Proyecto de ley para evitar que las personas sientan “incomodidad” por acciones históricas de su raza, nacionalidad o género se abre camino en Florida

Luis Ernesto Quintana Barney

(CNN) — Un proyecto de ley respaldado por el gobernador republicano Ron DeSantis que prohibiría que las escuelas públicas y las empresas privadas de Florida hagan que las personas se sientan “incómodas” o “culpables” en función de su raza, sexo u origen, recibió el martes la primera aprobación de la Comisión de Educación del Senado del estado.

La comisión controlada por los republicanos aprobó el proyecto de ley con seis senadores republicanos a favor de la iniciativa y tres senadores demócratas en contra.

Aunque el proyecto de ley, denominado “Libertad individual”, no menciona la teoría crítica de la raza (CRT, por sus iniciales en inglés), el término se utiliza en el análisis del proyecto de ley adjunto que se entregó a los senadores.

DeSantis también se refirió a la CRT cuando anunció la legislación propuesta en un evento mediático en diciembre, diciendo que la ley ayudaría a mantener la CRT fuera de las escuelas y del lugar de trabajo, calificándolo de “racismo sancionado por el estado” que crea un “ambiente de trabajo hostil”.

Según las reglas del Departamento de Educación de Florida que entraron en vigencia en junio pasado, la CRT no se puede enseñar en las escuelas.

La Teoría Crítica de la Raza es un concepto que busca comprender y abordar la desigualdad y el racismo en Estados Unidos. El término también se ha politizado y ha sido atacado por sus críticos como una ideología marxista que representaría una amenaza para el estilo de vida estadounidense.

Lo que prohibiría el proyecto de ley

La legislación prohibiría hacer que las personas “sintieran incomodidad, culpa, angustia o cualquier otra forma de angustia psicológica debido a su raza, color, sexo u origen”.

También prohibiría a los empleadores brindar capacitación o instrucción que “propugna, promueva, inculque u obligue” a las personas a creer “que una persona es responsable, debe ser discriminada o recibir un trato adverso debido a acciones cometidas en el pasado por otros miembros de la misma raza, color, sexo u origen nacional”.

Los instructores podrían abordar temas de sexismo, esclavitud, opresión racial, segregación racial, discriminación racial de una manera apropiada para la edad. Sin embargo, el proyecto de ley establece que “la instrucción en el aula y el plan de estudios no puede usarse para adoctrinar o persuadir a los estudiantes a un punto de vista particular que no sea compatible con los principios de esta subsección o los estándares académicos estatales”.

“Es una prohibición de la historia negra”

El senador estatal demócrata Shevrin Jones, vicepresidente de la comisión y su único miembro negro, le dijo a CNN por teléfono que el proyecto de ley es un intento de revisar la historia y evitar que los blancos se sientan incómodos.

“Esto ni siquiera es una prohibición de la teoría crítica de la raza, es una prohibición de la historia negra”, dijo. “¿Están hablando de no querer que los blancos se sientan incómodos? Hablemos de sentirse incómodos. Mis antepasados ​​​​se sintieron incómodos cuando los despojaron de sus hijos”.

En un comunicado enviado por correo electrónico a CNN, la secretaria de prensa de DeSantis, Christina Pushaw, dijo que la posición del gobernador era que “la discriminación con base en raza, color, sexo y origen” no tenía cabida en Florida.

La postura de DeSantis

El proyecto de ley “deja en claro que ningún floridano (estudiante, trabajador o cualquier otra persona) debe ser objeto de contenido y retórica discriminatorios”, escribió.

“Todos los floridanos merecen las mismas oportunidades de éxito, independientemente del color de la piel. Esto significa considerar a cada persona como un individuo con atributos, experiencias y aspiraciones únicos, en lugar de estereotiparlos como miembros de este o aquel grupo de identidad”, indicó.

Pushaw agregó: “Es francamente inquietante que alguien encuentre estas ideas controvertidas en el año 2022”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.