“El estafador de Tinder”, ¿realidad o ficción?

merinojavier73

(CNN Español) — Que levante la mano quien haya encontrado el verdadero amor a través de una aplicación de citas.

Que levanten las manos las personas que han sido engañadas en una aplicación de citas.

¿Por qué el documental de Netflix, “El estafador de Tinder”, ha cautivado a tantos a nivel mundial? ¿Qué elementos tiene que ha cautivado a hombres y mujeres alrededor del mundo?

Según el crítico de televisión Álvaro Cueva tiene todos los elementos ideales para una gran historia: “Antes que nada tienes una parte morbosoa y siniestra, al mismo tiempo lo romántico e ideal”.

“Tienes esos elementos y si le sumas la parte erótica que se desborda de principio a fin más las apps (aplicaciones) para ligar”, añade.

View this post on Instagram A post shared by Cecilie Fjellhøy (@cecilie_)

La historia detrás de “El estafador de Tinder”

La historia de este documental gira alrededor de Simon Leviev, cuyo nombre real es Shimon Yehuda Hayut, quien se hacía pasar por hijo de un multimillonario para engañar a mujeres de todo el mundo a través de la aplicación de citas Tinder.

En esta historia, conocemos a tres de estas mujeres que fueron estafadas: Cecilie Schrøder Fjellhøy, Pernilla Sjoholm y Ayleen Charlotte quienes se enamoraron de Simon y se endeudaron por amor a él.

Por medio de la aplicación Tinder, Leviev “conquistaba” a las mujeres, quienes acabaron debiendo miles de dólares a entidades financieras. Según el documental, informes policiales revelan que Leviev había robado más de US$ 10 millones a diversas mujeres.

“Siento que a nivel social hay una suerte de perversión colectiva que nos invita a gozar viendo como otros caen. Que nos invita a disfrutar la estupidez de otras personas”, asegura Álvaro Cueva.

La fascinación que tiene este personaje

Ha sido tal la fuerza o el encanto, o lo que haya sido que llevó a estas mujeres a contar su historia, que “El estafador de Tinder” o “The Tinder swindler” es el documental más visto en Netflix durante las dos primeras semanas de febrero. La historia de estas tres mujeres estafadas por Simon Leviev acumula más de 64,7 millones de horas vistas en la plataforma.

¿Qué hace a este documental tan popular? ¿Por qué está cautivando tanto a audiencias a nivel mundial? ¿Ya lo viste? ¿Conoces a alguien que haya sido estafado?

Te invitamos a que escuches el episodio en el que Álvaro Cueva da su punto de vista, desde el lado televisivo.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.