Blinken anuncia que EE.UU. entregó respuestas por escrito a Rusia en medio de crisis por Ucrania

(CNN) –– Estados Unidos entregó a Rusia sus respuestas escritas destinadas a disuadir una invasión de Moscú en Ucrania, anunció este miércoles el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.

La respuesta la entregó en persona el embajador estadounidense en Rusia, John Sullivan, al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. El documento escrito buscó abordar las preocupaciones que Moscú ha manifestado públicamente, explicó Blinken. De la misma manera, la respuesta señaló áreas en las que Estados Unidos ha dicho que ve potencial para el progreso con Rusia: control de armas, transparencia y estabilidad, según dijo el funcionario a periodistas en el Departamento de Estado.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo este martes que Estados Unidos había consultado de cerca con aliados y socios, incluida Ucrania, para elaborar la respuesta. Y en una sesión informativa del Departamento de Estado señaló que “no habrá sorpresas. No habrá sorpresas para la OTAN. Habrá no habrá sorpresas para nuestros aliados europeos. No habrá sorpresas para nuestros socios ucranianos”.

Los funcionarios de la administración dicen que es poco probable que la respuesta caracterice la probabilidad de que Ucrania se una a la OTAN en el corto plazo o muestre algún espacio para la negociación sobre la política de puertas abiertas de la OTAN, que es la principal queja del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

