el futuro”, afirma Long.

Además de las licencias de operación de World Mobile en Zanzíbar y Tanzania, Watkins espera que a principios de este año se obtenga una licencia para operar en Kenya, y añade que la empresa ha reservado otros 18 países para su sistema. Al entrar en un año crucial para la empresa, Watkins es optimista sobre las perspectivas de World Mobile.

“Si conseguimos que la economía colaborativa funcione bien en Zanzíbar, lo demostraremos a gran escala en Kenya y Tanzania, y luego el resto del mundo será nuestro”, afirma.

