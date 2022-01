Estrenos musicales: Don Omar lanza “Sincero”, mientras que Sebastián Yatra da a conocer “Regresé”

Marysabel E. Huston-Crespo

(CNN Español) – Comenzamos en 2022 con los estrenos musicales de Don Omar, Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Farina, entre otros artistas.

En Zona Pop CNN recopilamos algunos de los estrenos más notables. Mira la lista, junto a sus videos musicales, de los estrenos de la segunda semana de 2022.

También puedes disfrutar de estos temas en este playlist de los estrenos de 2022 en Spotify.

Estrenos musicales de la semana:

Don Omar presenta “Sincero”

Don Omar llega al tope de nuestra lista de estrenos musicales de la semana con “Sincero”, el tercer sencillo de su próximo álbum.

El tema habla de la vulnerabilidad desde el punto de vista masculino al enfrentarse al fin de una relación.

“Este tema narra la historia de un hombre que está vulnerable al perder a su pareja y ella no darle esperanzas para un regreso. Cuando se atraviesa por una situación de desamor, es cuando más susceptibles estamos y no nos importa demostrar abiertamente los sentimientos para dejarle saber a esa persona cuánta falta nos hace”, dijo Don Omar a través de un comunicado.

Sebastián Yatra feat. Justin Quiles y L-Gante, “Regresé”

Las primeras dos semanas de enero han sido productivas para Sebastián Yatra. En esta semana que finaliza, lanzó “Regresé”, una colaboración con Justin Quiles y L-Gante. La primera semana del año lanzó “Amor pasajero”. Ambos temas formarán parte de “Dharma”, el tercer disco de Yatra que se lanza a finales de mes.

Para “Regresé”, Yatra reclutó a Justin Quiles en la composición y ambos dijeron estar “intrigados” en el talento del cantante argentino L-Gante, por ello decidieron sumarlo en la interpretación.

Quiles dijo a través de un comunicado que fue emocionante crear este tema desde cero en el estudio y agregó que ese momento estuvo lleno de risas.

“La verdad es que la pase muy bien grabando este tema. Es un paso grande para mí y agradezco la oportunidad de estar en esta canción. Es primera vez que grabo en este estilo romántico, es algo diferente a lo que estoy acostumbrado, pero me gusta”, comentó L-Gante a través de un comunicado.

Mau y Ricky feat. Eladio Carrión, “No puede ser”

¿Has visto cómo nace una canción? Esto fue lo que prácticamente mostró Ricky Montaner en la cuenta de TikTok de la agrupación. Según Ricky, el tema se originó luego de tener un sueño en el terminaba su relación con su ahora esposa, Stefi Roitman.

“Tuve una pesadilla en donde mi novia me había terminado. Me dolió. No pude volverme a dormir… Le escribí una canción”, describió Ricky en un video en el que reproducía el coro del tema.

Para la canción contaron con el rapero puertorriqueño Eladio Carrión.

El video fue grabado en un parque de diversiones en San Diego y estuvo dirigido por un usual colaborador de los hermanos, Stillz.

Wisin, Camilo y Los Legendarios, “Buenos días”

A nuestra lista de estrenos musicales llega Wisin con una explosiva colaboración con Camilo y Los Legendarios, los productores de Wisin y parte de su disquera, La Base.

El video de la producción fue dirigido por el venezolano Nuno Gomes y contó con la actuación de la cantante, actriz y esposa de Camilo, Evaluna Montaner. Ella interpreta la hija de Wisin y sí… la novia de Camilo.

Farina, “Adicta al perreo”

La rapera colombiana Farina inicia el año con “Adicta al perreo”, un tema que adelantó a Zona Pop CNN en una entrevista previo a los Latin Grammy.

“Tengo una canción que se llama Adicta al perreo, que tengo la corazonada y el presentimiento de que es algo que el público ha estado esperando en muchos años y que tengo la canción más fuerte, por lo menos de esta temporada”, dijo Farina a Zona Pop CNN.

Pablo Alborán, “Castillos de arena”

Otro que regresa a nuestros estrenos musicales de la semana es Pablo Alborán, quien dio a conocer su primer sencillo de 2022.

Se trata de “Castillos de arena”, un tema que formará parte de la banda sonora de la telenovela argentina “La 1-5/18 Somos Uno”.

La canción fue producida por Alborán junto a Paco Salazar.

MOMOLAND y Natti Natasha, “Yummy Yummy Love”

El universo del k-pop y el latino vuelven a encontrarse con “Yummy Yummy Love”, una colaboración entre la girl band MOMOLAND y la reguetonera Natti Natasha.

Según un comunicado de prensa, Natti Natasha fue parte del proceso de producción del tema.

“La razón por la que necesitaba participar en Yummy Yummy Love junto a MOMOLAND es porque sentí desde el principio la vibra positiva; se siente sexy, luchador y con mucho fuego. Tiene absolutamente todo lo que necesitas para sentirte sexy, especialmente cuando estás a punto de dar tu primer beso. Estoy muy contenta con esta colaboración, especialmente porque es una experiencia nueva para mí. Es la primera vez de muchas, y espero que todos la disfruten”, dijo la artista dominicana.

CNCO, “Party, humo y alcohol”

Y para cerrar nuestra lista principal de estrenos musicales tenemos al boyband latino CNCO. El cuarteto presentó “Party, humo y alcohol”, un tema que toca una temática que la agrupación nunca antes ha incluído en sus temas: el empoderamiento femenino.

La canción fue escrita por la agrupación junto a sus productores, Hv y Kairo La Sinfonia.

Otros estrenos musicales destacados:

Lali, “Disciplina”. Jossef, “All Eyes On Me”. Calacote, Akapellah feat. Jessy Terrero “Intercambio (Comment allez-vous)”. Mundial, “Purum”. Ovi, “No creyeron”. Mariah Angeliq, “La toxica”. S Moreno “Mandibuleo”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.