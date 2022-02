El partido del gobierno de España pide una investigación oficial sobre el abuso sexual del clero católico

Alexandra Ferguson

(CNN) — Un alto funcionario del presidente del gobierno de España dijo este lunes que el Partido Socialista en el poder quiere que la oficina del Defensor del Pueblo estatal investigue las numerosas denuncias de presuntos abusos a menores por parte del clero de la Iglesia católica española.

“Esto garantiza la privacidad de las víctimas. El Defensor del Pueblo tiene la independencia, la autoridad y el prestigio para dirigir la investigación”, dijo Félix Bolaños, ministro de la presidencia de España y uno de los principales asesores del presidente Pedro Sánchez, en una entrevista con Radio SER este lunes.

Bolaños dijo que el Partido Socialista iba a presentar una moción en el parlamento este lunes solicitando la investigación y que ya había invitado a la Iglesia Católica de España a participar en ella.

El papa expresa su “vergüenza” por la respuesta de la Iglesia a los supervivientes de abusos sexuales tras el informe francés

Un alto cargo del gobierno dijo a CNN que el presidente también apoya esta iniciativa de investigación, pero que no se ha pronunciado públicamente al respecto porque las relaciones con la Iglesia son parte de la gestión de Bolaños.

“Esto no va en contra de la iglesia católica ni de las personas que creen en la religión católica”, dijo Bolaños, pero añadió que “no puede haber impunidad para los abusos ocurridos durante décadas”.

Pero para la Conferencia Episcopal Española, el órgano rector de la iglesia, “el lugar para una investigación es el poder judicial español”, dijo el lunes a CNN el reverendo José Gabriel Vera, jefe de la oficina de información de la iglesia.

Vera afirma que las 70 diócesis católicas españolas recibieron 220 denuncias por presuntos abusos a menores desde 2001 y han remitido al Vaticano las que han considerado creíbles, siguiendo la política de la Iglesia. Alrededor de 160 de ellas se han resuelto, dijo, añadiendo que no sabía cuáles eran los resultados en esos casos.

Los presuntos abusos han estado en el ojo público desde que un importante periódico español, El País, publicó su propia investigación en diciembre pasado, informando que había descubierto 251 nuevos casos de presuntos abusos, que involucraban al menos a 1.237 víctimas entre 1943 y 2018.

Arzobispo de Munich dice que informe sobre abuso sexual es un “corte profundo para la Iglesia”

Tras el informe del periódico, la oficina central de la fiscalía española, en Madrid, preguntó a sus oficinas regionales a finales de enero si tienen alguna investigación en curso sobre presuntos abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia católica, o si tienen conocimiento de algún caso en curso en los tribunales regionales. La oficina central solicitó una respuesta antes del 10 de febrero, dijo un funcionario de la fiscalía a CNN.

“Se trata de conocer la situación actual en el ámbito penal. ¿Hay muchos casos? ¿O solo unos pocos?”, dijo el funcionario de la fiscalía, en relación con la consulta.

El presidente Sánchez se reunió el jueves pasado con una de las presuntas víctimas, según confirmó su oficina. Y se reunió el 24 de enero con el jefe de la Iglesia católica española.

“Lo que estamos haciendo en España no es diferente a lo que hacen otros países, Francia, Alemania o Canadá”, dijo Bolaños en la entrevista radiofónica. “Por la experiencia internacional que ya hemos visto, no es a corto plazo. Estamos hablando de años. No es una investigación fácil”.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.