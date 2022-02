Héctor Valer, presidente del Consejo de Ministros de Perú: “No soy un maltratador, no soy uno que pega”

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — El nuevo presidente del Consejo de Ministros de Perú, Héctor Valer, negó este jueves haber agredido a su ahora difunta esposa o a su hija, aunque en una conferencia de prensa reconoció la existencia de una expediente judicial por violencia familiar que se inició con una denuncia policial, un caso de cuya existencia dice haberse enterado solo un día y medio antes.

Valer aseguró que su esposa, fallecida hace pocos meses, nunca le había dicho de la existencia de la denuncia y que, en respuesta a una consulta que le hizo, su hija sí le confirmó que había ido a una comisaría a raíz de que él la reprendió llamándole la atención en la casa.

CNN no ha logrado contactar a la hija de Héctor Valer ni al abogado de su esposa. Valer exhibió durante la conferencia de prensa los impresos de diversas publicaciones de su hija posteriores a la fecha del expediente en la que él destaca que se refiere a él como “mi papi hermoso, te amo mucho”.

“Vengo a decirle al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega”, aseguró Valer con los documentos en mano.

Héctor Valer, presidente del Consejo de Ministros de Perú, se defiende de acusaciones en su contra sobre presunta violencia intrafamiliar, el 4 de febrero de 2022, en Lima, Perú. (Crédito: TV Perú)

El documento judicial, fechado en febrero 2017, denuncia que, en octubre de 2016, su esposa y su hija fueron agredidas por el ahora primer ministro. Héctor Valer dedicó una parte de su conferencia a señalar que no hubo debido proceso y que hay aspectos que le llevan a considerar que la denuncia incluye posibles elementos fraudulentos, refiriéndose por ejemplo a una pericia médica sobre las supuestas agresiones a su esposa.

Valer señaló que en la denuncia existía una media verdad, asegurando que solo le llamó la atención a su hija.

“Al interior de mi casa, como lo hace cualquier padre de familia, llamé la atención no una sino varias veces a mi hija, por su forma de proceder contra su madre, a veces contra mí, porque era una muchacha en pleno estudio de Medicina y tenía que alcanzar sus metas, y no lo estaba haciendo como queríamos nosotros”, dijo el hoy jefe del Consejo de Ministros.

Valer, abogado de profesión, desestimó la denuncia y dijo que esta es “falsa” basándose en parte en argumentos técnicos del expediente judicial. Señaló que el noveno Juzgado de Familia emitió el expediente sobre violencia familiar cuyos demandantes “serían mi querida esposa, ya fallecida hace 3 o 4 meses, y mi querida hija”. El funcionario agregó que “en la parte considerativa nueve, que es la parte fundamental de esta resolución, se refiere a hechos ajenos a la demandante y son personas diferentes”.

La denuncia contra Héctor Valer

CNN accedió al texto del expediente original del noveno Juzgado de Familia. El documento menciona los nombres de otras personas en la parte a la que Valer hace alusión, aunque en la primera parte del expediente correspondiente a “Autos y vistos” se establece que “en autos corre la denuncia formulada por Ana María Montoya y Catherine Urselia Valer Montoya contra Héctor Valer Pinto en su agravio por violencia familiar en la modalidad de violencia física, quienes manifiestan que en la fecha 21 de octubre del 2016 en el interior de su domicilio fueron agredidas por el denunciado”.

Los nombres de Valer, como los de su esposa e hija son consignados no solo en la parte donde se da cuenta de la denuncia, sino también en el resto del expediente judicial. De hecho, el expediente considera en la parte llamada “análisis jurídico del caso”, y refiriéndose a Ana María Montoya, que existen “indicios suficientes por el momento que permiten a esta Judicatura dictar medidas de protección a favor de la referida. Más no así, se puede dictar medidas de protección en beneficio de la denunciante Catherine Urselia Valer Montoya, pues no obra instrumental alguno que nos permita determinar si efectivamente la citada persona se encuentra afectada físicamente con los hechos de violencia que denuncian” debido a que no fue evaluada por Medicina Legal, según el documento.

Una fuente cercana al Poder Judicial le dijo a CNN que no existe sentencia sobre el caso. Valer tampoco la mencionó. La esposa de Valer falleció de causas naturales.

El presidente del Consejo de Ministros sostuvo durante la conferencia de prensa de este jueves que “esta resolución del noveno Juzgado de Familia es nula ipso jure”.

“Primero porque la prueba plena no pertenece a la demandante, segundo, el certificado médico legista podría ser falsificado, tercero no existe firma alguna en el expediente de mi esposa”, dijo.

Asegura que no existen declaraciones ni de su esposa, ni de su hija, ni de él, y argumenta que todo eso revela, según él, que no hubo debido proceso. “Cuando una persona denuncia, el Ministerio Público actúa, investiga preliminarmente, luego formaliza la denuncia, y luego el juez sentencia. ¿Y dónde está la resolución del juez?”. Valer subraya que en el documento no hay una resolución ni firma del juez y solo tiene la fecha de febrero de 2017, “una resolución nula, ipso jure solo con la intención de hacer daño”.

“¿Cómo es que se ha fraguado esta documentación?”, preguntó el presidente del Consejo de Ministros, quien dijo que invitaba al Colegio de Psicólogos a hacerle un test psicológico. “No tengo miedo”, aseguró.

Valer insistió en su cuestionamiento a la legitimidad del documento, apuntando: “Vamos a ir hasta el fondo. ¿Cómo es que se ha fraguado toda esa documentación? O sea, mi esposa nunca hizo declaración alguna, nunca denunció, ese certificado médico legista lo vamos a seguir investigando”, incluyendo el documento con una pericia médica que respalda la denuncia.

“En otras palabras -continuó-, las carátulas que me han puesto hoy día, liquidándome desde el tribunal de la prensa mi honor y mi dignidad vengo siempre dentro del derecho a la defensa ante los medios de comunicación para defender mi honor y mi dignidad a decirle hoy al Perú que no soy un maltratador, que no soy uno que pega, que no soy lo que dice la denuncia en la comisaría, que dicho sea de paso, también vamos a investigar”.

