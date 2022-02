Eileen Gu (nacida en EE.UU.) es el símbolo de una nueva clase de atletas chinos, pero un paso en falso podría hacerla caer

Alexandra Ferguson

Hong Kong (CNN) — En los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, el rostro de los sueños deportivos de China es innegablemente estadounidense.

El ascenso de la esquiadora de estilo libre Eileen Gu a la cima ha sido meteórico, y su popularidad en China se ha disparado en el período previo a los Juegos. “La princesa de la nieve Gu Ailing está lista para brillar en los Juegos Olímpicos de su país”, decía un titular del medio estatal Xinhua, refiriéndose a Gu por su nombre chino.

Pero Gu, de 18 años, tiene otro hogar: Estados Unidos, donde nació de madre china y padre estadounidense, y donde descubrió su amor por este deporte. En 2015, apenas unos meses después de subir a su primer podio en la Copa del Mundo, la oriunda de San Francisco anunció su decisión de competir por China en lugar de por Estados Unidos, una decisión controvertida que la situó firmemente en el punto de mira.

“Fue una decisión increíblemente difícil de tomar”, escribió entonces en una publicación de Instagram. “Estoy orgullosa de mi herencia, e igualmente orgullosa de mi educación estadounidense”.

Un repartidor pasa por delante de un anuncio que muestra a Eileen Gu, en una parada de autobús en Beijing, el 11 de enero.

Desde entonces se ha convertido en un nombre muy conocido en China. Al caminar por las calles, se puede ver su rostro en las vallas publicitarias y portadas de revistas. Los videos promocionales de los Juegos Olímpicos muestran a Gu haciendo trucos en el aire y corriendo por la Gran Muralla. Tiene casi dos millones de seguidores en la plataforma china de redes sociales Weibo, así como múltiples patrocinadores chinos, acuerdos con marcas y equipos de documentalistas que siguen todos sus movimientos.

Pero detrás de su éxito está la fuerte presión de ser tanto china como estadounidense en un momento de intensas tensiones geopolíticas; de representar a la patria de su madre, un país criticado en occidente por supuestas violaciones de los derechos humanos; y de intentar ser una atleta y nada más durante unos de los Juegos Olímpicos más controvertidos de la historia reciente.

No es la única que camina por esta cuerda floja: los Juegos Olímpicos de Beijing cuentan con un número sin precedentes de atletas nacidos en el extranjero que compiten por China, muchos de ellos procedentes de Estados Unidos. Entre ellos, Gu se ha convertido en la imagen de una China ambiciosa, deseosa de demostrar que tiene el poder de atraer talentos extranjeros y de moldear un nuevo tipo de atleta chino en la escena mundial.

Pero estos atletas, especialmente los de origen chino, se enfrentan a un acto de equilibrio imposible al estar entre dos países y navegar por las complejidades de una identidad doble ante la opinión pública.

Una posición imposible

Más de una docena de atletas que representan a China en los Juegos Olímpicos nacieron en el extranjero, y la mayoría de ellos forman parte del equipo masculino de hockey, en el que solo seis de los 25 miembros son nacionales.

En realidad, el cambio de nacionalidad por el deporte es bastante común a nivel internacional, solo que China llegó tarde al juego, dijo Susan Brownell, experta en deportes chinos de la Universidad de Missouri-St. El cambio es especialmente inusual, ya que China es un país muy homogéneo y cuenta con algunas de las normas de inmigración más estrictas del mundo. “China nunca había hecho algo así”, añadió Brownell.

Hay muchos rostros caucásicos involucrados, sin etnia china ni vínculo evidente con el país, como los exjugadores de la NHL Jake Chelios y Jeremy Smith. Pero son los atletas de ascendencia china los que están bajo mayor escrutinio, como el jugador de hockey nacido en Canadá Brandon Yip y la patinadora sobre hielo nacida en Estados Unidos Zhu Yi, antes conocida como Beverly Zhu.

