Las personas con covid-19 pueden enfrentar complicaciones cardiovasculares a largo plazo, según un estudio

(CNN) — A medida que la pandemia de covid-19 ingresa a su tercer año, los científicos están descubriendo que el coronavirus tiene efectos de gran alcance en la salud más allá de la fase aguda de la enfermedad. Un estudio reciente descubrió que las personas con covid-19 tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo, al menos un año después de la recuperación.

El estudio, publicado este mes en la revista Nature Medicine, utilizó datos de las bases de datos nacionales de atención médica del Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos para seguir a más de 153.000 veteranos con antecedentes de infección por covid-19 hasta un año después de su recuperación.

En comparación con quienes nunca se infectaron, las personas que tuvieron una infección por coronavirus tenían más probabilidades de tener síntomas como enfermedad cardíaca inflamatoria, insuficiencia cardíaca, arritmia, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y coágulos a largo plazo. Las personas con infecciones previas de covid-19 tenían más del 60% más de probabilidades de desarrollar cualquier problema cardíaco. Muchas de estas condiciones, como las embolias pulmonares, son potencialmente mortales.

“Una cosa que fue aleccionadora fue que el riesgo era evidente incluso en personas que tenían una enfermedad muy leve o que no necesitaban hospitalización”, dijo el investigador principal, el Dr. Ziyad Al-Aly, jefe de investigación y desarrollo del Sistema de Salud Louis Health.

A medida que aumentaba la gravedad de la enfermedad, también aumentaba el riesgo de complicaciones cardiovasculares a largo plazo. Las personas que habían sido tratadas en una UCI tenían el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular después de la recuperación. Por ejemplo, las personas que no fueron hospitalizadas tenían el doble de probabilidades de tener una embolia pulmonar que las personas que no habían tenido covid-19, y las personas tratadas en la UCI tenían más de 21 veces más probabilidades de tener una.

Este riesgo de problemas también se encontró en todas las edades, sexos, razas y factores de riesgo cardíaco como fumar, presión arterial alta y obesidad.

Las personas con antecedentes de infección por covid-19 tenían más de cinco veces más probabilidades de desarrollar miocarditis (inflamación del músculo cardíaco) un año después. Aunque los estudios han demostrado que la miocarditis puede ser una reacción rara a una vacuna de ARNm, esta investigación encontró que el riesgo de miocarditis por la infección por covid-19 era evidente independientemente del estado de vacunación.

Aunque el estudio tuvo un tamaño de muestra sólido, la mayoría de las personas en la investigación eran hombres blancos. Además, debido a que el período de inscripción en el estudio finalizó el 15 de enero de 2021, antes de que las vacunas contra el covid-19 estuvieran ampliamente disponibles, casi ninguno de los participantes estaba vacunado antes de la infección.

El covid largo tiene una “magnitud de la enfermedad” inusual

Según Al-Aly, las arritmias, como la fibrilación auricular, fueron los problemas cardíacos más comunes después de una infección.

“En mi propia práctica, era más probable que viera a personas que tenían más arritmias o reportaban un latido cardíaco rápido después de la infección por covid. Muchas veces, durante varios meses, la frecuencia cardíaca disminuyó y mejoró”, dijo a CNN la Dra. Nieca Goldberg, cardióloga de Langone de NYU y directora médica de Atria New York City. Ella no participó en el nuevo estudio.

Según Goldberg, las personas que han tenido covid-19 y otras infecciones virales pueden desarrollar una afección llamada síndrome de taquicardia ortostática postural, o POTS, en la que la frecuencia cardíaca de alguien se dispara cuando se pone de pie. Con una hidratación adecuada, estos síntomas generalmente mejorarán por sí solos. Algunas personas que continuaron teniendo síntomas requirieron tratamiento con medicamentos, dijo Goldberg.

Aún así, “esas infecciones virales no tenían la magnitud de la enfermedad que estamos viendo en el covid-19”, agregó.

Goldberg también dijo que aunque se esperarían complicaciones cardíacas por el covid-19 en personas que tienen ciertos factores de riesgo, le sorprende que el estudio haya demostrado complicaciones a largo plazo incluso en personas sin antecedentes de enfermedad cardíaca.

“Creo que este problema de que estas personas tienen un riesgo bajo, excepto las que tenían covid-19, es un área que realmente debería explorarse”, dijo.

Al-Aly dice que los hallazgos deberían cambiar la forma en que pensamos sobre el covid-19 y la salud del corazón.

“Los médicos deben entender que el covid-19 ahora es un factor de riesgo cardiovascular, como hablamos de diabetes y presión arterial alta y colesterol como un factor de riesgo para problemas cardíacos”, dijo.

Todavía no está claro por qué el covid-19, un virus respiratorio, puede tener efectos tan cruciales en el sistema cardiovascular. Según Al-Aly, una teoría involucra cómo el receptor que el virus usa para ingresar a las células también se encuentra comúnmente en las células del corazón. La proteína espiga de covid-19 actúa como una “llave para el corazón de las personas” y puede provocar daños, dijo.

Probando los límites de un sistema de salud ya sobrecargado

Los hallazgos se suman a una lista creciente de posibles consecuencias persistentes de la infección por covid-19, llamada covid prolongado.

“Los números que sugiere nuestro estudio es que es probable que haya millones de personas en los Estados Unidos que ahora tienen problemas cardíacos o que tendrán problemas cardíacos en un futuro cercano… Y creo que, como nación, no estamos prestando suficiente atención a las secuelas de la pandemia de covid-19”, dijo Al-Aly.

“Decidimos enterrar la cabeza en la arena y olvidar que esta pandemia de covid-19 y el covid-19 en sí mismo pueden tener efectos duraderos a largo plazo”, especialmente porque la conversación nacional se ha desplazado hacia el levantamiento de los mandatos de mascarillas y otras medidas preventivas.

Las propias infecciones por coronavirus ya están poniendo a prueba los límites del sistema de atención médica de Estados Unidos y existe preocupación sobre cuán preparada está la nación para tratar la carga de la enfermedad a largo plazo.

“Nuestro sistema de atención médica, en muchos sentidos, ya estaba sobrecargado antes de la pandemia, en particular con respecto a la atención de las personas más vulnerables y que enfrentan las mayores barreras para recibir atención. Odiaría ver estas desigualdades también se perpetúa cuando se trata del tratamiento de las consecuencias a largo plazo”, dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN y profesora de política y gestión de la salud en la Escuela de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington.

A medida que los médicos y los pacientes lidian con las incógnitas de la larga covid, existe una clara medida preventiva para abordar el problema: las vacunas.

“Simplemente decir que no quiere contraer covid porque podría enfermarse gravemente a corto plazo no es la respuesta completa”, dijo Wen, quien también es médica de emergencias. “Porque puede haber personas que no se enfermen lo suficientemente grave como para ser hospitalizadas de inmediato, pero que pueden tener múltiples consecuencias. Una vez más, eso subraya la necesidad de vacunarse para reducir la posibilidad de contraer covid en primer lugar”.

Los expertos aconsejan a cualquier persona que haya tenido una infección por covid-19 que tome en serio cualquier síntoma cardiovascular inexplicable y busque ayuda de inmediato.

Aunque este estudio se enfoca en el impacto de covid-19 en el sistema cardiovascular, es probable que otros sistemas de órganos también se vean afectados. Los investigadores planean investigar los efectos que este virus puede tener sobre la diabetes y el sistema nervioso.

