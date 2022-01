Stephen A. Smith tras el covid-19: Si no me hubiera vacunado, “no estaría aquí”

Alexandra Ferguson

Nueva York (CNN Business) — Stephen A. Smith regresó al programa “First Take” de ESPN el lunes después de un encuentro con el covid-19, que el comentarista dijo que casi terminó con su vida.

“Para mí, personalmente, me golpeó de manera diferente”, dijo Smith.

Smith explicó que dio positivo en la prueba del virus a finales del mes pasado y acabó en el hospital durante el Año Nuevo.

“[Los médicos] me dijeron que si no me hubiera vacunado, no estaría aquí. Así de mal estaba”, dijo. “Tenía neumonía en ambos pulmones. Mi hígado estaba mal, y me destrozó hasta el punto de que incluso ahora tengo que controlar mi volumen, ir al gimnasio todos los días… Todavía no estoy al 100% con mis pulmones, pero ya di negativo al covid … Estoy en camino a la recuperación”.

Smith añadió que tenía fiebre de 39.4 °C cada noche, “despertaba con escalofríos y un charco de sudor y tosía profusamente”.

“Y llegó un punto en el que justo antes de Nochevieja, estuve en el hospital hasta el día de Año Nuevo”, dijo. “Así es como comencé el Año Nuevo”.

Smith añadió que “si no fuera por varios médicos… no estaría aquí”. Procedió a dar las gracias a esos médicos, así como a los ejecutivos de ESPN, incluido el presidente de la cadena, Jimmy Pitaro, por haber estado al pendiente de él.

“Quería tomarme un momento para decir a la gente de ahí fuera que (A) la vacuna, según [los médicos], me salvó”, dijo. “Ahora bien, todo el mundo es diferente, porque mi hermana fuma y tuvo covid y estuvo bien en 3 días, 3-4 días. ¿Yo? Yo no fumo, y casi me quita la vida”.

Smith también subrayó la importancia de utilizar una mascarilla.

“Creo que lo único que hay que recalcar es la importancia de que, independientemente de lo que pienses sobre la vacuna, la mascarilla es importante”, dijo Smith, “porque no sabes cómo le afecta a la siguiente persona. Cómo me afecta a mí es diferente de cómo te afecta a ti”.

El lunes, Smith también transmitió lo feliz que está de volver a la ESPN.

“Estoy muy contento de estar de vuelta. Extrañaba estar en el trabajo. He usado más días de enfermedad en el último mes de los que he usado en mis 28 años de carrera en este negocio”, dijo. “Y no puedo decirles lo afortunado y sinceramente bendecido que soy por estar sentado aquí con ustedes hoy, porque hace dos semanas y media, tres semanas, no sabía si iba a lograrlo”.

Smith es una de las varias personalidades de la televisión que se han contagiado de covid-19 en las últimas semanas. Las presentadoras de “Today”, Hoda Kotb y Savannah Guthrie, así como el presentador de “Tonight Show”, Jimmy Fallon, y el presentador de “Late Night”, Seth Meyers, también han declarado haber contraído el virus recientemente.

