La factura fiscal de Elon Musk en Estados Unidos: US$ 11.000 millones. La de Tesla: US$ 0

Nueva York (CNN Business) — Elon Musk se ha jactado repetidamente (o, tal vez, se ha quejado) de que pagará más en impuestos federales para 2021 de lo que nadie ha pagado nunca: unos US$ 11.000 millones. Pero al parecer Tesla no pagará ni un centavo.

Es posible que Tesla no tenga previsto pagar impuestos federales en ningún momento en el futuro inmediato, a pesar de que la empresa acaba de informar de su año más rentable hasta ahora. En 2021, Tesla registró unos ingresos netos de US$ 5.500 millones y unos ingresos ajustados de US$ 7.600 millones.

Pero enterrado en una nota a pie de página de su reciente declaración financiera anual ante la Comisión de Bolsas y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), Tesla informa que sus operaciones en Estados Unidos perdieron US$ 130 millones el año pasado, antes de impuestos. Afirma que todas sus ganancias antes de impuestos, más de US$ 6.000 millones, proceden de operaciones en el extranjero, aunque el 45% de sus ingresos proceden de ventas en Estados Unidos.

Aunque Tesla indica que su factura fiscal en el extranjero ascendió a US$ 839 millones, su factura fiscal estatal fue de solo US$ 9 millones. Y su factura de impuestos federales fue cero.

“Eso va más allá del sentido común, pero no del código fiscal de EE.UU.”, dijo Martin Sullivan, economista jefe de Tax Analysts, una editorial tributaria sin ánimo de lucro, y experto en las prácticas tributarias de las empresas estadounidenses.

Impuestos de Tesla: traslado de ganancias al extranjero, en el papel

Sullivan cree que la pérdida de US$ 130 millones en sus operaciones en EE.UU. se debe probablemente a una práctica habitual de las empresas multinacionales estadounidenses: estructurar sus operaciones de forma que las filiales en el extranjero sean las que declaren los ingresos, dejando que la operación en EE.UU. tenga pocos o ningún ingreso sujeto a impuestos que declarar.

Por ejemplo, una empresa puede ceder su propiedad intelectual a una de esas entidades extranjeras y cobrar a su unidad estadounidense una tasa por utilizar esa propiedad. Y así, la operación extranjera es muy rentable, mientras que la empresa estadounidense, cargada de “costos” para la propia empresa, declara pérdidas o muy pocos ingresos.

“Es algo propio de las multinacionales estadounidenses. Es muy común. Es casi una mala práctica no hacerlo”, dijo Sullivan.

Un informe reciente del Departamento del Tesoro de EE.UU. reveló que el 61% de los beneficios internacionales de las empresas multinacionales estadounidenses se declaran en siete pequeños países: Bermudas, Caimanes, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur y Suiza, conocidos como paraísos fiscales. Es una práctica que muchos funcionarios electos y el gobierno de Biden han prometido reprimir.

“Tesla y otras empresas gigantes han utilizado durante mucho tiempo estafas y lagunas jurídicas para no pagar impuestos; eso tiene que terminar”, dijo la senadora Elizabeth Warren, frecuente crítica de Musk. “Los demócratas están trabajando para poner fin a las exenciones fiscales de los republicanos para las corporaciones que trasladan los beneficios y los empleos al extranjero”.

Hasta ahora el Congreso no ha tomado medidas para detenerlo.

Sin embargo, la declaración financiera de Tesla no detalla lo que hizo exactamente. Por ejemplo, no dice en qué país o países obtuvo sus beneficios mientras declaraba pérdidas en Estados Unidos. Y Tesla se negó a responder preguntas sobre su declaración.

Tesla no espera pagar impuestos en EE.UU. a corto plazo

Teniendo en cuenta la importante ayuda financiera que Tesla ha recibido durante mucho tiempo gracias a los subsidios del gobierno para sus vehículos eléctricos, la empresa no tiene que recurrir al juego de la deslocalización de sus beneficios para evitar el pago de impuestos.

En lugar de ello, podría utilizar las pérdidas del pasado para proteger sus ingresos actuales de cualquier factura fiscal.

Una vez más, se trata de una práctica habitual para las empresas que pierden dinero: las pérdidas dan lugar a una rebaja fiscal futura.

Las empresas de tecnología que pierden dinero durante años antes de obtener beneficios, como es el caso de Amazon, han utilizado esta técnica. También lo han hecho las empresas de la vieja usanza que tienen problemas financieros, como todas las aerolíneas estadounidenses, que probablemente no tendrán que pagar impuestos durante años después de registrar miles de millones de dólares en pérdidas durante la pandemia, a pesar de recibir miles de millones en ayuda federal.

Del mismo modo, los competidores automovilísticos de Tesla en EE.UU. perdieron tanto dinero en la primera década de este siglo que General Motors y Chrysler necesitaron rescates gubernamentales. A pesar de esos rescates, ninguna de las dos empresas pagó impuestos durante varios años una vez que volvieron a ser rentables.

Las pérdidas pasadas son un enorme y muy valioso beneficio fiscal futuro conocido como “amortización de pérdidas operativas netas”. Tesla perdió dinero durante más de una década antes de que finalmente comenzara a reportar ingresos netos en 2020. Eran pérdidas reales, que se produjeron cuando los costos de desarrollo y construcción de sus vehículos en sus primeros años superaron con creces el dinero por el que podía venderlos. Lo hizo con la expectativa de obtener beneficios en el futuro a medida que la demanda aumentara y los costos disminuyeran. Eso es exactamente lo que ocurrió.

