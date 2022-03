Incendios en el noroeste de Florida continúan, mientras miles de hectáreas arden cerca a Panama City

macamilarincon

(CNN) — Con casi 1.100 hogares ya evacuados, equipos de bomberos siguen luchando contra varios incendios forestales peligrosos en tres condados del noroeste de Florida, dijeron las autoridades.

El mayor de los incendios es el Bertha Swamp Road, que se expandió durante el fin de semana y continúa siendo una amenaza, advirtió el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

“El incendio de Bertha Swamp (Road) abarca aproximadamente 3.642 hectáreas y está contenido en cerca de un 10%. Por lo que cuando sales y miras eso, sabes que es grande y se propaga muy rápidamente”, dijo DeSantis este domingo. “Hoy es el día perfecto para que este tipo de incendios se extiendan, lamentablemente. Tienes condiciones muy secas y tienes mucho viento”, explicó.

El incendio, que se originó en el condado de Gulf, se ha extendido a los condados vecinos de Bay y Calhoun, al este de Panama City, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida.

DeSantis amplió el estado de emergencia este sábado para incluir a los tres condados.

“En este momento, la prioridad es, por supuesto, contener el fuego. Pero estamos reuniendo activos y proporcionaremos lo que sea que las personas aquí en el noroeste de Florida (necesiten)”, dijo DeSantis este sábado.

Héctor Rivera y Wandi Blanco vierten agua en puntos críticos sobre el cobertizo de un vecino junto a su casa el sábado, después de que el incendio Adkins arrasara el área en la ciudad de Panamá, Florida.

No hay un plazo estimado sobre cuándo se permitirá que los residentes regresen a sus hogares, según un comunicado del Servicio Forestal de Florida (FFS, por sus siglas en inglés).

Otro incendio incluso más cerca a Panama City, el Adkins Avenue en el condado de Bay, estaba contenido en un 35% hasta este domingo, de acuerdo al FFS. Además dos casas quedaron destruidas y 12 más resultaron dañadas.

Las autoridades indicaron que árboles muertos sobre el suelo y los escombros que permanecen del huracán Michael de 2018, junto a la baja humedad y los fuertes vientos, contribuyeron a la intensidad del incendio.

Much of the activity on the #BerthaSwampRoadFire is occurring near where the center/eye-wall of #HurricaneMichael traversed. There still remains a lot of blowdown timber from Michael in these areas. #FLwx #ChipolaComplex pic.twitter.com/kK3mtxTz2p — NWS Tallahassee (@NWSTallahassee) March 6, 2022

El ciclón de categoría 5 “dejó 1,13 millones de hectáreas de árboles destrozados, arrancados de raíz”, indicó este sábado la comisionada estatal de Agricultura y Servicios al Consumidor, Nikki Fried.

“La madera que Michael derribó hace que sea muy difícil combatir los incendios forestales en nuestra área”, explicó el Servicio de Emergencia del Condado de Bay en un comunicado. “Los incendios que normalmente se contendrían rápidamente crecen velozmente, pues hay mucho combustible en el suelo”, añadió.

Llegan más materiales para combatir los incendios en Florida

Recursos adicionales se han trasladado al área para combatir los incendios, dijo DeSantis. Y señaló que algunos socorristas sufrieron heridas.

“Tenemos cuatro activos aéreos de la Guardia Nacional: dos Black Hawks y dos Chinooks. Están trabajando y tienen un impacto positivo”, dijo DeSantis. Los equipos han arrojado más de 389.000 litros de agua sobre el incendio de Atkins Avenue desde el viernes, dijeron las autoridades.

Ahora bien, la situación sobre el terreno sigue siendo dinámica y se ejecutan cambios muy rápidamente, explicó el domingo el sheriff del condado de Bay, Tommy Ford.

“Anoche, tuvimos que empezar una evacuación en el área de Bear Creek debido a que el fuego allí arriba empezaba a acercarse. Tuvimos que comenzar algunas evacuaciones adicionales hoy (domingo) debido a un incendio en el área de Tram Road”, indicó Ford. Y agregó que los equipos “todavía están luchando contra eso mientras hablamos”.

Ford también dijo que la cárcel del condado de Bay “no está en peligro inmediato, pero tenemos un plan muy sólido”. En ese sentido, se contará con autobuses “en espera en caso de que sea necesario (la evacuación)”.

Los Servicios de Emergencia del Condado de Bay informaron este domingo que surgió un incendio adicional en el área, de aproximadamente 81 hectáreas y que está contenido en un 10%. La agencia señaló que evacuaba un asilo de ancianos en el área.

El jefe de servicios de emergencia del condado de Bay, Brad Monroe, dijo que la situación en el lugar sigue siendo grave. Por lo que alentó a los residentes a prestar atención a las órdenes de evacuación.

“El incendio Bertha Swamp tiene ahora 3.642 hectáreas”, dijo Monroe este domingo. “Es difícil creer que algo pueda ser tan grande. Si vuelas a su alrededor, es simplemente increíble. Es difícil comprender cuán grande, fuerte y feroz es este incendio. Y los vientos han sido variables durante los últimos pocos días. Los esperamos de nuevo mañana”.

Los investigadores trabajan para determinar la causa del incendio y se emitió una prohibición de quemar para el condado de Bay. Actualmente, hay 168 incendios forestales que abarcan casi 6.200 hectáreas en toda Florida hasta el domingo, dijo FFS.

Tina Burnside, Claudia Domínguez y Paradise Afshar, todos de CNN, contribuyeron a este informe.

