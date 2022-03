México tiene la mayor letalidad por covid-19 entre las 20 naciones más afectadas, según la Universidad Johns Hopkins

CNNEspañol sjv

(CNN) — A casi un año de que se reportó en México el primer caso del nuevo coronavirus, el país registra la mayor tasa de letalidad entre las 20 naciones más afectadas por la pandemia de covid-19, según un análisis y datos publicados por la Universidad Johns Hopkins.

Para llegar a este análisis, la universidad, que estudia el avance de la pandemia a nivel global, calculó el número de fallecimientos por cada 100 personas con contagio confirmado de covid-19 de cada una de estas naciones, una estimación que se realiza para determinar el índice de letalidad.

México registró una tasa de 8,7 muertes por cada 100 pacientes contagiados de covid-19, lo que lo coloca en el primer lugar mundial en este indicador. Es seguido por Perú con 3,6 muertes por cada 100 contagios, Italia con 3,5, Sudáfrica con 3,2, y el Reino Unido con 2,9 muertes cada 100 casos.

Alemania e Indonesia acumulan 2,7 muertes, y Colombia con 2,6, según una tabla publicada por esta universidad con sede en Maryland, Estados Unidos.

En relación con la mortalidad, que se determina calculando el número de muertes por cada 100.000 habitantes, México se ubicó en el séptimo lugar entre estos países, con un indicador de 133,47 fallecimientos. Está por debajo de España, con 134,97, Estados Unidos, con 143,08 y Reino Unido con 171,56.

CNN ha solicitado un comentario de la Secretaria de Salud de México sobre el análisis hecho por la Universidad Johns Hopkins, pero aún no recibe respuesta.

Lo que dijo antes el gobierno de México sobre la letalidad por covid-19

En una conferencia de prensa el 26 de mayo del año pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que el país registrara en aquel entonces la mayor tasa de letalidad de América Latina, luego que el periódico Reforma publicara datos de la misma universidad que ubicaban al país en ese lugar. El mandatario recomendó considerar el nivel poblacional de cada país.

“Decir que México es el primer lugar en letalidad en América Latina es una falsedad y nada más lo único que recomendaría es que con datos de la Organización Mundial de la Salud se revisara cuántas defunciones ha habido en los países de América Latina y cuál es la población de cada uno de los países de América Latina, es una formula relativamente sencilla”, dijo entonces.

En esa misma conferencia, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en México el índice de letalidad está sobreestimado ya que, según explicó, no se cuentan todos los casos de coronavirus.

“Si las personas que tienen la enfermedad leve, a propósito, deliberadamente y con la intención de disminuir contagios y proteger la salud y salvar vidas, les estamos pidiendo quédense en casa, sería completamente contradictorio que, supongamos, México no lo supone así, que estamos contando a todos los casos”, indicó entonces.

“Regreso a la formula del cálculo de la letalidad, personas que han fallecido divididas por personas que tienen la enfermedad, y nosotros sabemos que este conjunto del denominador no está presente al 100 por ciento. La consecuencia: estamos sobreestimando la letalidad en México, cosa de la que estamos conscientes y, mientras mantengamos métodos consistentes, podemos monitorear si la letalidad cambia o no cambia, a pesar de que sabemos de que el número por sí mismo no es comparable técnicamente con ningún otro país.” agregó en aquel momento López-Gatell.

El martes último la Secretaría de Salud de México reportó 1.701 nuevos fallecimientos por covid-19, por lo que el número total de muertes en el país se elevó a 168.432. La dependencia también reportó 10.738 nuevos casos positivos, para un total de 1 millón 946.751 contagios confirmados.

El nuevo conteo se dio a conocer pocas horas después de que las propias autoridades sanitarias aseguraran que el país estaba registrando una tendencia sostenida a la baja en el número de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos, algo que no ocurría, según señalaron, desde octubre del año pasado, cuando se dio un repunte en la pandemia.

“Hoy martes presentamos menos 32 por ciento, seguramente al final de la semana será de menor tamaño, pero seguirá un cambio a la baja muy importante que ya sugiere una tendencia de cambio hacia la baja”, dijo López-Gatell.

“Como decimos siempre, que quede perfectamente claro, esto no es garantía alguna. En epidemiología no hay ninguna garantía de que las cosas van a seguir en curso”, señaló el también vocero del gobierno mexicano para la pandemia de covid-19.

The-CNN-Wire

™ & © 2022 Cable News Network, Inc., a WarnerMedia Company. All rights reserved.