El decepcionante debut olímpico de Zhu sirvió para ilustrar las presiones únicas a las que se enfrentan estos atletas. Después de que cayera en el hielo y quedara en último lugar en la prueba por equipos del programa corto femenino, las redes sociales chinas estallaron en desprecio hacia la patinadora de 19 años.

En Weibo, el hashtag “Zhu Yi cayó” obtuvo 200 millones de visitas en unas pocas horas. Muchos se preguntaban por qué habían elegido a Zhu para el equipo en lugar de a una atleta nacida en China, mientras que otros criticaban su titubeante mandarín. “Esto es una vergüenza”, decía un comentario con 11.000 votos.

Gu y Zhu son imágenes especulares en muchos sentidos, ambas nacieron en California y solo las separa un año de edad, pero Gu ha cautivado al público con su mandarín fluido y su familiaridad con la cultura china, y ha recibido poco del escepticismo chino que persigue a Zhu.

El lunes, Gu pasó a la final de Big Air en su primera prueba clasificatoria, después de que el locutor la presentara como la “favorita” y provocara el clamor del público. Pero no está claro si esa adulación continuará si Gu no consigue las medallas de oro que se esperan de ella.

Y la fama de Gu conlleva sus propios retos. Fox News la ha calificado de “hija desagradecida de Estados Unidos”, un sentimiento que se encuentra con frecuencia en sus publicaciones en las redes sociales, así como en las de jugadores de hockey como Chelios.

“Es bueno ver que te llevas todos tus éxitos y logros de EE.UU. a China y no representas al lugar donde naciste y creciste”, escribió un comentarista bajo una de las publicaciones de Gu en Instagram la semana pasada.

Algunos la han acusado de anteponer las ganancias y el prestigio a la toma de posición en materia de derechos humanos, y los críticos apuntan especialmente a los patrocinios de alto nivel que ha conseguido en China. Estados Unidos está liderando un boicot diplomático a los Juegos, citando las supuestas violaciones de los derechos humanos de los musulmanes uigures en la región occidental china de Xinjiang, sobre las que Gu ha guardado silencio.

A pesar de todo, Gu ha tratado de mantenerse en un camino intermedio. Crea contenidos en las redes sociales tanto en inglés como en chino, publica fotos desde Shanghái y California, hace bromas para el público estadounidense en TikTok mientras protagoniza documentales en chino en la China continental.

“Cuando estoy en China, soy china. Cuando estoy en Estados Unidos, soy estadounidense”, dijo Gu a Olympic Channel en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno de Lausana 2020.

La semana pasada, aludió a esta doble identidad en un pie de foto en Instagram. “Habiendo sido introducida en el deporte al crecer en Estados Unidos, quería animar a los esquiadores chinos de la misma manera que mis modelos estadounidenses me inspiraron”, escribió.

Pero por mucho que quiera expresar ambas partes de su herencia y mantenerse alejada de la política, parece que el mundo no se lo permite.

Y la manera en que China ha aceptado a Gu también refleja su inflexible visión de la nacionalidad, que se ha vuelto más insular y contundente bajo el mandato del presidente Xi Jinping: o eres chino o no lo eres.

