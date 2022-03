Este es el primer tráiler de ‘Obi-Wan Kenobi’, la nueva serie de Star Wars en Disney+

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — “Hola, tú”. Eso es lo que los seguidores de Star Wars están diciendo sobre el primer vistazo de la serie “Obi-Wan Kenobi” de Disney+, que la compañía estrenó el miércoles.

Disney (DIS) mostró el tráiler de la nueva serie de Star Wars de la plataforma en su reunión anual de accionistas. Inmediatamente se volvió viral en línea.

Claro que así fue. Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes más queridos, no solo de Star Wars, sino de toda la cultura pop. Y si eso no es suficiente, Ewan McGregor, quien interpretó al sabio (y más joven) maestro Jedi en las precuelas de Star Wars, retoma el papel en la serie de Disney+.

El tráiler sorpresa abre con el icónico tema de la saga “Duel of the Fates” antes de llevar a los espectadores al planeta desértico de Tatooine, donde también comenzó la película original de Star Wars. Una vez allí, el teaser presenta al canoso Kenobi de McGregor, quien está mirando a través de binoculares a un niño que claramente es Luke Skywalker.

A partir de ahí, el adelanto lleva a los espectadores a través de la galaxia de Star Wars mientras los malvados agentes del Imperio intentan localizar a los últimos restos de la orden Jedi. La nueva serie tiene lugar antes de los eventos de la trilogía original, pero un poco después de las precuelas.

“La pelea ha terminado”, dice el adusto Kenobi de McGregor en el tráiler. “Perdimos.”

La serie, que se estrena el 25 de mayo, es posiblemente el mayor estreno de la franquicia Star Wars en Disney+. Aunque “The Mandalorian” ayudó a convertir el servicio en una potencia de transmisión, “Kenobi” actúa como un puente entre dos conjuntos de trilogías de gran éxito y podría llevar a Disney+ a alturas aún mayores.

“The Book of Boba Fett” se sumerge en las cálidas arenas de la nostalgia de “Star Wars”

McGregor no es la única estrella que regresa. Hayden Christensen también repite su papel como el joven Darth Vader.

Todo esto es genial para los fans, que no pueden esperar a ver el regreso de McGregor y descubrir qué convirtió al personaje en el Obi-Wan que conocieron en “Star Wars” de 1977.

Y es algo grande para Disney, que ha puesto la mayor parte de sus huevos en la canasta de Disney+.

“Obi-Wan Kenobi” es el tipo de serie que debería atraer una gran cantidad de suscriptores y mantener felices a los que ya se registraron. Actualmente, Disney+ tiene casi 130 millones de suscriptores, solo por detrás de Netflix (NFLX) y Amazon Prime, lo que no es poca cosa dado que acaba de lanzarse en noviembre de 2019.

Eso es importante para los resultados de la empresa y el precio de las acciones, ya que compite con muchos otros en el hipercompetitivo mercado del streaming.

