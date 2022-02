Por primera vez se activa la Fuerza de Respuesta de la OTAN

CNNEE

(CNN) — Por primera vez en la historia, la Fuerza de Respuesta de la OTAN se activó como medida defensiva en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

El comandante supremo aliado de la OTAN, el general Tod Wolters, activó la fuerza multinacional compuesta por fuerzas terrestres, aéreas, marítimas y de operaciones especiales de los aliados que pueden desplegarse rápidamente en apoyo de la alianza de la OTAN.

La activación de las tropas de respuesta no significa que ninguna tropa estadounidense o de la OTAN entrará en Ucrania, que no es miembro.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha dejado claro que las tropas estadounidenses se están desplegando en Europa del Este para ayudar a reforzar a los países de la OTAN nerviosos por las acciones agresivas de Rusia, y que no lucharán en Ucrania.

Un residente local muestra la profundidad de un cráter de un bombardeo en un campo detrás de su casa en el pueblo de Tamarchuk, Ucrania, el domingo 20 de febrero. (Crédito: Stanislav Kozliuk/EPA-EFE/Shutterstock)

“Este es un momento histórico y la primera vez que la Alianza ha empleado estas fuerzas de alta preparación en una función de disuasión y defensa. Representan una fuerza creíble de combate flexible que se puede emplear de múltiples maneras y estamos utilizando plenamente su agilidad inherente, dijo Wolters dijo en un comunicado.

“Estas medidas de disuasión son prudentes y mejoran nuestra velocidad, capacidad de respuesta y capacidad para proteger y defender a los 1.000 millones de ciudadanos que juramos proteger”.