1 de 24 | Casi 3.000 atletas de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Mira en esta galería 25 de los atletas más importantes a los que seguir de cerca cuando inicien los juegos. La mayoría de estos han protagonizado Juegos Olímpicos anteriores. Algunos compiten por primera vez. (Crédito: Matthias Hangst/Getty Images) → 2 de 24 | Ester Ledecká (República Checa) — Hace cuatro años, Ledecká se convirtió en la primera atleta de la historia en competir tanto en snowboard como en esquí alpino en los mismos Juegos Olímpicos. Y ganó el oro en ambos, ganó el evento de esquí supergigante y luego siguió con una victoria en el slalom gigante paralelo. Habían pasado 90 años desde que alguien ganó el oro en dos deportes diferentes en los mismos Juegos de Invierno. Ahora con 26 años, Ledecká intentará hacer historia en los que son sus terceros Juegos Olímpicos. (Crédito: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) 3 de 24 | Erin Jackson (Estados Unidos) — Jackson, la patinadora de velocidad mejor clasificada del mundo en los 500 metros, tropezó en las pruebas de Estados Unidos y no se clasificó para los Juegos Olímpicos. Pero la ganadora de esa carrera, la veterana Brittany Bowe, le dio su lugar a Jackson y dijo que “nadie se lo merece más”. Jackson, de 29 años, dijo que estaba “agradecida y honrada” por la amabilidad de Bowe. Terminó funcionando para ambas patinadores al final; algunas naciones devolvieron sus cupos olímpicos, abriendo un lugar adicional que permitiría competir tanto a Jackson como a Bowe. Bowe, de 33 años, ya estaba lista para competir en los 1.000 y 1.500 metros. (Crédito: Dean Mouhtaropoulos/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 4 de 24 | Johannes Høsflot Klæbo (Noruega) — Noruega ha dominado el esquí de fondo en los Juegos Olímpicos. La atleta olímpica de invierno más condecorada de todos los tiempos, Marit Bjørgen, era una esquiadora de fondo de Noruega. Pero se retiró después de los Juegos de 2018, y ahora Klæbo intentará continuar donde lo dejó. El joven de 25 años tuvo un gran comienzo en 2018, ganando tres oros en su debut olímpico en Corea del Sur. También ganó múltiples títulos en los Campeonatos Mundiales más recientes. (Crédito: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images) 5 de 24 | Yuzuru Hanyu (Japón) — Hanyu, uno de los mejores patinadores artísticos masculinos de la historia, busca su tercer oro olímpico consecutivo en individuales. Tenía solo 19 años en los Juegos de Sochi de 2014, donde se convirtió en el campeón olímpico más joven de patinaje artístico desde 1948. También se convirtió en el primer patinador asiático en ganar el título individual masculino. Los fanáticos de Hanyu arrojan osos de Winnie the Pooh al hielo después de su actuación; la tradición comenzó después de que comenzó a llevar una caja de pañuelos con la forma del personaje en 2010. (Crédito: Eugene Hoshiko/AP) 6 de 24 | Chloe Kim (Estados Unidos) — Kim, una snowboarder estadounidense, fue una de las estrellas emergentes de los Juegos de Invierno de 2018 , ganando el oro en el medio tubo a la edad de 17 años. Cuatro años más tarde, es la favorita para defender su título. Kim también ganó el oro en los últimos dos campeonatos mundiales. (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images) 7 de 24 | Mikaela Shiffrin (Estados Unidos) — Shiffrin ha sido el rostro del esquí estadounidense durante años y todavía está en la cima de sus poderes. La atleta de 26 años, que ganó el oro olímpico dos veces, lidera la clasificación general de la Copa del Mundo y recientemente ganó su carrera de slalom número 47 en la Copa del Mundo, la mayor cantidad de victorias en la Copa del Mundo en una sola disciplina. Shiffrin también es campeona mundial defensora en el evento combinado, que es el slalom más el descenso. Será una amenaza de medalla en varios eventos. (Crédito: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images) 8 de 24 | Ryōyū Kobayashi (Japón): Las competencias de salto de esquí podrían estar abiertas este año, especialmente después del polaco Kamil Stoch, tres veces campeón olímpico sufriera una