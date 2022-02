Las nuevas rutas de trenes de Europa para 2022

Alexandra Ferguson

(CNN) — ¿Qué podría complementar mejor la progresiva flexibilización de las normas europeas contra la pandemia? Una floreciente red ferroviaria internacional para 2022.

Los trenes nocturnos del continente han pasado de estar al borde de la extinción a un resurgimiento en toda Europa, encabezado por la compañía austriaca ÖBB, con la aparición de nuevas empresas privadas que ofrecen más opciones.

Mientras tanto, a medida que se van instalando más trenes diurnos en todo el continente, los precios van bajando. Las dos redes de alta velocidad italianas están creando vagones cada vez más lujosos para atraer a los clientes, mientras que en Francia y España se han puesto en marcha trenes de alta velocidad de bajo costo.

¿Dónde viajar en 2022? Estas son las nuevas rutas que se inauguraron en Europa en los últimos meses, y las que se esperan para el resto del año.

Rutas inauguradas

Viena a París

El nuevo tren cama Viena-París de OBB sigue la ruta original del Orient Express.Crédito: Harald Eisenberger/OBB

El tren Nightjet de OBB de Viena a París se inauguró en diciembre de 2021 y funciona tres veces por semana en ambas direcciones. Es uno de los varios trenes que conectan las principales ciudades europeas: pasa por Salzburgo, Múnich y Estrasburgo, y sigue la ruta del Orient Express original (por un precio mucho menor). El viaje de 14 horas sale de Viena a las 19.40 y llega a París a las 9.42, justo a tiempo para un croissant y un café con leche; si lo tomas en sentido contrario, pasa 10 minutos más tarde. Las tarifas comienzan en US$ 101 por una cabina privada.

Ámsterdam a Zúrich

Toma el nuevo tren nocturno desde Ámsterdam para despertarse entrando en la estación de Zúrich.Crédito: Adobe Stock

Otro tren-cama de Nightjet, esta ruta lanzada en diciembre de 2021, conecta Ámsterdam y Zúrich. Hace escala en estaciones alemanas, como Colonia, Bonn y el aeropuerto de Fráncfort, antes de cruzar a Suiza en Basilea. El viaje completo dura poco menos de 12 horas, llegando a Zúrich poco después de las 8 de la mañana, y a Ámsterdam después de las 9 de la mañana para los que viajan en sentido contrario.

Génova a Nápoles

Italo lleva la alta velocidad a Génova.Crédito: Italo

Aunque sea la sexta ciudad más grande de Italia, Génova no está tan bien conectada con el resto del país; para llegar a la capital, las opciones son tomar un tren regular por la costa oeste, o ir al noreste hasta Milán y cambiar a un tren de alta velocidad hacia el sur. Al menos, así era hasta que Italo, la red de alta velocidad rival de la estatal Trenitalia, lanzó una ruta desde Génova hasta Nápoles. Sí, sigue subiendo por Milán, pero luego se dirige sin escalas al sur, a Roma y Nápoles. El trayecto completo dura seis horas y 45 minutos, lo que supone una reducción de 80 minutos con respecto a la ruta directa anterior.

Bruselas a Praga

El nuevo tren nocturno de Bruselas a Praga es una cooperativa belga-neerlandesa.Crédito: zgphotography/Adobe Stock

Se trata de una gran odisea europea que se inaugurará en el verano de 2022. El tren nocturno de European Sleeper atravesará el continente en la oscuridad, saliendo de Bruselas a la hora de la cena y pasando por grandes ciudades como Ámsterdam, Hannover y Berlín, antes de llegar a Praga a tiempo para un desayuno tardío, alrededor de las 10.30 de la mañana. El viaje se realizará tres veces por semana y los pasajes saldrán a la venta en primavera. La compañía es una cooperativa belga-neerlandesa que opera en asociación con el operador checo RegioJet, y dice que lanzará una ruta Bruselas-Varsovia en 2023.

Madrid a Barcelona

La ruta de bajo costo y alta velocidad Madrid-Barcelona pasa por Zaragoza.Crédito: rh2010/Adobe Stock

El tren de alta velocidad suele ser caro, a no ser que se trate de la popular ruta Madrid-Barcelona, que ha visto cómo se abren dos opciones de alta velocidad de bajo costo. Ouigo, afiliada de la francesa SNCF, se lanzó en mayo de 2021, y Avlo, parte de la española Renfe, un mes después. Desde septiembre, Ouigo ha hecho paradas intermedias en las animadas Zaragoza y Tarragona, mientras que algunos trenes de Avlo continúan hasta Figueres.

