Perros robot podrían patrullar la frontera entre Estados Unidos y México

(CNN) — Las fotos parecen sacadas de una escena de ciencia ficción: perros robot patrullando la frontera entre Estados Unidos y México, escalando terrenos difíciles en busca de amenazas y contrabando.

Pero estas imágenes son reales.

El Departamento de Seguridad Nacional los presentó al público recientemente, ya que reveló detalles sobre cómo está probando la tecnología.

Los funcionarios elogiaron el potencial de los robots como un “multiplicador de fuerza” que podría aumentar la seguridad de los agentes de la Patrulla Fronteriza al reducir su exposición a peligros que amenazan la vida. Un artículo que promociona las pruebas en el sitio web de la Dirección de Ciencia y Tecnología del DHS señala que algún día los perros, oficialmente conocidos como Vehículos de Vigilancia Terrestre Automatizados, podrían convertirse en “el mejor amigo de un agente o oficial de la CBP [Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos]”.

“No te sorprendas”, dice, “si en el futuro ves al robot ‘Fido’ en el campo, caminando junto al personal de CBP”.

Pero los detalles sobre las pruebas parecieron sorprender a algunas personas, lo que provocó una oleada de reacciones en las redes sociales comparando las imágenes con escenas distópicas de programas de ciencia ficción como “Black Mirror”.

“Esto realmente se sintió como una bofetada en la cara”, dice Vicki Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, un grupo paraguas que critica la iniciativa como un desperdicio “alarmante e indignante” del dinero de los contribuyentes que sería mejor gastar en desarrollar sistemas para responsabilizar a los agentes de la Patrulla Fronteriza.

Gaubeca se describe a sí misma como una amante de la tecnología y los perros (tiene cinco). Pero ella dice que no ve nada lindo en las recientes descripciones del gobierno de los perros robot que prestan una “pata de ayuda”. Durante años, su organización ha advertido que la militarización a lo largo de la frontera pone en riesgo a las comunidades y los migrantes. Y esto, dice, es solo el último ejemplo preocupante.

“Hay otras tecnologías que ya están usando y que creemos que deberían reducir y, sin embargo, están agregando otro tipo de tecnología de vigilancia que es aterrador, para ser honesta”, dice Gaubeca. “Ciertamente parece que es algo construido para algo muy agresivo, como los teatros de guerra, en lugar de una comunidad”.

Ghost Robotics, la empresa con sede en Filadelfia que fabrica los robots que los equipos del DHS han estado probando, dice que no hay nada que temer.

“Estamos enfocados en hacer lo correcto. Queremos hacer lo correcto para la seguridad nacional y para el país”, dice el CEO de la compañía, Jiren Parikh.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dice que el proyecto permanece en la fase de investigación y desarrollo, sin un cronograma para el despliegue de los perros.

Mientras tanto, hay muchos problemas serios que esta tecnología está sacando a la luz.

Hay una diferencia entre la ciencia ficción y la realidad

A veces lindos y a veces espeluznantes, los perros robot han cautivado la imaginación de los estadounidenses durante décadas, mucho antes de que los videos de los robots de cuatro patas de Boston Dynamics bailando Motown y BTS comenzaran a volverse virales.

Han sido símbolos de innovación futurista y presagios ominosos de lo que podría suceder si la tecnología cae en las manos equivocadas.

En 1940, Westinghouse exhibió un perro de piel de aluminio de 27 kilos en la Feria Mundial llamado Sparko que podía caminar, ladrar y sentarse. En la década de 1960, la familia de dibujos animados futuristas de los Supersónicos adoptó brevemente un perro electrónico de propulsión nuclear, Lectronimo, antes de decidir donarlo al departamento de policía.

Amenazantes sabuesos mecánicos perseguían a los fugitivos en la distópica novela de Ray Bradbury de 1953 “Fahrenheit 451”. En 2017, un episodio de “Black Mirror” presentó aterradores perros guardianes robot que persiguen y matan personas.

Pero Parikh, CEO de Ghost Robotics, dice que hay una gran brecha entre la forma en que los perros robot son retratados en la ciencia ficción y la realidad de la tecnología.

“Es una computadora que funciona con baterías que se mueve sobre cuatro patas y que literalmente deja de funcionar en cuatro horas. No hay forma de que se apoderen de nada”, dice.

Y, señala, “es un robot controlado remotamente por un humano en el medio”.

Esta imagen del folleto muestra el perro robot Vision 60 de Ghost Robotics a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. (Ghost Robotics/AFP via Getty Images)

Pero aún así, Parikh dice que los robots de su compañía brindan una serie de ventajas en las zonas fronterizas. La DHS está patrullando una gran área geográfica, señala, a menudo en condiciones muy duras.

“Esta es una buena manera de que la tecnología agregue valor”, dice, “llenando los agujeros”.

Durante las pruebas de los robots de 45 kilos, se les montaron diferentes tipos de cámaras y sensores, que transmiten datos en tiempo real a los humanos que los operan a través de una computadora portátil o un control remoto manual, dijo el DHS.

Los equipos primero los probaron en asfalto, hierba y colinas en Lorton, Virginia, luego los probaron en escenarios más realistas en El Paso, Texas, donde caminaron por colinas, barrancos y rocas. Las pruebas de El Paso simularon tareas de centinela e inspecciones. Y los ejercicios también incluyeron maniobras en espacios reducidos, condiciones de mucho calor y poco oxígeno, “situaciones que son especialmente peligrosas para los agentes y oficiales de la CBP”, dijo el DHS.