Pero, al acumular miles de millones de dólares en pérdidas, Tesla pudo acumular pérdidas operativas netas que podría utilizar en el futuro.

Aun así, Tesla reveló en la declaración financiera de esta semana que no ha utilizado ninguna de esas pérdidas pasadas para proteger los ingresos actuales de los impuestos. Y realizó una maniobra contable que sugiere que no sabe si alguna vez tendrá que utilizar esas pérdidas pasadas para proteger sus ingresos en Estados Unidos.

Tesla es bastante optimista sobre su futuro, esperando un crecimiento anual de las ventas del 50% en el futuro inmediato. Si creyera que sus pérdidas antes de impuestos en sus operaciones nacionales son temporales, probablemente no habría dado ese paso de reducir el valor de esas pérdidas pasadas como forma de eliminar futuros impuestos en EE.UU., según Sullivan.

¿Está Tesla perdiendo dinero en casa?

Hay otra posible razón por la que Tesla podría haber informado una pérdida antes de impuestos en sus operaciones en EE.UU.: una que no es tanto una maniobra contable diseñada para reducir los impuestos como una señal de advertencia sobre la viabilidad de la empresa. Tal vez siga perdiendo dinero con los vehículos que vende en Estados Unidos y solo pueda ganar dinero utilizando los costos más bajos de una fábrica relativamente nueva en Shanghái, China.

Eso es lo que cree uno de los más fervientes críticos y escépticos de Tesla. Gordon Johnson, de GLJ Research, señala que Tesla estaba perdiendo dinero en general hasta después de comenzar a producir sus vehículos en Shanghái en octubre de 2019. Cree que los inversores están dando demasiado crédito a Tesla por unos beneficios en Estados Unidos que no cree que sean reales.

“Creo que es un acuerdo masivo”, dijo sobre la declaración de Tesla esta semana. “En efecto, han dicho que no tienen previsto utilizar ninguna de las pérdidas netas. Eso significa que sus operaciones en Estados Unidos están perdiendo dinero. Es un argumento que hemos repetido una y otra vez. Fuera de China, Tesla pierde dinero”.

Pero otros analistas que han examinado su contabilidad insisten en que las ganancias de Tesla, tanto en su país como en el extranjero, son reales, independientemente de lo que digan sus declaraciones fiscales en Estados Unidos. Johnson dijo que si se equivoca, le corresponde a Tesla ser más transparente.

“La realidad es que, hasta que no proporcionen información, ambas explicaciones podrían ser correctas”, dijo.

La rara factura de impuestos de Musk

Musk tiene un historial de utilizar las leyes fiscales de EE.UU. para pagar poco o ningún impuesto federal sobre la renta personal. Un informe de ProPublica muestra que para 2018 Musk y muchos otros estadounidenses cerca de la cima de las personas más ricas del mundo no pagaron ningún impuesto sobre la renta.

En el caso de Musk, no recibe ningún salario de Tesla, solo opciones sobre acciones muy valiosas, como forma de remuneración. Y, según el código fiscal estadounidense, no tiene que pagar impuestos por esas opciones hasta que las ejerza para comprar acciones a una fracción de su valor actual.

También tendría que pagar impuestos si vende las acciones que ya poseía debido a su anterior inversión en la empresa, algo que rara vez ha hecho. Pero también lo hizo el año pasado.

Musk no ha ejercido la mayoría de las opciones que posee. Pero tenía opciones para comprar 22,9 millones de acciones que vencían en agosto de 2022, y comenzó a ejercer esas opciones para comprar acciones adicionales a finales del año pasado.

En total, gastó US$ 142,6 millones para comprar acciones por valor de US$ 23.600 millones, lo que le supuso US$ 23.500 millones en ingresos sujetos a impuesto, gravables para 2021 a una tasa federal de aproximadamente el 41%.

Musk también vendió una pequeña fracción de las acciones adicionales que ya poseía, ventas que representaron US$ 5.800 millones sujetos a impuestos, a una tasa de ganancia de capital más baja.

En conjunto, esas transacciones de acciones probablemente dieron lugar a una factura de impuestos federales de aproximadamente US$ 11.000 millones sobre la que ha tuiteado.

Pero esa podría ser la última vez en los próximos años que pague un impuesto federal sustancial, a menos que el Congreso apruebe una de las diversas propuestas para gravar el patrimonio neto de las personas más ricas del país, en lugar de solo sus ingresos. Varios senadores demócratas, entre ellos Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Ron Wyden, lo han propuesto, pero hasta ahora no han estado cerca de aprobarse.

No es de extrañar que Musk se oponga a estos esfuerzos y se haya burlado de los tres senadores en Twitter.

Las opciones que Musk ejerció el año pasado y que produjeron la enorme factura fiscal no son el final de sus opciones. La declaración financiera de Tesla de esta semana revela que Musk recibió otros 8,4 millones de opciones, lo que eleva su total a 67,5 millones.

Pero ninguna de esas opciones expira hasta 2028. Por lo tanto, es probable que pasen cinco años antes de que empiece a ejercerlas, a menos que deje la empresa antes.

Si vuelve a pagar cero impuestos federales, es muy probable que su factura fiscal y la de su empresa principal sean iguales durante esos cinco años.