España lanza tren bala de bajo costo entre Madrid y Barcelona

París a Milán

La clase ejecutiva del Frecciarossa recuerda a un jet privado.Crédito: Gabrielle Cezard/SIPA/Shutterstock

El atrevido Frecciarossa de Italia, su tren de alta velocidad insignia, inició un nuevo servicio de Milán a París en diciembre de 2021. Aunque no se trata de una ruta nueva, los TGV franceses ya conectan las dos ciudades, es una forma mucho más glamurosa de hacerlo, sobre todo si se reserva la clase ejecutiva del Frecciarossa, cuyos grandes sillones se asemejan a los de un jet privado. La ruta es estupenda, pasando por Turín, Chambery y Lyon, y además se reducen en 20 minutos los tiempos del TGV.

Londres a Edimburgo

Lumo ha llevado los viajes en tren de bajo costo a la concurrida ruta Londres-Edimburgo.Crédito: Euan Cherry/PA/Lomo

Una vez más, no se trata de una nueva ruta como tal, pero está abriendo una ruta popular a aquellos con un presupuesto más ajustado. El nuevo servicio de Lumo, que se lanzó en octubre de 2021, pretende ofrecer una alternativa a las aerolíneas de bajo costo, que normalmente se aprovechan de esta ruta, ya que los trenes del Reino Unido son notoriamente caros. Tras empezar a funcionar con tres servicios diarios, pasarán a ser cinco en abril. Sin embargo, hay que comprobar la tarifa con cuidado: aunque los precios empiezan en US$ 20 por trayecto, el más barato que pudimos ver un día que comprobamos, con dos meses de anticipación, era de US$ 58. Lumo dice que el 60% de los pasajes se venden en US$ 41 o menos.

Los viajeros que les están dando la espalda a los aviones

Cuneo a Niza

La línea Cuneo-Niza es conocida como el “ferrocarril de las maravillas”, que atravieza Italia y Francia antes de salir al Mediterráneo en Niza.Crédito: Adobe Stock

El trayecto desde Cuneo, en las montañas del Piamonte, hasta Niza, en la Costa Azul, es tan bello que en 2021 los miembros de la organización sin ánimo de lucro para el patrimonio, FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), lo declararon una de las cosas más preciosas de Italia. Con un descenso de 1.000 metros a lo largo de 96 kilómetros, es un viaje asombroso a través de las montañas, a través de altos viaductos, y hasta el mar Mediterráneo, cruzando entre Italia y Francia todo el tiempo. No es de extrañar que se le conozca como la “Ferrovia delle meraviglie”, el ferrocarril de las maravillas. Una sección había estado cerrada desde octubre de 2020 debido a los daños causados por una tormenta, pero la línea se reabrió por completo el 21 de diciembre de 2021.

Ancona a Fabriano

Este es uno de los trenes turísticos de época de Italia.Crédito: Fondazione FS

Italia tiene una gran colección de “trenes turísticos”, y este, que se inauguró en septiembre de 2021, es uno de los más espectaculares, ya que parte de la costa en Ancona y se adentra en los Apeninos, viendo la amplitud de la región de Las Marcas. En un ferrocarril de una sola vía del siglo XIX, una de las líneas más antiguas de Italia, que utiliza una locomotora diésel de época, hace escala en Fabriano (la cuna medieval del papel) antes de atravesar el valle de Cesano, llegar a Sassoferrato y a Pergola, donde regresa.

Liubliana a Graz

Graz es accesible directamente desde Eslovenia gracias al nuevo tren Liubliana-Budapest.Crédito: JFL Photography/Adobe Stock

La ruta de ÖBB de Liubliana a Budapest se lanzó en diciembre de 2021, pero su tortuoso recorrido a través de Austria significa que no es la más rápida en ese tramo. Sin embargo, ha abierto una línea directa desde la capital eslovena a Graz. El trayecto dura tres horas y 17 minutos y sale de Liubliana poco después de las 16 horas.

Viena a Fráncfort

Los RailJets rojos de OBB ya circulan entre Viena y Fráncfort.Crédito: volkerpreusser/Alamy Stock Photo

Otro de los lanzamientos de diciembre de ÖBB, este es un tren Railjet, que amplía la actual ruta Railjet Viena-Innsbruck, que anteriormente terminaba en Bregenz. Ahora llega hasta Fráncfort, una ruta a la que también se puede llegar con un Intercity Express (ICE) de ÖBB.