La gerente del programa de Ciencia y Tecnología del DHS, Brenda Long, describe a los perros como “perfectos”, dada la amplia misión de la CBP y los muchos riesgos que enfrenta su personal.

“La frontera sur puede ser un lugar inhóspito para el hombre y la bestia, y esa es exactamente la razón por la que una máquina puede sobresalir allí”, dijo en el comunicado de prensa del departamento.

Los activistas en la frontera dicen que ya se sentían sitiados

Los defensores de la comunidad en la frontera han acusado durante mucho tiempo al gobierno de EE.UU. de militarizar la región y utilizar una vigilancia excesiva. Y el anuncio de las pruebas con perros robot no ayuda, dice Gaubeca.

“Las comunidades fronterizas ya se sienten sobrevigiladas, sobremilitarizadas y, sin embargo, sacan a relucir esta nueva tecnología y se jactan de ella en un momento en que las familias están preocupadas por cómo llevar comida a sus mesas y la inflación”, dice. “E ignora por completo a las comunidades fronterizas como comunidad. Es como si no reconocieran que somos seres humanos en ambos lados”.

Para Gaubeca, todo se reduce a cómo se asignan los recursos.

“Es un uso de la tecnología que crea más problemas y no resuelve lo que vemos como el problema, que es cómo hacemos que esta agencia rinda cuentas y cómo creamos un sistema más humanitario y eficiente en la frontera”, ella dice. “Deberían gastar el dinero en algo que sea más humanitario y efectivo, en lugar de intimidatorio”.

La administración de Biden ha dicho que quiere crear un sistema más eficiente, humano y ordenado en la frontera, pero “esto contradice completamente ese sentimiento”, dice.

Ghost Robotics se ha asociado con el Departamento de Defensa de EE.UU. en el pasado. Y Parikh señaló que acababa de hablar por teléfono con el Ministerio de Defensa de Ucrania antes de hablar con CNN esta semana. Pero dijo que los perros robot en la frontera de EE.UU. no son parte de un esfuerzo militar, y cualquier sugerencia de que lo son es una tontería.

Esta imagen publicada por la Fuerza Aérea de EE.UU. en 2020 muestra a la sargento de personal de la Fuerza Aérea de EE.UU. Carmen Pontello presentando a Hammer, un perro de trabajo, al Ghost Robotics Vision 60 en la base de la Fuerza Aérea Scott en Illinois.

“Es solo otro portador de sensores. Está realmente a distancia… Es realmente para detectar el entorno. En realidad no interactúa con las personas. No es para lo que está hecho. No tiene armas”, dice. “No es ser militarizado por la frontera. No es detener a la gente, diciendo ‘no vayas aquí’. No puede hacer eso. Es un pequeño robot”.

La tecnología, dice, está diseñada para mantener a las personas seguras. Pero, ¿podría usarse alguna vez contra los migrantes en la frontera?

“Eso ni siquiera ha surgido nunca”, dice Parikh. “Ni siquiera es un caso de uso remoto que alguna vez se discutió o habló”.

La gente ni siquiera puede ponerse de acuerdo sobre “una pared física básica hecha de concreto y metal”, dice.

“¿Realmente pensamos que vamos a comenzar a armar robots? Es una tontería hacer eso. Tampoco creo que esté en el ADN de Estados Unidos”, dice Parikh. “Vivimos en un país que tiene tantas reglas y requisitos reglamentarios que cosas como esta son remotas y prácticamente imposibles sin la opinión de la población”.

Parikh dice que Ghost Robotics trabaja regularmente con legisladores y agencias gubernamentales.

“Esto no se hace en el vacío… Tiene que pasar por procesos y reglas. Todo lo que hacemos, todo se cuestiona. Todos tienen la capacidad de cuestionar lo que estamos haciendo”.

Esto no se trata solo de la frontera

Cuando Greg Nojeim se enteró de los perros robot, su mente se llenó de preguntas. La principal de ellas: ¿Alguien ha estudiado su impacto en la privacidad?

“La frontera se ha convertido en un campo de pruebas para tecnología de vigilancia nueva e intrusiva”, dice Nojeim, codirector del proyecto de seguridad y vigilancia del Centro para la Democracia y la Tecnología.

Y en muchos casos, dice, la ley no se ha puesto al día con la tecnología en desarrollo.

“Una vez que la plataforma sea aceptada, créanme, se desarrollarán nuevos usos. Es inevitable. Y no creo que estemos listos como sociedad para decir, este uso está permitido, este no lo está. No creo que las legislaturas están listas para decir que esto está permitido, este uso no lo está… Me preocupa que la tecnología se esté adelantando a la ley”.

Un perro robot escanea un paisaje desértico con su cámara y sensor mientras está de guardia en esta foto proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional.

Él dice que cuando eso sucede, las libertades civiles sufren. Y eso, dice, debería importarle a todos, ya sea que viva cerca de la frontera o no.

Como señaló una columna de opinión reciente de Los Angeles Times, las tecnologías de vigilancia que comienzan en la frontera a menudo llegan a otras partes del país.

La tecnología de reconocimiento facial es un ejemplo reciente, dice Nojeim.

“Esa tecnología ahora se ha extendido a algunos departamentos de policía, y la gente está descubriendo que no identifica a las personas tan bien como podría, y que las personas de color están siendo identificadas erróneamente a un ritmo alarmante”, dice.

Si los perros robot comienzan a patrullar la frontera, dice Nojeim, es solo cuestión de tiempo antes de que también puedan aparecer en tu comunidad.