lesión en el tobillo en un entrenamiento. Kobayashi, de 25 años, ha estado en gran forma y recientemente ganó tres de los cuatro eventos en el prestigioso Torneo Four Hills. También ten cuidado con el alemán Karl Geiger, quien recientemente superó a Kobayashi en la clasificación de la Copa del Mundo, y el noruego Robert Johansson, quien ganó tres medallas olímpicas en 2018. (Crédito: Daniel Karmann/Picture Alliance/Getty Images) 9 de 24 | Arianna Fontana (Italia) — Fontana, en esta foto a la izquierda, ha ganado ocho medallas olímpicas. Eso es lo más empatado jamás por un patinador de velocidad en pista corta. Su especialidad son los 500 metros, que ganó en 2018 y ha ganado medallas en los últimos tres Juegos Olímpicos. Fontana fue la italiana más joven en ganar una medalla en los Juegos de Invierno cuando ganó un bronce a la edad de 15 años en 2006. (Crédito: Ahora tiene 31. Yomiuri Shimbun/AP) 10 de 24 | Johannes Thingnes Boe (Noruega) — Boe ha ganado las últimas tres Copas del Mundo títulos en el biatlón, disciplina que combina el esquí de fondo y el tiro con carabina. Ganó tres medallas olímpicas en 2018, incluido un oro en el evento de 20 kilómetros. El joven de 28 años estará entre los favoritos en China, especialmente después del retiro del legendario biatleta francés Martin Fourcade. (Crédito: Kevin Volgt/DeFodi Images/Getty Images) 11 de 24 | Wu Dajing (China) — Wu ganó la única medalla de oro de China en el Juegos Olímpicos de 2018, rompiendo el récord mundial en la carrera de pista corta de 500 metros. Terminó con un tiempo de 39,584 segundos, convirtiéndose en la segunda persona en la historia en patinar la carrera por debajo de los 40 segundos. Wu, de 27 años, ha ganado cuatro medallas olímpicas en su carrera, incluida una de plata en los 500 metros en 2014. (Crédito: Joosep Martinson/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 12 de 24 | Natalie Geisenberger (Alemania) — Geisenberger, de 34 años, es la luger femenina más condecorada en la historia olímpica, ganando cinco medallas en tres Juegos de Invierno. Cuatro de las cinco medallas son de oro; ha ganado los eventos individuales y por equipos en cada uno de los dos últimos Juegos Olímpicos. (Crédito: Daniel Kopatsch/Getty Images) 13 de 24 | Nathan Chen (Estados Unidos) — Si alguien es el favorito para acabar con el reinado de Yuzuru Hanyu en el patinaje artístico masculino es el deportista de 22 años. Chen, que ha ganado tres títulos mundiales consecutivos. Se esperaba que Chen, el primer patinador en realizar cinco saltos cuádruples en una rutina, compitiera por el oro en los Juegos Olímpicos de 2018, pero tropezó en el programa corto y terminó en un decepcionante quinto lugar. (Crédito: Atsushi Tomura/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 14 de 24 | Anna Hasselborg (Suecia): Hasselborg, de 32 años, fue la saltadora del equipo de curling ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2018 en Corea del Sur. Regresará a China junto con sus compañeras de equipo Sara McManus, Agnes Knochenhauer y Sofia Maberg. Las mujeres suecas han ganado tres medallas de oro en curling en los Juegos Olímpicos, la mayor cantidad de cualquier nación. (Crédito: Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images) 15 de 24 | Kamila Valieva (Comité Olímpico Ruso) — Valieva tiene solo 15 años, pero este año es la favorita en el patinaje artístico femenino. Ganó el campeonato nacional ruso en diciembre y siguió con un título europeo en enero, rompiendo su propio récord mundial en el programa corto. Ella es solo la cuarta patinadora artística femenina en lograr un salto cuádruple en una competencia, y es la segunda en lograr un toe loop cuádruple. La empujarán otras dos adolescentes rusas con las que entrena: Alexandra Trusova y la campeona mundial defensora Anna Shcherbakova. (Crédito: Vladimir Pesnya/Epsilon/Getty Images) 16 de 24 | Alexis Pinturault (Francia) — Pinturault, de 30 años, es la actual campeona esquí alpino, y está buscando agregar una medalla de oro olímpica para acompañar la plata que ganó en 2018. Terminó a solo 0,23 segundos del austriaco Marcel Hirscher