Entre lágrimas, Adele anuncia el aplazamiento de sus conciertos en Las Vegas

(CNN) — La cantante Adele anunció el aplazamiento de su gira en Las Vegas un día antes de que comenzara, y explicó que el covid-19 ha hecho que sea imposible seguir adelante.

En un conmovedor video publicado en redes sociales, Adele se disculpó y dijo que su equipo “intentó absolutamente todo lo posible para armarlo a tiempo y para que fuera lo suficientemente bueno para ustedes, pero los retrasos en las entregas y el covid-19 nos destruyeron por completo”.

“Lo siento mucho, pero mi espectáculo no está listo”, dijo. “La mitad de mi equipo, la mitad de mi equipo está enfermo de covid-19. Todavía lo están, y ha sido imposible terminar el espectáculo. Y no puedo darles lo que tengo en este momento, y estoy destrozada”, dijo.

All dates will be rescheduledMore info coming soon💔 pic.twitter.com/k0A4lXhW5l — Adele (@Adele) January 20, 2022

La serie de conciertos de Adele en The Colosseum en el Caesars Palace estaba programada para comenzar el viernes y continuar hasta el 16 de abril.

Las entradas estuvieron disponibles en diciembre, y lograron ventas récord.

“Y lamento que sea tan de última hora. Hemos estado despiertos durante más de 30 horas tratando de resolverlo y se nos acabó el tiempo”, dijo. “Y estoy tan molesta, y realmente avergonzada, y de nuevo, lo siento mucho por todos los que viajaron”.

La cantante de “Hello” dijo que las fechas serían reprogramadas.

“Ha sido imposible. Nos hemos enfrentado a tanto y simplemente no está listo”, dijo. “Lo siento mucho.”

