Danny Ocean explica por qué el silencio, los viajes y la colaboración son los pilares de “@dannocean”, su segundo álbum

(CNN Español) – Cuando Danny Ocean se planteó el reto de producir su segundo disco, @dannocean, a finales de 2019, se preguntaba ¿Qué historia quiero contar? Y, ¿cómo se quiere presentar ante sus seguidores?

Preguntas que pueden ser naturales para cualquier artista al momento de concebir un disco, pero para el cantautor venezolano tomaba aún más relevancia luego que su tema “Me Rehúso”, el cual se lanzó inicialmente de manera independiente, rompiera récords de reproducciones y se convirtiera, según Warner Music, en la canción más reproducida en Spotify en América Latina en la última década.

El silencio como forma de inspiración

Para responder esas dudas, Danny Ocean acudió al tiempo y al silencio.

“Durante la pandemia me tuve que agarrar un tiempo para pensar qué carrizo voy a decir”, cuenta Ocean a Zona Pop CNN en una entrevista a través de Zoom.

“Ahora este Danny que viene y que quiero presentar, ¿quién es que va a ser? Entonces obviamente tenía primero que nada aclararme esas preguntas y eso conlleva tiempo, eso conlleva silencio”, dijo el cantante.

“A veces no quiero hacer música, por más que la ame. Y fue así, fue poquito a poco. Más que la música, lo más complicado de este proceso fue decir bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué historia vamos a decir? ¿cómo vamos a hacer para que sea una esfera? Que no sea simplemente un álbum y ya. Un poquito de tiempo me llevó. He aprendido que el silencio también es parte de la música”, agrega el cantante.

Danny Ocean, con el pasaporte en la mano

Además del silencio, para Ocean, agarrar un avión es una forma de terapia creativa, algo que llega a ser una necesidad fisiológica.

Y es natural. Esa necesidad quizás responde a un instinto que desarrolló desde la infancia. El ser hijo de una diplomática, de un productor musical y tras haber vivido en distintos países, entre ellos Namibia, Ocean no es extraño a la riqueza que trae la inmersión en diferentes culturas.

“Yo necesito viajar, necesito darme cuenta de que donde estoy no es la realidad máxima”, dijo el cantante a Zona Pop CNN.

Durante esos viajes, cuenta Ocean, él busca interactuar con los locales, preguntarles qué escuchan y sus gustos.

“(Para mí son importantes) las conversaciones, saber qué piensa una chica en España y saber qué piensa una chica en Argentina, qué están consumiendo, que están escuchando. Es un estudio mercado. Para viajar hay que hacer un estudio de mercado y siento que viajar me ayuda mucho para eso. No nada más (para) historias, sino también (para entender) los mercados”, explica.

“Siempre escucho la radio, obviamente en los Uber y en los taxis, pero también les pregunto qué escuchan. A los señores más que todo les pregunto: ¿Qué escuchas? ¿Qué te gusta, qué te ha gustado de lo nuevo? Es entender ciertos universos que también existen, con muchos artistas, con otros sonidos”, dice.

Salir de la zona de confort

Estas travesías, obligan al venezolano a salir de su zona de confort y tan solo esta práctica hace que ejercite su músculo de la creatividad.

“Te puedo decir honestamente que me di cuenta que la genuinidad de la música es para mí es lo más importante”, dice el cantautor a Zona Pop CNN.

Y esa autenticidad es tan vital que lo llevó a crear una canción punk en medio del Caribe, en República Dominicana, específicamente. Esto ocurrió durante un viaje en donde buscaba entender los orígenes del dembow dominicano.

“Me estaba quedando un mes en Santo Domingo y quería entender todo lo que era el dembow dominicano”, cuenta. “Tengo un gran amigo que ha sido productor de varios temas este disco, que yo lo llamo y yo le digo vámonos para Terrenas vamos a alquilar una casa este fin de semana, súper espontáneo, fue de un día para otro”, agrega.