en el evento combinado. Hirscher ahora está jubilado. Si Pinturault gana el oro, sería el primer campeón de esquí alpino de Francia en 16 años. (Crédito: Maxim Thoré/Bildbyrån/Reuters) 17 de 24 | Ireen Wüst (Países Bajos) — Los holandeses son famosos por su programa de patinaje de velocidad, y Wüst es la mejor de todos. Ninguna patinadora de velocidad en pista larga ha ganado más medallas olímpicas que ella (11). Cinco de esas medallas son de oro, incluida una de 2018 en los 1.500 metros. Ha ganado una medalla de oro en todos los Juegos Olímpicos de Invierno desde 2006. (Crédito: Vincent Jannink/ANP/AFP/Getty Images) 18 de 24 | Sui Wenjing y Han Cong (China) — Sui y Han, una de las mejores parejas de patinaje artístico del mundo, estarán entre las mejores esperanzas de la nación anfitriona de una medalla de oro. Perdieron por solo 0,43 puntos hace cuatro años, terminando con medalla de plata. Se recuperaron con el oro en el Campeonato Mundial de 2019. (Crédito: Joosep Martinson/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 19 de 24 | Lindsey Jacobellis (Estados Unidos) — Jacobellis, a la derecha, se dirige a sus quintos Juegos Olímpicos a los 36 años, y todavía está buscando esa escurridiza medalla de oro en snowboard cross. Jacobellis tenía la medalla de oro en la bolsa en 2006 cuando hizo un movimiento de exhibición en un salto y luego se cayó. Terminó con la plata y se encogió de hombros al terminar, diciendo: “Hacer snowboard es divertido. Me estaba divirtiendo”. (Crédito: Ezra Shaw/Getty Images) 20 de 24 | Francesco Friedrich (Alemania) — Friedrich, a la izquierda, pilotó dos trineos para ganar el oro olímpico en 2018, ganando los eventos de dos y cuatro hombres. (El evento de dos hombres en realidad terminó empatado en el primer lugar). Friedrich, de 31 años, fue el sexto piloto en la historia en ganar los eventos de dos y cuatro hombres en los mismos Juegos Olímpicos. (Crédito: Robert Michael/Picture Alliance/Getty Images) 21 de 24 | Timothy LeDuc (Estados Unidos) — LeDuc, de 31 años, se convertirá en el primer atleta abiertamente no binario en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno. LeDuc competirá en patinaje artístico por parejas junto a Ashley Cain-Gribble, de 26 años, y los atuendos de las campeonas estadounidenses desafían los estereotipos de género. “Mi esperanza es que la narrativa cambie más a que las personas queer puedan ser abiertas y exitosas en los deportes”, dijo LeDuc recientemente. “Siempre hemos estado aquí, siempre hemos sido parte de los deportes. Simplemente no siempre hemos podido estar abiertos”. (Crédito: Joosep Martinson/Unión Internacional de Patinaje/Getty Images) 22 de 24 | Martins Dukurs (Letonia) — Dukurs , de 37 años, ha sido una fuerza dominante en el skeleton durante años, ganando seis campeonatos mundiales y 11 títulos de la Copa del Mundo, incluidos los últimos tres años. Pero lo único que se le ha escapado ha sido el oro olímpico. Ganó la plata en 2010 y 2014 antes de terminar cuarto en 2018. (Crédito: Stefan Adeldberger/Expa/AFP/Getty Images) 23 de 24 | Marie-Philip Poulin (Canadá) — Poulin, una de las mejores jugadoras de hockey de todos los tiempos, recibió el apodo de “Capitán Clutch” después de marcar los goles de la victoria en las finales olímpicas de 2010 y 2014. También anotó en el partido por la medalla de oro de 2018, pero las canadienses perdieron ante Estados Unidos en una dramática tanda de penales. Poulin, de 30 años, volverá a liderar al equipo de Canadá en China. (Crédito: Rich Lam/Getty Images) 24 de 24 | Shaun White (Estados Unidos) — White ha sido la cara del snowboard desde 2006, cuando ganó el oro en su debut olímpico y fue conocido como el “tomate volador” por su pelo rojo suelto. Ha ganado el oro en el evento de medio tubo cuatro veces, y su victoria más reciente en 2018 provocó una celebración emotiva. A los 35 años, es probable que estos sean sus últimos Juegos Olímpicos, y buscará llegar a la cima. Pero se enfrentará a una dura competencia de un campo talentoso que incluye al japonés Yuto Totsuka, el campeón mundial defensor. (Crédito: Clive Rose/Getty Images)