1 de 48 | Al amanecer del 24 de febrero de 2022, explosiones resonaron en varias ciudades ucranianas, incluida la capital, Kyiv, en un amplio ataque del ejército ruso. En esta foto, varias personas evalúan los daños a un bloque de apartamentos luego de un presunto ataque con cohetes en un sector residencial de Kyiv, Ucrania, el 25 de febrero. (Crédito: Emilio Morenatti/AP) 2 de 48 | El presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskiy hizo una declaración desde Kyiv, Ucrania el 25 de febrero. Zelensky abrió su breve discurso diciendo que era la “segunda mañana de la guerra total”. (Crédito: Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/Reuters) 3 de 48 | Un bombero ucraniano camina entre las ruinas de un avión derribado en Kyiv, Ucrania, el 25 de febrero. (Crédito: Oleksandr Ratushniak/AP) 4 de 48 | Residentes de Ucrania se refugian en un estacionamiento subterráneo en Kyiv el 25 de febrero. Un equipo de CNN en la capital ucraniana informó haber escuchado dos grandes explosiones en el centro de Kyiv y una tercera fuerte explosión a lo lejos el viernes por la mañana. ciudad de Chuhuiv, en las afueras de Járkiv , el jueves 24 de febrero. (Crédito: Aris Messinis/AFP/Getty Images) 5 de 48 | Una mujer ucraniana herida espera a las afueras de un hospital tras el ataque ruso en la ciudad ucraniana occidental de Chuhuiv, a las afueras de Járkiv. (Crédito: Aris Messinis/AFP/Getty Images) 6 de 48 | Un cohete permanece en una habitación en un edificio de apartamentos después de que los recientes fueran bombardeos por Rusia en el norte de Járkiv, Ucrania, el 24 de febrero. (Crédito: Sergey Bobok/AFP/Getty Images) 7 de 48 | Un niño juega con su tableta en un sótano público utilizado como refugio antiaéreo en Kyiv el 24 de febrero. (Crédito: Emilio Morenatti/AP) 8 de 48 | Un hombre llora después de que un ataque aéreo que golpeó un complejo de apartamentos en Chuhuiv el 24 de febrero. (Crédito: Aris Messinis/AFP/Getty Images) 9 de 48 | Rescatistas trabajan en el lugar del accidente después de que un avión militar ucraniano cayera y se incendiara el 24 de febrero en las afueras de Kyiv, según el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. No se indicó la causa del accidente. (Crédito: Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania/Reuters) 10 de 48 | Sviatoslav Fursin, a la izquierda, y Yarina Arieva se arrodillan durante la ceremonia de su boda en la catedral de San Miguel en Kyiv el 24 de febrero. Habían planeado casarse en mayo, pero se apresuró a casarse debido a los ataques de las fuerzas rusas. “Tal vez podamos morir, y solo queríamos estar juntos antes de todo eso”, dijo Arieva. (Crédito: Christian Streib/CNN) 11 de 48 | Militares ucranianos sentados encima de vehículos blindados que circulan por una carretera en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, el 24 de febrero. (Crédito: Vadim Ghirda /AP) 12 de 48 | Personas en Kyiv intentan abordar un autobús para viajar al oeste hacia Polonia el 24 de febrero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 13 de 48 | El presidente de EE.UU., Joe Biden, llega a la Sala Este de la Casa Blanca para abordar la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. “Putin es el agresor. Putin eligió esta guerra. Y ahora él y su país asumirán las consecuencias”, dijo Biden, al presentar un conjunto de medidas que “impondrán un costo severo a la economía rusa, tanto de inmediato y con el tiempo”. (Crédito: Al Drago/Bloomberg/Getty Images) 14 de 48 | Una columna de humo se eleva desde el aeropuerto militar en Chuhuiv, Ucrania, el 24 de febrero. Los aeropuertos también fueron atacados en Boryspil, Járkiv, Ozerne, Kulbakino, Kramatorsk y Chornobaivka. (Crédito: Aris Messinis/ AFP/Getty Images) 15 de 48 | La gente busca refugio dentro de la estación de metro en Járkiv el 24 de febrero. (Crédito: Marcus Yam/Los Angeles Times/Shutterstock) 16 de 48 | Vehículos militares rusos se vieron en la planta de energía de Chernobyl cerca de Pripyat, Ucrania, el 24 de febrero. Las fuerzas rusas han tomado el control de la la planta, el sitio del peor desastre nuclear del mundo, según la agencia que administra el área. (Crédito: De Telegram) 17 de 48 | Bomberos intentan extinguir un incendio después de un ataque reportado en la ciudad de Chuhuiv, en el este de Ucrania, el 24 de febrero. (Crédito: Aris Messinis/AFP /Getty Images) 18 de 48 | Un grupo de personas esperan después de abordar un autobús para salir de Kyiv el 24 de febrero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 19 de 48 | El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante una reunión de emergencia en Kyiv el 24 de febrero. En un discurso en video, Zelensky anunció que estaba introduciendo la ley marcial y instó a la gente a mantener la calma. (Crédito: Presidencia de Ucrania/Agencia Anadolu/Getty Images) 20 de 48 | Agentes de policía inspeccionan los restos de un misil que aterrizó en Kyiv el 24 de febrero. (Crédito: Valentyn Ogirenko/Reuters) 21 de 48 | Un miembro del personal de un hotel en Kyiv habla sobre el teléfono el 24 de febrero. (Crédito: Ethan Swope/Bloomberg/Getty Images) 22 de 48 | Un grupo de personas esperan en la fila para comprar boletos de tren en la estación central de Kyiv el 24 de febrero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 23 de 48 | Una larga fila de autos intentan salir de Kyiv el 24 de febrero. El tráfico pesado parecía dirigirse hacia el oeste, lejos de donde se escucharon explosiones temprano en la mañana. (Valentyn Ogirenko/Reuters) 24 de 48 | Una foto proporcionada por la oficina del presidente de Ucrania parece mostrar una explosión en Kyiv en la madrugada del 24 de febrero. (Crédito: Oficina del Presidente de Ucrania) 25 de 48 | En Moscú se ve un discurso televisado del presidente ruso, Vladimir Putin, cuando anuncia una operación militar en la región de Donbás, en el este de Ucrania, el 24 de febrero. (Crédito: Sergei Illnitsky/EPA-EFE/Shu tterstock) 26 de 48 | Una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York para discutir la crisis actual el miércoles 23 de febrero. (Crédito: Timothy A. Clary/AFP/Getty Images) 27 de 48 | Un convoy de vehículos militares rusos se ve el 23 de febrero en la región de Rostov de Rusia, que se extiende a lo largo de la frontera oriental de Ucrania. (Crédito: Agencia Anadolu/Getty Images) 28 de 48 | Soldados ucranianos