Millones de estadounidenses se verán obligados a una zambullida polar inesperada esta semana

urielblanco

(CNN) — Después de un fin de semana tranquilo para muchos estados, el invierno volverá a aparecer en el inicio de la nueva semana laboral.

“Las temperaturas estarán entre -12 y -6 grados Celsius por debajo del promedio en los estados del norte para el lunes por la mañana”, dijo el Centro de Predicción del Clima el sábado.

Y eso es solo el principio. El termómetro se deslizará hasta -1 a 4 grados Celsius por debajo de lo normal para el martes y el miércoles, ya que un fuerte sistema de alta presión comienza a extender el aire ártico más al sur y al este.

FOTOS | Kongsfjord, la ciudad del Círculo Polar Ártico que está envuelta en oscuridad por dos meses al año

Muchas ciudades verán una fuerte zambullida polar en un lapso de 48 horas.

Denver pasará de una temperatura máxima de unos 15,5 grados Celsius el domingo a 15 grados -9 grados Celsius para la máxima del martes, con chubascos de nieve.

Rapid City, Dakota del Sur, pasará de una temperatura máxima de 10 grados Celsius el domingo a -17 grados Celsius el martes. Para el martes por la noche, el fondo caerá en las Black Hills a -27 grados Celsius.

Algunas ciudades verán el drástico descenso de las temperaturas incluso más rápidamente, en apenas 24 horas.

En Amarillo, Texas, la temperatura máxima del lunes será de unos 21 grados Celsius, pero caerá rápidamente a unos -1 grado Celsius solo un día después.

Wichita, Kansas, se desplomará aún más, pasando de una máxima cercana a los 21 grados Celsius el lunes a los -6 grados para la máxima del martes.

#Arctic air is expected to move south through #phwx next week. This will lead to cold temperatures, breezy to windy conditions, and potentially some light winter precip. As of now, the main impacts will be due to periods of sub zero wind chills. Stay tuned! #txwx #okwx pic.twitter.com/vxNQ0EwOOE — NWS Amarillo (@NWSAmarillo) February 19, 2022

Durante la próxima semana, más del 70% de los estadounidenses de las 48 regiones más bajas experimentarán temperaturas bajo cero. Más de 15 millones sufrirán temperaturas bajo cero.

Con estas temperaturas tan frías, cualquier humedad que se desplace hará que la nieve se extienda por una amplia región.

“El frente ártico llega a última hora del domingo trayendo nieve, frío intenso, [y] viajes peligrosos”, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Rapid City, Dakota del Sur. También aconsejaron encarecidamente llevar capas de ropa térmica y un kit de supervivencia para el invierno si se viaja.

Las aves se están adaptando a la crisis climática. ¿Cómo estudian los científicos esta tendencia?

El frío gélido se une a la nieve prolongada

La nieve comenzará a través del Alto Medio Oeste, pero, como el frente frío no se moverá muy rápidamente, permitirá considerables tasas de nevadas en toda la zona.

“Un largo periodo de nieve y vientos racheados del noreste comenzarán a finales de la noche del domingo y continuarán hasta el martes”, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Twin Cities, Minnesota, en un tuit. “La nieve puede ser pesada a veces con acumulaciones significativas a través de partes del Alto Medio Oeste”.

Para el martes, el aguanieve, la lluvia y la lluvia helada cubrirán la región de los Grandes Lagos, donde son posibles acumulaciones significativas de hielo.

Se pronostican aproximadamente 15 centímetros de nieve en partes del norte de las Llanuras y el Medio Oeste hasta el martes, pero algunas áreas podrían ver más de 30 centímetros.

Acumulaciones de nieve (azul), lluvia (verde) y hielo (rosa) en toda la zona contigua de Estados Unidos desde el domingo hasta el martes de esta semana.

El lento movimiento del sistema también será una preocupación en el lado sur de la tormenta debido a las lluvias muy fuertes.

“Aumenta la certeza de que un evento de lluvia de varios días traerá preocupaciones de inundaciones”, dijo la oficina del NWS en Nashville.

La mayor parte de la lluvia caerá en el sureste el lunes y el martes.

El sur será una de las pocas zonas que tendrá temperaturas por encima del promedio el lunes, lo que ayudará a alimentar las tormentas severas.

La región de Ark-La-Tex, así como la parte baja y media del Valle del Mississippi, verán posibles tornados, granizo grande y daños por viento desde la tarde del lunes hasta la noche.

La meteoróloga de CNN, Haley Brink, contribuyó a esta historia

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.