Palermo a Messina

El Frecciabianca atraviesa ahora a toda velocidad Sicilia hasta Messina.Crédito: napa74/Adobe Stock

Hasta ahora, se podía tomar un tren de alta velocidad desde el norte de Italia hasta el extremo sur, en Lamezia Terme. Ahora también se puede atravesar Sicilia por la vía rápida: el primer servicio de alta velocidad en la isla más grande del Mediterráneo comenzó en noviembre de 2021. Conecta la capital, Palermo, con la segunda ciudad, Catania, y atraviesa la Sicilia central, menos visitada, pasando por Caltanissetta y Enna, antes de llegar a la costa de Catania y dirigirse al norte, a Mesina, donde los hidroplanos conectan con los trenes de alta velocidad de la península. Todavía no es de alta velocidad: el viaje completo dura unas tres horas, aunque debería reducirse a dos horas y 15 minutos en dos años. El elegante tren Frecciabianca es también una importante mejora de los lentos trenes regionales que actualmente recorren la ruta del centro de Sicilia.

Viena a Cluj-Napoca

Este nuevo e increíble viaje sigue el Danubio desde Viena (en la foto) hasta Budapest, y luego hasta Rumanía.Crédito: Adobe Stock

Este viaje de casi 11 horas, que se inauguró en diciembre de 2021, serpentea a través de Austria, Hungría y Rumanía, bordeando la frontera eslovaca y el Danubio antes de detenerse en Budapest, para luego cruzar la frontera rumana justo antes de Oradea. Cluj-Napoca es la capital no oficial de Transilvania, conocida por sus calles empedradas, sus edificios medievales y su animada vida nocturna. Cerca de allí se encuentra la mina de sal de Turda, que parece una catedral, así como el bosque encantado de Hoia Baciu. También es, por supuesto, la puerta de entrada a la famosa y hermosa campiña transilvana.

Próximamente

Graz a Varsovia

PKP te llevará de Graz a Varsovia a partir de junio.Crédito: PZ Studio/Adobe Stock

En junio de 2022 se lanzará un tren nocturno de Graz a Varsovia, con parada en Cracovia antes de llegar a la capital polaca. En colaboración con PKP (Ferrocarriles Polacos) y el ÖBB austriaco, el tren saldrá de Graz a la hora de la cena y hará escala en Ostrava, en la República Checa, antes de cruzar la frontera polaca en Chałupki, pasar por Cracovia a las 6 de la mañana y llegar a Varsovia poco antes de las 9 am.

París a Lyon

Dijon es una parada en la ruta de bajo costo París-Lyon.Crédito: Quang Ngo/Adobe Stock

A partir de abril de 2022, la línea de bajo costo Ouigo ofrecerá un servicio desde la capital francesa hasta la capital gastronómica del país. No es precisamente de alta velocidad: los trenes tienen un límite de 160 kilómetros por hora, pero las tarifas empiezan en solo US$ 11 por el trayecto de cinco horas y media. Además, pasa por Dijon, uno de los lugares que CNN recomienda para 2022.

Graz a Berlín

Graz es también el punto de partida del servicio ampliado a Berlín.Crèdito: Alamy

ÖBB también va a lanzar un servicio NightJet de Graz a Berlín en junio de 2022. En efecto, se trata de una extensión del actual servicio Viena-Berlín.

Estocolmo a Hamburgo

La nueva ruta SJ le dejará en Hamburgo.Crèdito: NilsZ/Adobe Stock

Suecia es la cuna del movimiento “flight shame” (Vergüenza por volar) de Europa, y el operador sueco SJ lo aprovecha con un nuevo tren nocturno de Estocolmo a Hamburgo, que comenzará a funcionar en la segunda mitad de 2022 bajo el nombre de EuroNight. Saliendo a primera hora de la noche desde Suecia, hará escala en Copenhague en su viaje por Dinamarca, llegando a Hamburgo antes de las 7 de la mañana. En sentido contrario, el servicio funcionará unas tres horas más tarde.

Zúrich a Roma

El nuevo tren nocturno te lleva desde Zúrich y te deja en la Ciudad Eterna.Crédito: Ernesto Ruscio/Getty Images

Otra apuesta de NightJet, que se inaugurará en diciembre de 2022. También se están ampliando los viajes internacionales diurnos. La ruta Railjet que actualmente une Viena, Innsbruck y Bregenz se ampliará hasta Fráncfort. Y también se están preparando nuevos trenes que unirán Graz con Budapest, según ÖBB.

Praga a Lviv

El servicio de RegioJet entre Praga y Lviv ha sido aplazado.Crédito: Christopher Occhicone/Bloomberg/Getty Images

RegioJet debía iniciar este año un servicio nocturno de Praga a Lviv, aplazado desde 2021. Sin embargo, aún no hay señales de ello, y con los actuales disturbios en Ucrania, es de esperar que se retrase de nuevo.

