Pasé un día entero viendo la red de propaganda de Rusia. Esta es la realidad deformada que vi presentada a los espectadores

(CNN) — El miércoles por la mañana, cuando la guerra no provocada de Rusia contra Ucrania entraba en su séptimo día, encendí Russia Today (RT), la cadena controlada por Rusia que en los últimos días ha sido prohibida en Europa y abandonada por los operadores de televisión de todo el mundo. Fundada en 2005, RT, que opera múltiples canales, incluyendo RT América, ha servido como uno de los mayores megáfonos para la propaganda del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en todo el mundo. Ofrece una visión de cómo el Kremlin quiere retratar el mundo y su papel en él.

Durante varias horas vi el canal y me sorprendió el descaro con el que sus presentadores y personalidades se esforzaban por engañar a su audiencia y desviar la atención de los temas en cuestión. La idea principal de la cobertura de RT presentó a Rusia como una mera víctima de la agresión occidental, un país obligado a lanzar una “operación militar” limitada después de que su mano fuera forzada por una OTAN alta y poderosa que no mostró ningún interés en tomar en serio las preocupaciones de seguridad de Moscú.

Un desglose de la propaganda de Rusia observada

El logo de Russia Today (RT) junto a un smartphone que muestra su sitio web. (Crédito: LIONEL BONAVENTURE/AFP via Getty Images)

Rusia el “libertador”

Peter John Lavelle, presentador del programa de entrevistas de RT, “Crosstalk”, lo expresó así: dijo que la culpa la tenía el fallido “orden liberal” implantado por Occidente. “Es muy irritante”, dijo Lavelle en su programa. “La forma en que se está enmarcando: la democracia de Ucrania. Bueno, no tiene nada que ver con la democracia de Ucrania, si es que se puede decir que tiene una… Se trata de la seguridad… Solo hay seguridad para otros países”.

En sus programas de noticias a lo largo del día, los gráficos en pantalla de RT anunciaban alertas de noticias de última hora que apoyaban esa noción: “RUSIA: LAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL NO DEJAN OTRA OPCIÓN QUE INICIAR UNA OPERACIÓN MILITAR”. Otro gráfico de televisión decía: “RUSIA DICE QUE SUS OBJETIVOS EN UCRANIA SON DESMILITARIZAR Y DESNAZIFICAR EL PAÍS”.

De hecho, según RT, Rusia ni siquiera era necesariamente el agresor. El canal dijo a veces que Rusia era un “liberador”, esencialmente liberando a la gente de las fuerzas amenazantes en Kyiv. “MILICIA DICE QUE 40 PUEBLOS Y ALDEAS YA ESTÁN LIBERADOS EN LA ACTUAL OFENSIVA”, declaraba un gráfico.

Un paquete que la cadena emitió repetidamente caracterizó la vida bajo Ucrania como insoportable para los que vivían en la región de Lugansk. En otro paquete, RT se centró en los daños sufridos por los edificios residenciales de la región de Donetsk.

Ausencia de cobertura en medio de la propaganda

La cobertura no se centró en lo insoportable que ha sido la vida de los ucranianos cuyas ciudades están siendo atacadas por las implacables fuerzas rusas. No vi mucha cobertura que mostrara los daños que las fuerzas rusas han causado al tratar de tomar el control del país. O cobertura sobre los residentes de ciudades como Kyiv que viven aterrorizados y duermen bajo tierra en refugios antibombas. O la cobertura sobre los cientos de miles de personas que simplemente han decidido huir del país por su seguridad. Esos hechos inconvenientes no fueron el énfasis de la narrativa y la propaganda de Rusia que RT impulsó.

También se dejó de lado en la cobertura de RT a las ramificaciones que las sanciones de Occidente y otras acciones están teniendo en la economía de Rusia.

Otras áreas de interés

Aunque RT hizo la vista gorda ante los hechos incómodos, encontró tiempo para presentar como víctimas a rusos que ni siquiera están en la zona de guerra. Un segmento se centró en cómo los rusos “se enfrentan a la hostilidad en los países occidentales” por la “situación” en Ucrania. Citó a un hombre en el Reino Unido que dijo que “no se avergüenza” de decir que es ruso, pero que tiene “miedo” y está “preocupado de que la sociedad tenga esta percepción de que todos los rusos son malos”.

En otras ocasiones, la propaganda de RT trató de presentar a Rusia como un país que se preocupa mucho por las cuestiones humanitarias. La cadena emitió un reportaje sobre cómo Rusia ha acogido a los escolares desplazados por la guerra: “LAS ESCUELAS RUSAS ACOGEN A CIENTOS DE ESCOLARES DE DONBÁS”. Con música de fondo, el segmento presentaba entrevistas con varios niños que expresaban su agradecimiento y decían que Rusia estaba dispuesta a acoger a muchos más niños.

Consecuencias en el mundo real de la propaganda

Ahora que Rusia ha invadido Ucrania y que se ha puesto de manifiesto el papel de RT en la promoción de la propaganda y los argumentos deshonestos del Kremlin, la cadena está siendo excluida del discurso público. Sin embargo, la propaganda de este medio de comunicación se ha emitido en todo el mundo sin trabas durante años y años, coloreando las mentes de un número incalculable de personas, muchas de las cuales desconfían de las organizaciones de noticias occidentales.

Es una lástima que haga falta una guerra para que las empresas se den cuenta de que la programación que emiten en los hogares es importante. La guerra del mundo real de Rusia comenzó la semana pasada, pero su guerra de la información empezó mucho antes. Imagínense si estas empresas hubieran actuado antes cómo podrían ser las cosas.

