Aumenta el uso de melatonina para dormir, según un estudio, a pesar de los posibles daños para la salud

Alexandra Ferguson

(CNN) — Cada vez son más los adultos que toman melatonina de venta libre para conciliar el sueño, y algunos de ellos podrían estar consumiendo niveles peligrosamente altos, según un nuevo estudio.

Aunque el uso general entre la población adulta de Estados Unidos sigue siendo “relativamente bajo”, el estudio “documenta un aumento significativo en el uso de melatonina en los últimos años”, dijo la especialista en sueño Rebecca Robbins, instructora de la división de medicina del sueño de la Escuela de Medicina de Harvard, que no participó en el estudio.

El estudio, publicado este martes en la revista médica JAMA, encontró que en 2018 los estadounidenses estaban tomando más del doble de la cantidad de melatonina que tomaban una década antes. A los expertos les preocupa que el impacto negativo de la pandemia en el sueño pueda haber aumentado aún más la dependencia generalizada de los somníferos, dijo Robbins.

“La toma de somníferos se ha relacionado en estudios prospectivos con el desarrollo de la demencia y la mortalidad temprana”, dijo.

La melatonina se ha relacionado con el dolor de cabeza, los mareos, las náuseas, los calambres estomacales, la somnolencia, la confusión o la desorientación, la irritabilidad y la ansiedad leve, la depresión y los temblores, así como con una presión arterial anormalmente baja. También puede interactuar con medicamentos comunes y provocar alergias.

Aunque su uso a corto plazo para el jet lag, los trabajadores por turnos y las personas que tienen problemas para conciliar el sueño parece ser seguro, se desconoce la seguridad a largo plazo, según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de los Institutos Nacionales de Salud.

¿Sufres de insomnio por la pandemia de coronavirus? Acá algunos consejos para combatir el covid-somnio

Mayores dosis, poca regulación

Desde 2006, un pequeño pero creciente subgrupo de adultos está tomando cantidades de melatonina que superan con creces la dosis de 5 miligramos al día que suele utilizarse como tratamiento a corto plazo, según el estudio.

Sin embargo, las píldoras a la venta pueden contener niveles de melatonina muy superiores a los anunciados en la etiqueta. A diferencia de los medicamentos y los alimentos, la melatonina no está totalmente regulada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés), por lo que no existen requisitos federales para que las empresas analicen las píldoras para asegurarse de que contienen la cantidad de melatonina anunciada.

“En investigaciones anteriores se descubrió que el contenido de melatonina en estos suplementos de melatonina no regulados y disponibles en el mercado oscilaba entre el -83% y el +478% del contenido indicado en la etiqueta”, afirma Robbins, coautor del libro “Sleep for Success! Everything You Must Know About Sleep But are Too Tired to Ask”.

Tampoco se exige a las empresas que analicen sus productos en busca de aditivos nocivos ocultos en los suplementos de melatonina que se venden en las tiendas y en Internet. Estudios anteriores también encontraron que el 26% de los suplementos de melatonina contenían serotonina, “una hormona que puede tener efectos dañinos incluso a niveles relativamente bajos”, según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, un departamento de los Institutos Nacionales de Salud.

“No podemos estar seguros de la pureza de la melatonina que se vende sin receta médica”, afirma Robbins.

Tomar demasiada serotonina mediante la combinación de medicamentos como los antidepresivos, los medicamentos para la migraña y la melatonina puede provocar una reacción farmacológica grave. Los síntomas leves incluyen escalofríos y diarrea, mientras que una reacción más grave puede provocar rigidez muscular, fiebre, convulsiones e incluso la muerte si no se trata.

Cómo la forma de dormir de nuestros antepasados puede ayudar a los que no duermen bien en la actualidad

Es una hormona, no una hierba

Como se compra sin receta, los expertos dicen que mucha gente considera la melatonina como un suplemento herbal o una vitamina. En realidad, la melatonina es una hormona producida por la glándula pineal, situada en las profundidades del cerebro, y liberada en el torrente sanguíneo para regular los ciclos de sueño del organismo.

“Existe la opinión de que si es natural, entonces no puede hacer daño”, dijo Robbins a CNN en una entrevista anterior sobre el impacto de la melatonina en los niños. “La verdad es que no sabemos realmente las implicaciones de la melatonina a largo plazo, para los adultos o los niños”.

Otro hecho: los estudios han descubierto que, aunque el uso de la melatonina puede ser útil para inducir el sueño si se utiliza correctamente, tomándola al menos dos horas antes de acostarse, el beneficio real es pequeño.

“Cuando los adultos tomaban melatonina, disminuía el tiempo que tardaban en dormirse entre cuatro y ocho minutos”, dijo a CNN el pasado marzo la doctora Cora Collette Breuner, profesora del departamento de pediatría del Hospital Infantil de Seattle de la Universidad de Washington.

“Así que para alguien que tarda horas en dormirse, probablemente lo mejor que puede hacer es apagar sus pantallas, o hacer entre 20 y 40 minutos de ejercicio al día, o no tomar ningún producto con cafeína”, dijo Breuner.

“Todas estas son herramientas de higiene del sueño que funcionan, pero la gente se resiste mucho a hacerlas. Prefieren tomarse una pastilla, ¿no?”.

¿Cuánto necesitas dormir? Depende de tu edad

Entrenar el cerebro para dormir

Hay otros consejos probados para dormir que funcionan igual de bien, si no mejor, que los somníferos, dicen los expertos. El cuerpo empieza a segregar melatonina al anochecer. ¿Qué hacemos en nuestra cultura moderna? Utilizar la luz artificial para mantenernos despiertos, a menudo mucho después de la hora normal de acostarse del cuerpo.

La investigación descubrió que el cuerpo desacelera o detiene la producción de melatonina si se expone a la luz, incluida la luz azul de nuestros teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y similares.

“Cualquier fuente de luz de espectro LED puede suprimir aún más los niveles de melatonina”, dijo el doctor Vsevolod Polotsky, que dirige la investigación básica del sueño en la división de medicina pulmonar y de cuidados críticos de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en una entrevista anterior de CNN.

Así que deja de usar esos dispositivos al menos una hora antes de que quieras dormirte. ¿Te gusta leer para dormir? Eso está bien, dicen los expertos, lee un libro físico con una luz tenue o usa un lector electrónico en modo nocturno.

“La luz digital suprimirá el impulso circadiano”, dice Polotsky, mientras que una “luz de lectura tenue no lo hará”.

Higiene del sueño: ocho formas de entrenar tu cerebro para dormir mejor

Otros consejos incluyen mantener la temperatura del dormitorio a temperaturas más frescas, de 15 a 20 °C. Los expertos afirman que dormimos mejor si estamos un poco frescos.

Establece un ritual para acostarte tomando un baño o una ducha caliente, leyendo un libro o escuchando música relajante. También puedes probar con la respiración profunda, el yoga, la meditación o los estiramientos suaves.

Acuéstese y levántese a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana o los días libres, dicen los expertos. Al cuerpo le gusta la rutina.

Si tu médico te prescribe melatonina para ayudar con el jet lag o con otros problemas menores de sueño, utiliza la melatonina “a corto plazo”, dice Robbins.

Si piensas utilizar la melatonina como ayuda para dormir a corto plazo, trata de comprar melatonina de calidad farmacéutica, aconsejó. Para ello, busca un sello que muestre que el producto fue probado por el Programa de Verificación de Suplementos Dietéticos de la Convención Farmacopea de EE.UU., una entidad independiente y sin ánimo de lucro.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.