hablan en un refugio en la línea del frente cerca de Svitlodarsk, Ucrania, el 23 de febrero. (Crédito: Evgeniy Maloletka/AP) 29 de 48 | El humo se eleva desde un central eléctrica dañada en Shchastya que, según las autoridades ucranianas, fue alcanzada por bombardeos el martes 22 de febrero. En medio de continuos informes de violaciones del alto el fuego, el Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que la ciudad de Shchastya ha sufrido algunos de los bombardeos más intensos. (Crédito: Tyler Hicks/The New York Times /Redux) 30 de 48 | Estas personas intentan arreglar una casa dañada después de un bombardeo cerca de la ciudad de primera línea de Novoluhanske en la región ucraniana de Donetsk el 22 de febrero. (Crédito: Gleb Garanich/Reuters) 31 de 48 | Dolientes se reunen en una iglesia en Kyiv el 22 de febrero para el funeral del capitán del ejército ucraniano Anton Sydorov. El ejército ucraniano dijo que murió por una herida de metralla el 19 de febrero después de que varias rondas de fuego de artillería fueran dirigidas contra posiciones ucranianas cerca de Myronivske. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 32 de 48 | Soldados ucranianos presentan sus respetos durante el funeral de Sydorov en Kyiv el 22 de febrero. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 33 de 48 | Un cartel muestra las tasas de conversión en un quiosco de cambio de divisas en Kyiv el 22 de febrero. Los mercados mundiales se desplomaron el día después de que Putin ordenara tropas en partes del este de Ucrania. (Crédito: Christopher Occhicone/Bloomberg/Getty Images) 34 de 48 | Obuses rusos son cargados en vagones de tren cerca de Taganrog, Rusia, el 22 de febrero. (Crédito: The New York Times/Redux) 35 de 48 | Personas que abandonaron una región controlada por los separatistas en el este de Ucrania ven un discurso de Putin desde su habitación de hotel en Taganrog, Rusia, el lunes 21 de febrero. Putin criticó los crecientes lazos de seguridad de Kyiv con Occidente, y en largos comentarios sobre la historia de la URSS y la formación de la República Socialista Soviética de Ucrania, pareció poner en duda el derecho de Ucrania a la autodeterminación. (Crédito: Sergey Ponomarev/The New York Times/Redux) 36 de 48 | Putin firma decretos que reconocen la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk en una ceremonia en Moscú el 21 de febrero. Más temprano ese día, los jefes de las autoproclamadas repúblicas prorrusas solicitaron al líder del Kremlin que reconozca su independencia y soberanía. Los miembros del Consejo de Seguridad de Putin apoyaron la iniciativa en una reunión más temprano ese día. (Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin/Pool/AP) 37 de 48 | Manifestantes exigen sanciones económicas contra Rusia frente al Ministerio de Relaciones Exteriores en Kyiv el 21 de febrero. Solo hubo un pequeño de manifestantes. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 38 de 48 | Activistas realizan una actuación frente a la embajada rusa en Kyiv el 21 de febrero en apoyo de los presos que fueron arrestados en Crimea. Dicen que las puertas rojas son un símbolo de las puertas que se abrieron a patadas para buscar y arrestar a los tártaros de Crimea, una minoría étnica musulmana. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN 21 de febrero. Aleksey Filippov/AFP/Getty Images) 39 de 48 | Militares ucranianos compran en la ciudad de primera línea de Avdiivka, Ucrania, el 21 de febrero. (Crédito: Aleksey Filippov/AFP/Getty Images) 40 de 48 | La gente deposita flores en el Monumento a la Patria en Kyiv el 21 de febrero. (Crédito: Ali Atmaca/Agencia Anadolu/Getty Images) 41 de 48 | Un residente local muestra la profundidad de un cráter de un bombardeo en un campo detrás de su casa en el pueblo de Tamarchuk, Ucrania, el domingo 20 de febrero. (Crédito: Stanislav Kozliuk/EPA-EFE/Shutterstock) 42 de 48 | Los miembros del servicio ucraniano en la línea del frente en las afueras de Popasna, Ucrania, el 20 de febrero. (Crédito: Wolfgang Schwan/Anadolu Agency/Getty Images) 43 de 48 | Las personas evacuadas de las regiones separatistas prorrusas de Ucrania son vistas en un refugio temporal en Taganrog, Rusia, el 20 de febrero. (Crédito: Sergey Ponomarev/The New York Times/Redux) 44 de 48 | Anastasia Manha arrulla a su hijo Mykyta de dos años después del supuesto bombardeo de las fuerzas separatistas en Novohnativka, Ucrania, el 20 de febrero. (Crédito: Evgeniy Maloletka/AP) 45 de 48 | Un soldado ucraniano permanece en posición en la línea del frente cerca de Novohnativka el 20 de febrero. (Crédito: Anatolii Stepanov/AFP/Getty Images) 46 de 48 | Una pareja de novios llega al ayuntamiento de Odessa para casarse el 20 de febrero. Mientras las autoridades ucranianas denunciaban nuevas violaciones del alto el fuego y altos funcionarios occidentales advertían sobre un conflicto inminente, la vida continuaba en otras partes del país. (Crédito: Emilio Morenatti/AP) 47 de 48 | El ministro del Interior de Ucrania, Denys Monastyrskiy, a la izquierda, visita a los soldados en una posición de primera línea en Novoluhanske el sábado 19 de febrero. Minutos después de su partida, la posición fue atacada. Nadie resultó herido. (Crédito: Timothy Fadek/Redux para CNN) 48 de 48 | Una mujer descansa en un automóvil cerca de un puesto de control fronterizo en Avilo-Uspenka, Rusia, el 19 de febrero. (Crédito: Andrey Borodulin/AFP/Getty Images)

¿Qué es la OTAN?

La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, para darle su nombre completo, es una alianza de defensa europea y norteamericana no agresiva creada para promover la paz y la estabilidad y salvaguardar la seguridad de sus miembros.

La organización, que tiene su sede en Bruselas, Bélgica, se creó a medida que se intensificó la Guerra Fría. Su objetivo era proteger a los países de Europa Occidental de la amenaza que suponía la Unión Soviética y contrarrestar la expansión del comunismo tras la Segunda Guerra Mundial.

En abril de 1949, sus 12 fundadores: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y otras ocho naciones europeas, firmaron el Tratado del Atlántico Norte, comprometiéndose a protegerse mutuamente por medios políticos y militares.

Desde entonces, la alianza ha crecido: hoy cuenta con 30 miembros. Por orden alfabético, son: Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Turquía.

