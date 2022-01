¿Quién es Joe Rogan? El controvertido presentador de podcast en Spotify

Alejandra Ramos

(CNN Español) — Joe Rogan, descrito en sus redes sociales como un comediante de stand-up, seguidor de las artes marciales y aventurero psicodélico, es uno de los presentadores de podcast más influyentes y mejor pagados del mundo, y uno de los más controvertidos, en especial por sus posiciones sobre la vacuna contra el covid-19, que lo han enfrentado no solo con la comunidad científica, sino que han generado el rechazo de artistas.

El amplio currículum de Rogan, quien fue campeón de taekwondo, va más allá de su afamado podcast, ya que también cuenta con varios especiales de comedia como “Joe Rogan: Triggered” para Netflix, créditos en algunas películas como “Zookeeper”, fue presentador de televisión en “Fear Factor” de NBC y comentarista para la UFC, solo por mencionar algunos de sus proyectos. Sin embargo, es el podcast “The Joe Rogan Experience” el que ha puesto a Rogan en varios titulares.

El programa maneja un formato de entrevistas largas con varios invitados como Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX; Edward Snodwen, excontratista de la CIA que filtró secretos de inteligencia en 2013, y el mismo senador de Vermont, Bernie Sanders.

“The Joe Rogan Experience” fue el podcast más popular de Spotify a nivel mundial en 2021, según Variety. En 2020, el programa se convirtió en una exclusiva de Spotify cuando Rogan firmó un acuerdo de licencia exclusivo de varios años con el servicio de transmisión por streaming, que se cree tiene un valor de más de US$ 100 millones, según The Wall Street Journal.

Pero Rogan se ha convertido en un personaje extremadamente controvertido tras difundir información errónea sobre las vacunas y el covid-19.

Rogan y su postura ante la pandemia

Rogan, que no está vacunado contra el covid-19, ha expresado previamente su escepticismo de que las personas jóvenes y sanas deban vacunarse.

De hecho, en abril de 2021, Rogan les dijo a los oyentes que si un joven de 21 años le preguntaba si deberían vacunarse, él sugería que no lo hicieran. “Si eres una persona sana y haces ejercicio todo el tiempo, eres joven y comes bien, no creo que debas preocuparte por esto”, dijo Rogan.

Más tarde aclaró sus comentarios, diciendo que “no es una persona anti-vax” y que “no es una fuente de información respetada, ni siquiera para mí”.

En septiembre, el presentador de podcast dio positivo por covid-19. Sin embargo, cuando se le preguntó si le hubiera gustado haber sido vacunado antes de dar positivo, Rogan dijo que no, e indicó que superó el virus “bastante rápido”.

Un mes después, el corresponsal médico en jefe de CNN, el Dr. Sanjay Gupta, se sentó por tres horas con Rogan para hablar sobre la pandemia, las vacunas, las terapias potenciales y el riesgo que representa el coronavirus para los niños y jóvenes, entre muchos otros temas.

Durante la conversación entre Gupta y Rogan, cuyas opiniones a menudo se confrontaron, el presentador estuvo de acuerdo en que ciertas personas que son vulnerables al virus deberían vacunarse contra el covid-19, en particular las personas obesas o las personas mayores.

La comunidad científica contra Rogan

El músico Neil Young le dijo a Spotify que ya no quería que su música apareciera en el servicio por streaming debido a las frecuentes afirmaciones falsas de Rogan sobre el covid-19 y las vacunas.

A principios de enero de 2022, un grupo de más de 250 científicos, médicos y enfermeros escribieron una carta abierta a Spotify pidiendo a Spotify que advierta a sus oyentes sobre la desinformación. Esto ocurrió tras el episodio que tuvo como invitado al Dr. Rober Malone que fue “criticado por promover teorías de conspiración sin fundamento”, se lee en la carta.

“Al permitir la propagación de afirmaciones falsas y dañinas para la sociedad, Spotify permite que sus medios alojados perjudiquen la confianza del público en la investigación científica y siembren dudas sobre la credibilidad de la orientación basada en datos que ofrecen los profesionales médicos”, se lee.

Científicos califican el episodio del podcast de Joe Rogan con Jordan Peterson como “absurdo” y “peligroso”

Un mes después de la publicación de esta carta, el artista Neil Young, que es un defensor de las medidas de prevención frente al covid-19, dijo que no quería que su música compartiera hogar con la información errónea sobre las vacunas.

En una publicación ahora eliminada en su sitio web, Young pidió a sus gerentes y sello discográfico que eliminaran su música de Spotify porque dijo que la plataforma de música y podcasts está “difundiendo información falsa sobre las vacunas, lo que podría causar la muerte a quienes crean en esta desinformación propagada por ellos”. (Rolling Stone reportó originalmente sobre el texto de la publicación eliminada).

Spotify ya no transmitirá la música de Neil Young, a petición del artista.

Un portavoz de la compañía de tecnología, dijo a The Washington Post en un comunicado: “Queremos que toda la música y el contenido de audio del mundo estén disponibles para los usuarios de Spotify. Eso conlleva una gran responsabilidad a la hora de equilibrar tanto la seguridad de los oyentes como la libertad de los creadores”.

“Tenemos políticas de contenido detalladas y hemos eliminado más de 20.000 episodios de podcast relacionados con el covid-19 desde el comienzo de la pandemia. Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos darle la bienvenida pronto”, añadió.

En el debate se metió Apple Music, que apenas un día después de que Spotify aceptara retirar la música de Neil Young de su servicio, “troleó” a su rival de música por streaming tratando al músico como toda una estrella.

En un tuit enviado a última hora del jueves, y posteriormente fijado en la parte superior de la cuenta oficial de Apple Music en Twitter, Apple llamó a su plataforma “el hogar de Neil Young”. Algunos usuarios de Apple Music también informaron que habían visto los álbumes y las listas de reproducción de Young promocionados en primer plano en la sección de “exploración” de Apple Music con la leyenda “We Love Neil” (“Amamos a Neil”).

