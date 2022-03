Marchas feministas del 8M 2022 en Colombia: principales ciudades, recorridos y horarios

Melissa Velásquez Loaiza

(CNN Español) — Colectivos feministas han llamado a las mujeres a unirse a las marchas del Día de la Mujer el 8 de marzo en varias ciudades de Colombia.

Marchas del día de la Mujer en Bogotá

En Bogotá se esperan marchas para el 8 de marzo en varios puntos de encuentro.

Uno de ellos es en la sede de la Universidad Nacional por la Calle 26 a las 2 p.m.. La organización Bloque Feminista Radical convocó solo a mujeres (advierten que es un “espacio no mixto”) y que se vistan con ropa negra.

Que todo el mundo sepa, que aquí estamos, que somos muchas y entre todas somos fuego 🔥🔥🔥 BogotáMartes 8 de Marzo2:00 pm Universidad Nacional Calle 26#8M #8M2022 #8MAbolicionista #DiaInternacionaldelaMujerTrabajadora#NoMixto pic.twitter.com/FUJnI0Eh7i — Bloque Feminista Radical 8M 💜 (@BFR8M) March 1, 2022

El colectivo 24 por Colombia también convocó en la capital, junto a la Marea Verde, una concentración en en Planetario de Bogota (en la Calle 26 con 5) a partir de la 1 p.m. para luego unirse a la movilización de convocada desde las 3 p.m. en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación para luego trasladarse a la Plaza de La Hoja en el centro de Bogotá.

Nos vemos el 8 de marzo en las calles. La marea verde sale del Planetario de Bogotá hacia el Centro de Memoria, para luego avanzar hasta Plaza de la Hoja. Nos vemos a la 1 pm para hacer carteles. Ven con tus amigas. pic.twitter.com/6zsf2MeWPl — 24 por Colombia #CorteAbortoSí (@14porColombia) March 4, 2022

La organización Somos un Rostro Colectivo convoca en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación a partir de las 3 p.m. una manifestación que luego saldrá hacia la Plaza de la Hoja en el centro de Bogotá.

📣¡Se viene nuestro día! Este #8M en Bogotá volvemos a las calles a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. No callaremos ante una sociedad que precariza nuestro trabajo, porque ¡las mujeres sostenemos y transformamos el mundo!📆 martes 8 marzo ⏰ 3:00p.m. pic.twitter.com/swwcnfVCkp — SOMOS UN ROSTRO COLECTIVO (@RostroColectivo) March 3, 2022

Marchas del Día de la Mujer en Medellín

Grupos feministas en Medellín también convocaron una manifestación con motivo del 8M y ya se han dispuesto varios puntos en la ciudad donde se esperan que miles de mujeres asistan a estas movilizaciones.

La organización “Juntas somos marea” tiene una lista de puntos de concentración en Medellín para este 8 de marzo:

– Parque de la Resistencia — 2 p.m. – Parque San Antonio — 3:30 p.m. – Plazuela de San Ignacio — 4:00 p.m.

Y la llegada será al teatro municipal Pablo Tobón Uribe en el centro de Medellín.

La marcha tiene como objetivo “celebrar que ahora es un derecho decidir sobre nuestros cuerpos y maternidades, y para seguir reclamando por todas las que la violencia machista nos ha arrebatado, para exigir la vida digna y en libertad que aún no tenemos”, dice la convocatoria.

View this post on Instagram A post shared by Hiedras 🍃 (@somoshiedras)

La Mesa de Trabajo Mujer de Medellín convocó para este 8M una movilización en las calles por el Día de la Mujer y al final de la jornada un “concierto feminista”. Las actividades serán desde las 5:30 p.m. a 8:30 en la capital antioqueña.

Nos vemos este martes #8M en las calles y en nuestro concierto feminista. ¡Estamos de Fiesta! Ve con prendas verdes. 💃🏾💚Los hombres irán al final de la movilización pic.twitter.com/2S8Myi6GRD — Ruta Pacífica de las Mujeres (@RutaPacificaM) March 6, 2022

Marchas en Cali

La organización Tamboras insurrectas convocaron una marcha en Cali “contra los feminicidios, crímenes coloniales, y en defensa de nuestros derechos sexuales y reproductivos”, dice la convocatoria.

La cita es en el Parque de las Banderas a las 4 p.m. La marcha partirá hacia el sector conocido como La gruta.

View this post on Instagram A post shared by Tamboras Insurrectas (@tamboras_insurrectas)

