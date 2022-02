Inteligencia ucraniana sugiere que Belarús está preparada para unirse a la invasión rusa y EE.UU. suspende operaciones en la embajada en ese país

CNNEE

Washington (CNN) —- Un funcionario del gobierno de Ucrania le dijo a CNN que la inteligencia ucraniana indica que Belarús está “dispuesta a participar tal vez directamente” en la invasión de Ucrania, “además de permitir que los rusos usen su territorio y cruzar la frontera”.

Una segunda fuente cercana al gobierno ucraniano le dijo a CNN que, además de la inteligencia ucraniana, la administración Biden también le transmitió al gobierno ucraniano que Belarús se está preparando para unirse a la invasión rusa.

La inteligencia despertó una nueva preocupación dentro de la administración de Biden. Un alto funcionario de la administración dijo que la Casa Blanca está observando de cerca las acciones tomadas por Belarús y está preparada para imponer más sanciones al país.

En una señal de la creciente agitación en la región, Estados Unidos anunció este lunes que suspendería las operaciones en su embajada en Belarús.

The Washington Post informó por primera vez que Belarús (conocido también como Bielorrusia) se estaba preparando para enviar soldados a Ucrania, citando a un funcionario de la administración estadounidense. La Casa Blanca se negó a comentar. CNN se ha comunicado con el Departamento de Estado de EE. UU. para obtener comentarios.

Las conversaciones comenzaron el lunes entre Rusia y Ucrania cerca de la frontera con Belarús cuando la invasión no provocada de Rusia a Ucrania entra en su quinto día.

“Hemos dicho que en la medida en que Belarús continúe ayudando e instigando la agresión de Rusia en Ucrania, también enfrentará consecuencias”, dijo el alto funcionario de la administración. “Ya hemos implementado algunas de esas medidas. Esos costos seguirán aumentando mucho más”. El Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió sanciones contra 24 personas y entidades bielorrusas la semana pasada.

Al anunciar la decisión de suspender las operaciones en la Embajada de EE.UU. en Belarús, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, citó el “ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas en Ucrania”, pero no señaló ninguna información de inteligencia sobre una posible acción militar de Belarús. A los empleados que no sean de emergencia y a sus familiares también se les permitirá salir de la Embajada de Estados Unidos en Moscú, dijo Blinken.

