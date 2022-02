Patinadora artística del Comité Olímpico Ruso que dio positivo en una prueba de drogas en los Juegos de Invierno es menor de edad

Melissa Velásquez Loaiza

Beijing (CNN) — La patinadora artística rusa Kamila Valieva, que está en el centro de la polémica por los controles antidopaje en Beijing 2022, recibió el apoyo del Kremlin en Moscú, pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no quiso confirmar las informaciones sobre un positivo en el equipo ruso de patinaje artístico.

“Se dispararon [los informes] entre aquellos que no tenían información verificada”, dijo Peskov. “Como es habitual, al no conocer los detalles, todo el mundo empezó a gritar a los cuatro vientos. No nos uniremos a esta fila ordenada de gritones”.

Sigue sin estar claro cuándo se dio el positivo, pero el periódico ruso RBC Sport informó este miércoles de que el control antidopaje fallido se realizó en diciembre y solo salió a la luz durante los Juegos Olímpicos de Invierno.

La polémica siguió retrasando la ceremonia de entrega de medallas de la prueba de patinaje artístico por equipos, que ganó el Comité Olímpico Ruso (ROC).

“La única fuente primaria de información debe ser el COI”, añadió Peskov.

“Han escuchado las declaraciones del COI, no tiene sentido que nosotros añadamos nada aquí. Nos guiamos por el COI y deseamos a nuestros atletas, incluida Valieva, sólo medallas de oro”.

Múltiples fuentes declararon a la analista de CNN Sports Christine Brennan que la atleta de la prueba de patinaje artístico del equipo de la ROC que ha dado positivo por una sustancia prohibida es menor de edad.

CNN confirmó que Kamila Valieva, de 15 años, es la única menor de edad en el equipo de seis personas que representa al Comité Olímpico Ruso (ROC).

Los patinadores artísticos aún no han recibido sus medallas en el evento por equipos en Beijing 2022. La ceremonia de entrega de medallas estaba prevista para el martes por la noche, hora local, pero se eliminó de la lista de eventos.

El equipo del ROC ganó la medalla de oro, seguido por Estados Unidos, que se llevó la plata. El bronce fue para Japón y Canadá quedó en cuarto lugar.

No está claro si se tomará alguna medida o si se permitirá que la atleta continúe compitiendo en los Juegos, dada su edad.

Kamila Valieva: la patinadora artística rusa se convierte en la primera mujer en lograr un quad en los Juegos Olímpicos de Invierno

La prueba positiva de la patinadora del ROC

No está claro exactamente cuándo se tomó la prueba que dio positivo.

El periódico ruso RBC Sport informó que una muestra tomada en diciembre de uno de los seis miembros del equipo ruso dio positivo por trimetazidina, según una fuente familiarizada con la situación y una fuente en la Federación Rusa de Patinaje Artístico.

La trimetazidina es un medicamento que se usa para tratar a personas con una afección cardíaca conocida como angina. Está en la lista de prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

“En una muestra de dopaje tomada… en diciembre, no se encontraron drogas. Estamos hablando de trimetazidina, en proporciones mínimas”, dijo una fuente, informó RBC Sport.

Si bien el COI no ha mencionado a ningún atleta en relación con el caso, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, publicó un video en Twitter el jueves expresando su apoyo a Valieva.

“Los milagros pueden estar simplemente frente a nosotros, y lo que hizo Kamila Valieva es un verdadero milagro. Puedo explicar por qué esto es un milagro. Es un milagro porque después de completar su programa se ganó los corazones de todo el mundo”, dijo Zakharova.

“Esto es fenomenal. Vemos de nuevo, frente a nuestros ojos, este choque del bien y el mal y el deseo del mal de hacer que la cantidad del bien sea la menor posible, para que el bien pierda su poder”.

Valieva hizo historia el lunes al convertirse en la primera mujer en aterrizar un quad en los Juegos Olímpicos. Luego ganó el evento de patinaje libre y ayudó a su equipo a llevarse el oro. El jueves, se vio a Valieva practicando sobre el hielo en una sesión de práctica programada.

CNN se ha comunicado con el COI, la República de China y la Agencia Internacional de Pruebas para obtener comentarios, pero aún no ha recibido una respuesta.

¿Por qué se le llama ROC a Rusia en los Juegos Olímpicos y por qué está sancionada?

¿Qué dijo el COI sobre el caso del ROC?

El portavoz del Comité Olímpico Internacional (COI), Mark Adams, dijo el jueves que no comentaría sobre “especulaciones” sobre el caso y no podía responder si la ceremonia de entrega de medallas se llevaría a cabo.

“Por el momento, son especulaciones… Tenemos que esperar con paciencia a que este caso llegue a algún tipo de conclusión”, dijo Adams.

Adams reiteró sus comentarios del miércoles de que surgió un “problema emergente” con poca antelación que requería “consultas legales con la Unión Internacional de Patinaje”.

“Hay un problema legal, no puedo decir nada más que eso”, dijo el jueves.

El equipo de Estados Unidos le dijo a CNN en un comunicado que “no tenemos todos los detalles” sobre por qué se pospuso la ceremonia de entrega de medallas.

“Pero en situaciones como esta, se trata de más que el oro. Se trata de la integridad del deporte justo y la responsabilidad”, dijo Kate Harman, portavoz del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC). El equipo estadounidense ganó la plata en el evento de patinaje artístico por equipos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que estaba esperando más detalles antes de comentar sobre la patinadora del ROC.

“Hasta ahora no hemos escuchado las declaraciones oficiales, sigamos juzgando por las declaraciones oficiales. Hasta ahora, estas son solo fuentes en los medios. Esperemos aclaraciones de nuestros funcionarios deportivos o del COI”, dijo Peskov.

El Ministerio de Deportes de la Federación Rusa también dijo que era prematuro comentar sobre el aplazamiento de la ceremonia de entrega de premios, según el canal deportivo ruso Match-TV.

“La posición de la Federación Rusa es oponerse de manera constante y constante a todo tipo de violaciones de las reglas deportivas y la ética olímpica”, dijo el ministerio, según Match TV, sobre el caso de la patinadora del ROC.

¿Qué es el ROC?

Los atletas rusos no pueden competir en los Juegos Olímpicos con el nombre o la bandera de su país debido a las sanciones del COI y la AMA por no cooperar con las normas antidopaje.

Sin embargo, los atletas que pueden demostrar que están libres de drogas para mejorar el rendimiento pueden competir bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (ROC).

Rusia tiene técnicamente prohibido competir en todos los eventos deportivos internacionales hasta diciembre de 2022 después de que se descubrió que había llevado a cabo un programa de dopaje patrocinado por el Estado. Esta prohibición cubre tanto los Juegos de Invierno de 2022 como la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar.

El comité de revisión de cumplimiento de la AMA sugirió sanciones en 2019 porque la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) no cooperó plenamente durante las investigaciones sobre los deportes del país.

Antes de los Juegos de Beijing, la agencia antidopaje dejó en claro que, aunque Rusia ahora está siguiendo las reglas antidopaje, no debe asumir que las sanciones se levantarán automáticamente cuando finalice la suspensión del país.

— Gawon Bae, Mitch McCluskey, AnneClaire Stapleton, Homero De La Fuente y Aleks Klosok de CNN contribuyeron a este informe.