“De la nada me muestra una pista que me encantó, que era bastante punk. Teníamos esta vista espectacular, estábamos viendo el mar enfrente, teníamos las palmeras, el mar… el me dice ok te voy a mostrar una pista y le dije no me muestres la pista una segunda vez, déjame que me ponga los audífonos. Saco el micrófono de una vez y me puse a cantar y de la nada saqué el coro y fue una canción que se llama Rubia sol morena luna, la versión 2. Hay veces que tú estás buscando eso, estás simplemente esperando estar en el momento correcto, en el lugar correcto para que te llegue esa melodía”, contó Ocean.

La diversidad en los ritmos

Ese tema con ritmos del punk es una muestra de la búsqueda de nuevos ritmos. De esa exploración natural de Ocean para este disco, @dannocean.

No obedece a un patrón de consumo personal de música, aclara. Ocean confiesa que le aburriría la idea de presentar todo un disco de reguetón.

“Si es todo tiempo reguetón, yo también me aburro. Quiero buscar diferentes ritmos. Te voy a ser sincero, nunca estoy pensando en el género. Para mí, una buena pista o canción es una buena canción, independientemente del género”, explica Ocean a Zona Pop CNN.

“Tampoco quería que todas mis canciones fuesen de reguetón”, dice Ocean añadiendo que eso no quiere decir que no ama el género. “Hay más afuera. Sé que hoy en día con la cantidad de contenido que hay, uno también tiene que aprender a ser versátil”, explica.

“La música es música. La música es igual a música, la música no es igual a rock, a reguetón, a bachata… de que te inspiran, de que son diferente, son diferentes matemáticas, eso es todo. Es un reto también para el artista querer estar en esas diferentes matemáticas”, agrega.

Temas de siguen siendo tabú

Durante una exclusiva presentación del disco ante la prensa, en la que Zona Pop CNN pudo estar presente, Ocean dijo que uno de sus temas favoritos del disco era “???”, también referido en su círculo como “¿Qué pasó?”.

La canción habla del momento en el que una mujer pierde a su bebé.

¿Por qué Ocean decidió escribir sobre este tema?

“A mí a veces me encanta buscar temas que la gente no habla, pero les pasa a todo el mundo”, cuenta.

“Precisamente creo que la música está para eso. Al final la canción tú lo puedes tomar como tú quieras. Eso es lo mágico de eso. Pero decidí hacerlo porque he tenido familiares que han pasado por eso, he tenido amigos que han pasado por eso y lo he visto muy común. Y yo digo que bo*** que nadie habla de este p**”, explica.

“Lo que pasa la mujer a la hora de vivir este tipo de cosas que no lo quieren hablar y es totalmente normal. Es normal y se entiende obviamente esa preocupación, pero es normal”, dice.

El Danny Ocean colaborativo

El mayor aprendizaje que Ocean exprimió de su segunda producción de estudio fue el abrirse a ser totalmente colaborativo. A darse la oportunidad de trabajar con distintos tipos de personas y explorar esa química en el estudio de grabación, algo que dice no es fácil.

“Este un disco totalmente colaborativo. A nivel de producción, a nivel de composición, a diferencia del otro (54+1). Obviamente aprender a compartir el estudio conlleva un tiempo de aprendizaje”, explica.

“Es esa misma esencia de Danny pero con pistas más oscuras, con un poquito más de conocimiento, de un poquito más de aventura ya en su viaje. El concepto es un poquito más oscuridad, pero también abierto a colaboraciones. Y todavía hablando de amor”, explica.

“A mí me gusta que la música hable más de lo que yo tengo que decir. Hay par de historias en el disco que son de interacciones digitales, por eso es que también se llama @dannocean, porque también me cuestionaba mucho por qué yo tenía esos números en redes sociales. Yo dije bueno, nada, que mejor manera que promover mis redes sociales que poniendo (ese nombre a) mi álbum. Y al final tu nombre de usuario es lo que es el futuro, creo que hacia allá estamos yendo”, cuenta.