El debate sobre la ciudadanía

La cuestión de la ciudadanía pende sobre Gu, y sobre muchos de los atletas nacidos en el extranjero.

China no permite la doble nacionalidad, y en los últimos años el gobierno ha tomado medidas enérgicas y ha animado a la población a denunciar a las personas que tienen dos pasaportes en secreto. Hay muy pocas excepciones a la prohibición, y es muy poco probable que alguna de estas circunstancias excepcionales se aplique a los atletas en cuestión, dijo Donald Clarke, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington especializado en derecho chino.

“La única forma en que los jugadores de hockey podrían convertirse en ciudadanos chinos es naturalizándose, y según la ley de nacionalidad de China, tienen que renunciar a su ciudadanía extranjera”, dijo Clarke a CNN. Lo mismo sucede con Gu.

Eileen Gu después de quedar primera en la prueba de estilo libre halfpipe femenino en el Toyota U.S. Grand Prix el 8 de enero de 2022 en Mammoth, California.

Pero no está claro si eso se ha cumplido. Gu nunca ha compartido públicamente si renunció a su ciudadanía estadounidense para competir por China, y las especulaciones aumentaron después de que solicitara el Programa de Becas Presidenciales de Estados Unidos en 2021, que solo está abierto a ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. El sitio oficial de los Juegos Olímpicos pareció confirmar su estatus en un artículo de enero que hacía referencia a la “doble nacionalidad” de Gu.

Tanto Clarke como Brownell afirmaron que lo más probable es que China haya hecho una excepción a sus propias reglas para permitir a los atletas nacidos en el extranjero mantener dos pasaportes, con la esperanza de reforzar su medallero olímpico, que el gobierno de China lleva tiempo promocionando como signo de fortaleza nacional.

Las principales preguntas sobre los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, respondidas

Esta estrategia podría ser “un experimento de los dirigentes, que juzgarán la reacción del público antes de decidir si siguen adelante con la práctica a mayor escala y permiten la doble nacionalidad a los atletas”, dijo Brownell.

Las autoridades de China han evitado cuidadosamente la cuestión de la nacionalidad de Gu, haciendo hincapié en su herencia china. Ella es lo que el gobierno suele denominar “chinos de ultramar”, es decir, ciudadanos extranjeros de ascendencia china, a los que se les da esa etiqueta independientemente de su ciudadanía o de cuántas generaciones de su familia hayan vivido en el extranjero.

Desde que Xi asumió el cargo, ha afirmado repetidamente que los chinos de ultramar también pertenecen a la nación, y ha prometido repetidamente “unir a los chinos de ultramar” con sus familiares en China como parte del “sueño chino”.

Parece que Gu forma parte de ese sueño chino, ya que el gobierno y su maquinaria de propaganda se apresuran para presentarla como propia.

“Tengo raíces muy profundas en China”, dijo Gu a la cadena estatal CCTV, según el tabloide nacionalista estatal Global Times. Añadió que había estado en China cuando se anunció que los Juegos de Invierno se celebrarían en Beijing, y ahí fue cuando “empecé a pensar en competir por China”.

En un artículo, Xinhua señaló que Gu visitaba Beijing todos los veranos en su infancia, que vio los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 desde las gradas y que le encanta el pato pekinés y los dumplings.

Gu “debería ser un ídolo para todo el mundo”, declaró un aficionado chino al Global Times. “Antes la gente quería ser estadounidense, ¿por qué no aceptar que la gente quiera ser china ahora?”.

