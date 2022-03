Todavía puedes encontrar gasolina ‘barata’ en EE.UU., si sabes dónde buscar

olivertapia

Nueva York (CNN Business) — El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos ahora se ubica en un récord de US$ 4,17 por galón. Pero todavía se puede encontrar gasolina por menos de US$4 el galón en decenas de miles de estaciones de servicio en gran parte del país.

Los datos muestran que existe una amplia gama de precios en la mayoría de los mercados, incluso en muchos de los estados donde el precio promedio ahora está muy por encima de US$ 4.

La mayoría de las estaciones tratan de mantenerse justo por debajo de esa marca, incluso si eso significa cobrar US$ 3,999, que era el precio más común por un galón de gasolina regular en las estaciones de EE.UU. el martes, según el Servicio de Información de Precios del Petróleo, que rastrea los precios de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

Casi 60.000 estaciones en todo el país, o aproximadamente el 42%, han logrado mantener sus precios por debajo de la marca de US$ 4 el galón, y alrededor de 9.000 de esas estaciones venden gasolina por menos de US$ 3,75 el galón.

La mayoría de las estaciones con gasolina mucho más barata están ubicadas en una amplia franja en el centro del país, desde Dakota del Norte hasta Texas, donde ningún estado tiene precios promedio superiores a US$ 3,85.

Pero todavía se puede encontrar gasolina más barata incluso en algunos de los estados con precios más altos para aquellos que estén dispuestos a buscarla.

Los datos de la compañía de análisis de precios OPIS muestran que el 3% de las estaciones en Nevada cobran menos de US$ 4, a pesar de que el precio promedio allí, de US$ 4,67 por galón, lo convierte en el tercer estado más caro del país, solo detrás de California y Hawai.

Ese mismo bajo porcentaje de estaciones en Illinois, con su promedio de US$ 4,43 por galón, tienen gasolina más barata que US$ 4, mientras que alrededor del 9% de las estaciones de Vermont están por debajo del punto de referencia, aunque el promedio allí es de US$ 4,18. En Virginia, donde el promedio estatal es de US$ 4,10, una estación de cada cuatro cobra menos de US$ 4.

El precio promedio, tanto a nivel nacional como dentro de cada estado, puede verse distorsionado por estaciones con precios significativamente más altos, incluso si esos distribuidores bombean mucha menos gasolina que las estaciones con precios más bajos.

No es raro encontrar estaciones pequeñas de propiedad independiente que venden una cantidad relativamente limitada de gasolina a precios superiores al promedio local, dijo Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de GasBuddy, una aplicación que permite a los conductores buscar estaciones según los precios.

“Me siento aquí y me rasco la cabeza”, dijo De Haan. “En lugar de tener un precio más bajo y más volumen, se contentan con ganar más en cada venta. Por lo general, tienen clientes que pueden no ser sensibles al precio”.

Pero una gasolinera independiente más pequeña podría vender solo 80.000 galones al mes, o menos. Un solo Costco o Sam’s Club podría bombear 10 veces o más, dijo Tom Kloza, jefe global de análisis de energía de OPIS.

Y más allá de las ventajas que los grandes minoristas como Costco o Sam’s Club pueden tener para atraer a los compradores con precios bajos de gasolina, generalmente ganan dinero con las ventas de gasolina incluso si cobran 30 centavos por galón menos que el mercado local. La semana pasada, el director financiero de Costco (COST), Richard Galanti, dijo a los analistas que sus márgenes de gasolina aumentaron con el reciente aumento de los precios y ahora representan alrededor de US$ 20.000 millones en ventas anuales de Costco.

Los conductores se vuelven más conscientes de los precios cuando los precios de la gasolina suben, por supuesto. Pueden sentarse en sus autos durante 30 minutos para comprar gasolina barata en Costco, incluso si ahorrar 30 centavos por galón les ahorra solo US$ 5 si están comprando alrededor de 16 galones.

“La gente no piensa en el valor de su tiempo. Ese es el control que los precios bajos pueden tener sobre alguien”, dijo De Haan.

El promedio nacional también está algo distorsionado por los precios en California, que tiene un promedio estatal de US$ 5,44 por galón debido a regulaciones ambientales más estrictas, así como a impuestos y tarifas de gasolina al por menor y al por mayor que son mucho más altos que en cualquier otro lugar del país.

California tiene alrededor de 9.400 gasolineras. El promedio nacional sería alrededor de 10 centavos por galón más bajo que el precio actual de US$ 4,17 si se excluyeran del cálculo las estaciones de Golden State.

